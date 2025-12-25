Actorul american Pat Finn a murit la 60 de ani, după o luptă cu cancerul

Actorul american Pat Finn, care a apărut în seriale TV populare precum „Friends” sau „Seinfeld” a murit luni, 22 decembrie, la 60 de ani.

Actorul a murit în locuința sa din Los Angeles, după ce urma tratament pentru cancer din 2022, scrie BBC.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin – doar prieteni pe care încă nu îi cunoștea”, a transmis familia sa într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

El „și-a trăit viața din plin – cu bucurie și exuberanță”, se mai arată în mesaj.

Primul rol de televiziune al lui Finn a fost în The George Wendt Show în 1995, unde l-a interpretat pe fratele personajului principal. De asemenea, a avut un rol recurent în Murphy Brown între 1995 și 1997.

În 1998 a jucat rolul lui Joe Mayo în Seinfeld, interpretând un gazdă de petreceri cunoscută pentru faptul că delega sarcinile neplăcute invitaților.

La sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, Finn a avut apariții episodice în numeroase seriale populare, printre care „The King of Queens”, „Friends”, „That ’70s Show” și „House”.

Probabil cel mai cunoscut rol al său a fost cel al lui Bill Norwood în „The Middle”, serial în care a apărut pe parcursul a opt sezoane, între 2011 și 2018.

„Pat a îndrumat, s-a împrietenit și a mentorat nenumărați studenți de-a lungul anilor și cu greu ai putea găsi pe cineva care să aibă un cuvânt rău de spus despre el”, a scris familia sa.

Într-un omagiu adus lui Finn, actorul Richard Kind a spus că nu a existat „o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai cu picioarele pe pământ” decât el.

„Întotdeauna pozitiv, te ajuta să fii mai amuzant și mai bun. Un tată grozav, un om minunat”, a scris Kind pe Instagram.

Pat Finn și soția sa, Donna Crowley Finn, aveau împreună trei copii.