Ce pensie încasează Cornel Dinu, după ce a petrecut „o viață de om” în conducerea celor de la Dinamo. „Statul nu servește oamenii, fură de la ei”

Cornel Dinu, una dintre cele mai cunoscute personalități din fotbalul românesc, vorbește deschis despre pensia pe care o primește după o carieră de peste 40 de ani la Dinamo, atât ca jucător, cât și în diverse funcții de conducere.

Fostul fotbalist consideră că pensia sa este „corectă”, mai ales dacă o compară cu pensiile altor persoane din sport, care, în ciuda unei cariere mult mai scurte, încasează sume considerabil mai mari. Dinu a explicat că pensia lui nu se numără printre cele exagerat de mari. În 2003, când s-a pensionat pe vechiul sistem, a primit 5.000 de lei, iar de atunci suma a crescut la 6.200 de lei.

„Pensia mea nu este nesimțită!”

El a mai subliniat că alți foști fotbaliști care au petrecut doar perioade scurte la Dinamo beneficiază de pensii aproape duble față de a lui.

„Pensia mea nu e dintre cele nesimțite. Eu am ieșit pe vechiul sistem de pensionare, în 2003, cu 5.000 de lei, și acum pensia mea a ajuns la 6.200 de lei… Eu am avut 40 de ani la Dinamo, cu funcții de conducere.

Și doamna Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă, fostă campioană olimpică), și doamna Monica Iagăr (n.r. – fostă atletă, medaliată cu aur la nivel european), care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei. Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei!”, a spus acesta pentru fanatik.ro.

După ce și-a încheiat cariera pe teren, Cornel Dinu a rămas aproape de fotbal, ocupând diverse posturi de conducere la Dinamo de-a lungul anilor. În perioada imediat următoare Revoluției din 1989, el a activat ca secretar de stat în Ministerul Sporturilor, între 1990 și 1992.