search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin, mesaj de Anul Nou adresat lui Kim Jong-un: „Intrarea eroică a soldaților în Kursk a demonstrat clar prietenia de neclintit”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, subliniind parteneriatul strategic semnat între Rusia și Coreea de Nord în 2024.

Kim Jong-un și Vladimir Putin/FOTO: Profimedia
Kim Jong-un și Vladimir Putin/FOTO: Profimedia

Intrarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanți și activitățile ulterioare ale geniștilor coreeni pe teritoriul rus au demonstrat clar prietenia de neclintit” dintre Moscova și Phenian, se arată în mesaj, potrivit Agerpres.

Putin i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj de Anul Nou, subliniind tratatul de parteneriat strategic și dorința de consolidare a relației dintre Rusia și Coreea de Nord.

Phenianul a trimis aproximativ 15.000 de soldați pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina, primind în schimb valută, mărfuri și tehnologie.

Totodată, Kremlinul a anunțat că Putin nu va susține discursul anual asupra stării națiunii în 2025. 

Nu va exista un discurs despre starea națiunii în acest an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Potrivit lui Peskov, intervenția în camerele reunite ale parlamentului rus „va avea loc la momentul potrivit”.

„Este o decizie a șefului statului, dat fiind că este discursul său (...). Acesta va avea loc imediat ce președintele va considera necesar, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al programului său de lucru”, a adăugat el.

Putin nu a anulat niciodată acest discurs înainte de război și nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus din 2020 și 2021. Prima dată când Putin nu și-a mai ținut discursul a fost în 2022, în primul an al invadării Ucrainei, în mijlocul contraofensivei armatei ucrainene, care a alungat trupele ruse din vaste teritorii din regiunile Harkov și Herson.

Conform Constituției, șeful statului trebuie să se adreseze ambelor camere ale parlamentului în fiecare an pentru a le pune la curent cu privire la gestionarea statului, programele sociale și economice și planurile pentru anul următor.

În prezent, economia în declin a Rusiei, avansul lent al forțelor rusești în Ucraina și perspectivele slabe pentru un acord de pace ar putea fi motivele pentru care Putin a amânat din nou discursul în fața Adunării Federale.

În schimb, Putin a organizat conferința de presă tradițională săptămâna trecută și a răspuns, de asemenea, la întrebările cetățenilor ruși.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
mediafax.ro
image
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Cunoscut ca un om credincios, Gigi Becali a luat o decizie radicală, înainte de Crăciun
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
observatornews.ro
image
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Zodii care trăiesc cel mai intens emoțiile de Crăciun. Ce le aduce ziua de 25 decembrie
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri
click.ro
image
„Umflă burta”, dar topește kilogramele! Preparatul simplu care nu îngrașă și este aliatul secret al siluetei, chiar și iarna
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla de Crăciun la Sandringham, Profimedia (4) jpg
Obiceiul adorabil de la Palatul Regal britanic, în ajun de Crăciun. Cum se împarte fericirea între prinți și prințese
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit