Putin, mesaj de Anul Nou adresat lui Kim Jong-un: „Intrarea eroică a soldaților în Kursk a demonstrat clar prietenia de neclintit”

Președintele Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, subliniind parteneriatul strategic semnat între Rusia și Coreea de Nord în 2024.

„Intrarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanți și activitățile ulterioare ale geniștilor coreeni pe teritoriul rus au demonstrat clar prietenia de neclintit” dintre Moscova și Phenian, se arată în mesaj, potrivit Agerpres.

Putin i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj de Anul Nou, subliniind tratatul de parteneriat strategic și dorința de consolidare a relației dintre Rusia și Coreea de Nord.

Phenianul a trimis aproximativ 15.000 de soldați pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina, primind în schimb valută, mărfuri și tehnologie.

Totodată, Kremlinul a anunțat că Putin nu va susține discursul anual asupra stării națiunii în 2025.

„Nu va exista un discurs despre starea națiunii în acest an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Potrivit lui Peskov, intervenția în camerele reunite ale parlamentului rus „va avea loc la momentul potrivit”.

„Este o decizie a șefului statului, dat fiind că este discursul său (...). Acesta va avea loc imediat ce președintele va considera necesar, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al programului său de lucru”, a adăugat el.

Putin nu a anulat niciodată acest discurs înainte de război și nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus din 2020 și 2021. Prima dată când Putin nu și-a mai ținut discursul a fost în 2022, în primul an al invadării Ucrainei, în mijlocul contraofensivei armatei ucrainene, care a alungat trupele ruse din vaste teritorii din regiunile Harkov și Herson.

Conform Constituției, șeful statului trebuie să se adreseze ambelor camere ale parlamentului în fiecare an pentru a le pune la curent cu privire la gestionarea statului, programele sociale și economice și planurile pentru anul următor.

În prezent, economia în declin a Rusiei, avansul lent al forțelor rusești în Ucraina și perspectivele slabe pentru un acord de pace ar putea fi motivele pentru care Putin a amânat din nou discursul în fața Adunării Federale.

În schimb, Putin a organizat conferința de presă tradițională săptămâna trecută și a răspuns, de asemenea, la întrebările cetățenilor ruși.