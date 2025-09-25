search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rusia invocă amestecul NATO şi al României în alegerile din Republica Moldova, pentru a justifica propria intervenţie

0
0
Publicat:

A încercat Rusia să manipuleze alegerile prezidenţiale din România şi aproape a reuşit. Călin Georgescu, o persoană cvasinecunoscută, a intrat în turul al doilea în decembrie 2024, şi posibil ar fi câştigat alegerile dacă CCR nu le-ar fi anulat.

Vladimir Putin FOTO EPA EFE
Vladimir Putin FOTO EPA EFE

George Simion a beneficiat de acelaşi sprijin şi a obţinut 5,3 milioane de voturi în mai 2025, şi doar mobilizarea masivă la vot a românilor, 65%, i-a blocat victoria la prezidenţiale.

Miza lui Putin pentru alegerile de duminică

În Republica Moldova e mult mai important şi mai uşor pentru Rusia să intervină. În colapsul economic în care se află Rusia, care opreşte şi victoria militară în Ucraina, pentru Putin ar fi un câştig formidabil victoria forţelor ruse la alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. Parlamentul pro-rus de la Chişinău  ar suspenda-o pe Maia Sandu şi ar invita trupele ruse să ocupe Republica Moldova. Puţin n-ar sta pe gânduri, ar deschide un al doilea front împotriva Ucrainei şi ar demonstra Occidentului că Rusia este încă o forţă de temut pentru ordinea geopolitică europeană şi mondială. Rutele de armament şi provizii care vin din occident pentru Ucraina trec şi prin Republica Moldova, şi ar fi important pentru ruşi să le oprească. În fine, Rusia ar ocupa Odesa şi Gurile Dunării, având un control important al rutelor de aprovizionare ale Ucrainei.

Pe ce se bazează Putin

Pentru Putin e mult mai simplu să manipuleze alegerile din Republica Moldova şi să provoace o intervenţie, chiar militară, în Republica Moldova. În această ţară există o comunitate importantă de cetăţeni ruşi, vorbitori de limba rusă, exista Transnistria, în care Rusia are trupe şi depozite de armament rusesc, cum este cel de la Cobasna, cu 20.000 de tone de armament şi muniţii din timpul URSS, dar şi partide politice importante, pro-ruse, care au şanse să câştige alegerile de duminică.

Partidul care o susţine pe Maia Sandu, PAS, are în jur de 30% în sondaje, Blocul Electoral Patriotic, condus de Igor Dodon şi Vorodin, deschis pro-rus, Blocul Alternativa (BA), care se declară în favoarea unor relații bune și cu UE și cu Rusia, dar care a condus din lideri apropiați de Rusia – Ion Ceban, Alexandr Stoianoglu și Mark Tkaciuc şi Partidul Nostru, condus de Renato Usatâi. Sondajele de opinie nu dau ca sigură victoria vreunui bloc de partide.

Ultimele zile au arătat că poliţia şi procuratura de la Chişinău, dar şi de la Iaşi, au descoperit şi confiscat numeroase acţiuni, materiale propagandistice, buletine de vot prestampilate, arme şi mijloace pentru provocare de dezordine, chiar lupte de stradă, în timpul alegerilor de duminică.

Serviciul de Informaţii externe al Rusiei, SVR, a avertizat că NATO a adus trupe în România, la graniţa cu Republica Moldova, pentru o eventuală intervenție militară în această ţară. Este pregătirea propagandistică pe care Rusia a avansat-o şi înaintea „operaţiunii speciale” din Ucraina, ceea ce demonstrează intenţiile clare ale Rusiei de a interveni în alegerile din Republica Moldova.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat, miercuri, imixtiunile Rusiei în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, el precizând că este “un asediu asupra ţării” şi explicând metodele folosite de ruşi: 

-Implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă

-Plan infracţional de corupere electorală pus în aplicare de reţeaua criminală Şor

-Atacurile cibernetice

-Intoxicare informaţională masivă

Banii şi resursele umane folosite de Putin sunt mult mai mari şi importante acum, comparativ cu cele folosite în alegerile prezidenţiale din România, miza fiind una mult mai mare. Şi Maia Sandu a fost aleasă preşedintele Republicii Moldova cu voturile diasporei, în Republica Moldova nu a câştigat, fapt ce spune multe despre eficienţa războiului hibrid practicat de ruşi împotriva moldovenilor.

Ce planuri ascunse are Putin

În primul rând să provoace dezordini şi să perturbe procesul electoral, inclusiv prin atacuri informatice dar şi prin coruperea unor factori de decizie în secţiile de votare şi la nivel central, în procesul de numărare a voturilor.

Dacă nu-i ies planurile de destabilizare a procesului electoral, mă aştept şi la intervenţii militare, cu drone şi rachete, care să pună în pericol securitatea Republicii Moldova. Aici apare sarcina NATO, Poloniei şi României, de a proteja spaţiul aerian al Republicii Moldova, cel puţin în perioada alegerilor. Republica Moldova nu este acum în URSS, nu văd de ce Rusia ar nega dreptul unor vecini de a ajuta-o în apărarea spaţiului aerian. CSAT convocat azi de preşedintele Nicusor Dan este o bună ocazie de a trata şi acest subiect.

Ucraina a înţeles mai bine pericolul

Ucraina a adoptat de curând în parlament o lege, nr. 4255-IX, care permite preşedintelui să trimită unităţi şi subunităţi ale Forţelor Armate ale Ucrainei, în alte state în perioada stării de război. Este evident vorba de Republica Moldova, doar nu ne imaginăm că Ucraina vrea să atace o altă ţară când abia se apara în războiul cu Rusia. Şi iarăşi evident este vorba de pericolul generat de alegerile parlamentare de duminică, şi de posibila intervenţie, chiar militară, a Rusiei. Se pare că serviciile de informaţii ucrainiene ştiu mai multe decât ştim noi.

Concluzie

Miza pentru Rusia, reprezentată de alegerile parlamentare din Republica Moldova este uriaşă. Pentru câştigarea lor de către partidele pro-ruse, Rusia a pus la bătaie bani şi mijloace umane şi materiale imense. Nu se ştie dacă instituţiile din Republica Moldova pot ţine în frâu acest război hibrid generat de Rusia. Iarăşi nu se ştie dacă, în cazul în care forţele pro-ruse ar câştiga alegerile, Rusia n-ar interveni militar în Republica Moldova, pentru a păstra la putere partidele pro-ruse.

Dacă nu câştigă alegerile forţele pro-ruse, Putin va invoca intervenţia forţelor străine, NATO, UE, România, pentru a altera procesul electoral, iarăşi un bun motiv pentru o intervenţie, inclusiv militară.

Rusia nu are graniţa directă cu Republica Moldova, dar forţe militare aeriene, venind dinspre Marea Neagră, ar putea paraşuta trupe ruseşti la aeroportul din Chişinău, pentru a-l prelua şi facilita apoi aterizarea avioanelor ruseşti, cum au vrut să procedeze le Kiev, la începutul invaziei în Ucraina.

Este rolul României, inclusiv la CSAT-ul de azi, să evalueze aceasta situaţie şi să anticipeze măsurile, inclusiv militare, care se impun.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO&FOTO Catedrala Mântuirii Neamului, primele imagini din interior. Sute de mii de credincioși sunt așteptați la sfințirea edificiul
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
Cât câștigă acest INDIAN, din cele două joburi din România: instalator și livrator: „Vreau să fiu român în câțiva ani”
gandul.ro
image
CSAT decide astăzi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care pătrund în spațiul aerian al României
mediafax.ro
image
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
fanatik.ro
image
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
libertatea.ro
image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Patronul Igor Surkis a luat decizia, după ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu ouă în Vladislav Blănuță
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Cine decide doborârea dronelor rusești care ne încalcă spațiul și procedura de acțiune. Ședința crucială CSAT
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Vin primele ninsori în România. Traseul ciclonului Zack în România, care sunt județele vizate de vreme rea
playtech.ro
image
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic, devastat după moartea "tatălui din tenis"
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
romaniatv.net
image
Vin ninsorile în România! ANM anunță zonele afectate
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
click.ro
image
Români alungați din Marea Britanie, plătiți cu până la 2.000 de lire sterline pentru a accepta deportarea
click.ro
Prințesa Iman a Iordaniei cu mama sa, Regina Rania, Profimedia (1) jpg
Fetița Prințesei Iman, Amina, apare într-o fotografie rară cu bunica sa celebră, Regina Rania
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moșii de toamnă 2025. Când se sărbătorește în acest an, care sunt cele mai importante tradiții și cum se face coliva pentru cei adormiți
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii