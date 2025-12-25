Scandal la Kennedy Center. Concertul din Ajunul Crăciunului, anulat după ce numele lui Trump a fost adăugat clădirii

Un concert de muzică jazz programat în Ajunul Crăciunului la Kennedy Center din Washington, SUA, a fost anulat, gazda spectacolului anual atribuind decizia adăugării numelui preşedintelui republican american Donald Trump la denumirea clădirii.

Consiliul de administraţie al Kennedy Center, în care preşedintele şi-a adus aliaţii în timpul unei ample preluări, la începutul acestui an, a decis săptămâna trecută să adauge numele lui Trump la denumirea instituţiei, oripilându-i pe democraţi şi ridicând semne de întrebare cu privire la legalitatea acestei schimbări.

Consiliul de administraţie a votat pentru redenumirea clădirii emblematice din Washington în The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, pe scurt Trump Kennedy Center, scrie Agerpres.

"Christmas Eve Jazz Jam (Anulat)", scria pe site-ul instituţiei miercuri seară.

"Am ales să anulez concertul nostru de jazz din Ajunul Crăciunului de la Kennedy Center când am văzut schimbarea numelui, vinerea trecută", a declarat gazda spectacolului, muzicianul Chuck Redd.

După ce Associated Press a anunţat iniţial această anulare, postul CNN a relatat că Redd, baterist şi vibrafonist care a susţinut acest concert din 2006, nu intenţionează în prezent să reprogrameze spectacolul.

Trump a fost nerăbdător să-şi pună amprenta asupra Washingtonului, adăugându-şi numele pe diverse clădiri. Criticii săi susţin că a încercat să compromită instituţiile tradiţionale americane prin instalarea unor loialişti şi prin ameninţări cu finanţarea. Trump a declarat că abordează ceea ce el numeşte părtinirea liberală a acestor instituţii.

Donald Trump i-a demis pe membrii consiliului de administraţie numiţi de Joe Biden, preşedinte la acea vreme, a preluat conducerea consiliului de administraţie şi l-a instalat pe Richard Grenell, un vechi aliat şi fost ambasador în Germania, în funcţia de preşedinte al centrului.