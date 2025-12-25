Unul dintre cei mai importați lideri ai organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, arestat de forțele siriene

Un conducător de rang înalt al organizaţiei Statul Islamic (SI) în regiunea Damasc a fost rețiunt de forțele siriene. Anunțul vine la peste zece zile de la un atac imputat de Washington organizației teroriste, soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american în centrul Siriei.

„Unităţile noastre, în cooperare cu Serviviul de informaţii general şi forţele coaliţiei intrnaţionale au desfăşurat o operaţiune de securitate (....) vizând una dintre ascunzătorile SI”, în sectorul al-Moadamiya,, a anunţat şeful securităţii interne din provincia Damasc, generalul Ahmad al-Dalati, citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, potrivit News.ro.

Liderul SI la Damasc, Taha al-Zoubi, cunoscut sub numele de Abu Omar Tabiya, a fost arestat înpreună cu oamenii lui în această operaţiune, a precizat el.

„Aceasta este o lovitură grea aplicată organizaţiei şi confirmă pregătirea înaltă a serviciilor noastre de securitate în înfruntarea oricărei ameninţări la adresa securităţii provinciei (Damasc) şi împrejurimilor ei”, a apreciat el.

Atacul de la 13 decembrie a fost comis de către un membru al forţelor de securitate siriene şi a pus într-o situaţie stânjenitoare puterea de la Damasc, care încearcă să se apropie de Statele Unite şi care a intrat de curând în coaliţia internţaională antijihadistă.

Statele unite anunţau săptămâna trecută că au ripostat atacând „bastioane” SI şi că au ucis cel puţin cinci membri SI, potrivit unui ONG.

În timpul Războiului din Siria, declanşat în 2011 de manifestaţii în favoarea democraţiei, SI a cucerit teritorii vaste, după care a fost înfrânt de către coaliţia internaţională în 2019.

În pofida înfrângerii sale, combatanţi repliaţi în vastul deşert sirian continuă să comită sporadic atacuri.

În Turcia, autoritățile au anunțat arestarea a 115 persoane suspectate de legături cu gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS), în urma unor raiduri de amploare desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă. Potrivit informațiilor oficiale, suspecții ar fi avut intenția de a comite atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou.