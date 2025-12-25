search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unul dintre cei mai importați lideri ai organizației teroriste Statul Islamic din Damasc, arestat de forțele siriene

0
0
Publicat:

Un conducător de rang înalt al organizaţiei Statul Islamic (SI) în regiunea Damasc a fost rețiunt de forțele siriene. Anunțul vine la peste zece zile de la un atac imputat de Washington organizației teroriste, soldat cu moartea a doi militari și a unui interpret american în centrul Siriei.

Taha al-Zoubi/FOTO: X @beirutwire
Taha al-Zoubi/FOTO: X @beirutwire

Unităţile noastre, în cooperare cu Serviviul de informaţii general şi forţele coaliţiei intrnaţionale au desfăşurat o operaţiune de securitate (....) vizând una dintre ascunzătorile SI”, în sectorul al-Moadamiya,, a anunţat şeful securităţii interne din provincia Damasc, generalul Ahmad al-Dalati, citat de agenţia oficială siriană de presă Sana, potrivit News.ro.

Liderul SI la Damasc, Taha al-Zoubi, cunoscut sub numele de Abu Omar Tabiya, a fost arestat înpreună cu oamenii lui în această operaţiune, a precizat el.

Aceasta este o lovitură grea aplicată organizaţiei şi confirmă pregătirea înaltă a serviciilor noastre de securitate în înfruntarea oricărei ameninţări la adresa securităţii provinciei (Damasc) şi împrejurimilor ei”, a apreciat el.

Atacul de la 13 decembrie a fost comis de către un membru al forţelor de securitate siriene şi a pus într-o situaţie stânjenitoare puterea de la Damasc, care încearcă să se apropie de Statele Unite şi care a intrat de curând în coaliţia internţaională antijihadistă.

Statele unite anunţau săptămâna trecută că au ripostat atacând „bastioane” SI şi că au ucis cel puţin cinci membri SI, potrivit unui ONG.

În timpul Războiului din Siria, declanşat în 2011 de manifestaţii în favoarea democraţiei, SI a cucerit teritorii vaste, după care a fost înfrânt de către coaliţia internaţională în 2019.

În pofida înfrângerii sale, combatanţi repliaţi în vastul deşert sirian continuă să comită sporadic atacuri.

În Turcia, autoritățile au anunțat arestarea a 115 persoane suspectate de legături cu gruparea teroristă Statul Islamic (ISIS), în urma unor raiduri de amploare desfășurate înaintea sărbătorilor de iarnă. Potrivit informațiilor oficiale, suspecții ar fi avut intenția de a comite atacuri în perioada Crăciunului și a Anului Nou.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
digi24.ro
image
„Poarta Iadului” care arde fără încetare de peste 50 de ani. Doar un singur om a intrat vreodată înăuntru
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
mediafax.ro
image
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Cunoscut ca un om credincios, Gigi Becali a luat o decizie radicală, înainte de Crăciun
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
observatornews.ro
image
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
playtech.ro
image
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Zodii care trăiesc cel mai intens emoțiile de Crăciun. Ce le aduce ziua de 25 decembrie
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri
click.ro
image
„Umflă burta”, dar topește kilogramele! Preparatul simplu care nu îngrașă și este aliatul secret al siluetei, chiar și iarna
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla de Crăciun la Sandringham, Profimedia (4) jpg
Obiceiul adorabil de la Palatul Regal britanic, în ajun de Crăciun. Cum se împarte fericirea între prinți și prințese
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
O companie cunoscută își închide toate cele 17 magazine din România. Au fost anunțate deja lichidări masive de stocuri

OK! Magazine

image
Charlene de Monaco, această Grace Kelly a zilelor noastre. Prințesa amintește atât de mult de regretata sa soacră

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit