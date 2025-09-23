Putin s-ar putea pregăti de un război direct cu NATO. ISW: Rusia își consolidează „rezerva strategică” de recruți

Vladimir Putin ar putea pregăti Rusia pentru un posibil conflict direct cu NATO, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) într-o analiză citată de publicația britanică Daily Mail.

Potrivit acesteia, Moscova construiește o „rezervă strategică” de noi recruți militari, în paralel cu intensificarea programelor militar-patriotice destinate tinerilor.

O sursă internă, considerată credibilă de ISW, a precizat că aproximativ 292.000 de persoane au semnat contracte cu Ministerul rus al Apărării între ianuarie și 15 septembrie 2025 – o medie de 7.900 pe săptămână. O parte dintre acești recruți ar face parte dintr-o rezervă pe care Moscova o formează încă din luna iulie.

ISW notează că scăderea numărului de victime rusești în timpul verii a oferit comandamentului militar posibilitatea de a crea această forță suplimentară. Conform analizei institutului, aceste evoluții arată că Kremlinul nu este interesat să încheie războiul din Ucraina, ci urmărește atingerea obiectivelor sale pe câmpul de luptă și, posibil, pregătirea pentru o confruntare cu NATO.

Tensiuni sporite la frontiere

Tensiunile dintre Rusia și NATO s-au amplificat în ultimele săptămâni. Estonia a acuzat încălcări ale avioanelor rusești în spațiul său aerian, în timp ce Polonia și România au raportat incursiuni ale dronelor. Totodată, Rusia a desfășurat exerciții militare comune Zapad împreună cu Belarus, manevre ce amintesc de precedentul dinaintea invaziilor din Georgia (2008) și Ucraina (2022).

„Exercițiile sunt un mod prin care Rusia testează scenarii de război și transmite Occidentului că planurile sale merg dincolo de Ucraina”, a declarat Natia Seskuria, expertă la Royal United Services Institute (RUSI).

Situația de pe frontul ucrainean

După trei ani și jumătate de conflict, Rusia continuă ofensiva în estul Ucrainei. Potrivit estimărilor, forțele rusești controlează aproximativ 70% din regiunea Donețk, unde armata ucraineană rezistă într-o „centură de fortărețe” formată din patru orașe.

Analiștii subliniază că Moscova evită bătăliile urbane prelungite, preferând atacuri pe flancuri și tactici de infiltrare. Totuși, aceste manevre aduc doar câștiguri tactice, nu strategice, explică col. Pavlo Iurciuk, comandant al unei brigăzi ucrainene din nordul Donețkului.

Ucraina, confruntată cu lipsa de resurse

Ucraina se confruntă cu o criză acută de personal și resurse. „Resursa umană este una dintre problemele cheie, alături de deficiențele de comandă și instruire”, avertizează Taras Chmut, directorul fundației Come Back Alive.

Organizația, activă de peste un deceniu, a strâns peste 388 de milioane de dolari pentru a echipa forțele ucrainene, furnizând echipamente, tehnologie și sprijin logistic. Chmut avertizează însă că aceste contribuții, deși vitale, reprezintă soluții temporare. „Fără resurse noi și reforme în gestionarea armatei, Rusia va depăși Ucraina prin volum și mijloace”, a adăugat acesta.

În pofida pierderilor masive – estimate la un milion de victime de către Ministerul britanic al Apărării – Vladimir Putin a declarat recent că Rusia menține „peste 700.000 de oameni” pe front.