Provocările rusești la adresa NATO, analizate de un cunoscut profesor: „În 2015, Turcia a doborât un avion rusesc, iar Rusia nu a atacat”

Provocările Rusiei la adresa statelor NATO de pe Flancul Estic au ca scop distrugerea credibilității Alianței, susține profesorul Valentin Naumescu. Politologul spune că soluția este un răspuns ferm, exemplificând cu doborârea de către Turcia a unui avion rusesc în 2015.

Valentin Naumescu, profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai Cluj, președintele think tank-ului Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE), scrie pe Facebook despre ultimele provocări ale Rusiei la adresa NATO, fie că vorbim de drone sau avioane ajunse în spațiul aerian al unor țări membre ale alianței atlantice.

„Nu mai este nicio îndoială că Rusia vrea să distrugă credibilitatea NATO, apoi însăși Alianța, politic sau hibrid dacă se poate (ideal pentru Rusia)”, arată politologul.

În ultimele zile, spațiul aerian al mai multor state NATO a fost încălcat de aeronave și drone rusești.

În Estonia, pe 19 septembrie 2025, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au pătruns în spațiul aerian estonian lângă insula Vaindloo, în Golful Finlandei, pentru aproximativ 12 minute. Aparatele nu aveau plan de zbor autorizat, transponderele erau dezactivate și nu au răspuns la apelurile controlorilor de trafic aerian. Au fost interceptate de avioane F-35 italiene aflate în misiunea NATO de poliție aeriană. Incidentul a determinat Tallinnul să ceară consultări în baza Articolului 4 al Tratatului NATO, fiind considerată o încălcare gravă a suveranității. Moscova a negat intruziunea, susținând că avioanele au zburat doar deasupra apelor internaționale.

În România, pe 13 septembrie 2025, o dronă rusească de tip Geran a pătruns în spațiul aerian în zona Dobrogei de Nord. Forțele Aeriene au ridicat două avioane F-16, iar partenerii germani au participat cu Eurofighter pentru monitorizare. Drona a rămas aproximativ 50 de minute în spațiul aerian românesc și a intrat până la circa 10 kilometri în interiorul teritoriului, înainte de a reveni spre Ucraina. Piloții români aveau autorizație să o doboare, dar nu au făcut acest lucru din cauza riscului de victime colaterale.

În Polonia, în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, aproximativ 19 drone rusești au traversat spațiul aerian polonez. O parte dintre ele au fost doborâte, cele considerate periculoase, iar resturile au provocat avarii minore, inclusiv la acoperișul unei case din estul țării. Autoritățile de la Varșovia au catalogat incidentul drept o provocare gravă și au solicitat, la rândul lor, consultări NATO în baza Articolului 4.

Scopul urmărit de Rusia: „erodarea credibilității politice a Alianței”

Profesorul Naumescu susține că provocările repetate, prin incursiuni tot mai frecvente în spațiul aerian al țărilor membre ale NATO de pe Flancul Estic, sunt menite să arate societăților occidentale următoarele lucruri:

„1. Apartenența la NATO nu mai este o garanție a securității pentru central și est-europeni (erodarea credibilității politice a Alianței).

2. NATO și țările membre nu sunt, de fapt, capabile nici măcar să reacționeze corespunzător, deci mecanismele noastre militare sunt slabe (compromiterea ideii eficienței militare occidentale).

3. Rusia nu se teme de NATO (compromiterea ideii de descurajare).

4. Putin este convins că a stabilit cu Trump o relație de natură să blocheze o ripostă militară efectivă a Alianței împotriva Rusiei (compromiterea încrederii europenilor în SUA).”

Contracararea provocărilor rusești: „hărțuitorului îi dai puternic peste mână”

Politologul a prezentat și o strategie de contracarare a acestor provocări ale Rusiei. „Cum scăpăm de asta? Simplu: numai răspunzând ferm provocărilor Rusiei, prin forță suverană. Nu, Rusia nu va declanșa război cinetic împotriva NATO, dacă se convinge că există hotărârea de a răspunde.”

Naumescu a exemplificat arătând că în 2015, Turcia a doborât un avion rusesc care survolase doar câteva minute spațiul aerian turcesc. „Iar Rusia nu a atacat Turcia. Era clar de la început că Rusia nu va ataca Turcia. Hărțuitorului îi dai puternic peste mână. Cu cât te vede mai slab, cu atât va îndrăzni mai mult. Rusia este o gogoașă obraznică, pe care doar teama Occidentului de a o înțepa o mai ține umflată.”