Ambasadorul Rusiei în Franța, întrebat ce s-ar întâmpla dacă NATO ar doborî un avion rusesc: „Ar fi război”

Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa, a reacţionat joi la declaraţiile lui Donald Trump potrivit cărora ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian. Diplomatul rus a precizat că, dacă acest lucru se va întâmpla, „ar fi război”.

Drone de atac în Polonia, avioane MiG-39 încălcând spaţiul aerian al Estoniei, drone de supraveghere deasupra aeroporturilor din Copenhaga şi Oslo: intruziunile pe teritoriul ţărilor membre NATO s-au înmulţit în ultimele două săptămâni, punând întrebarea despre atitudinea de adoptat, comentează joi postul de radio francez RTL, potrivit Agerpres.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat de înţeles marți, într-o intervenţie în marja Adunării Generale a Naţiunilor Unite, că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian.

Întrebat „Credeţi că ţările NATO ar trebui să doboare avioanele ruseşti dacă acestea intră în spaţiul lor aerian?", preşedintele american a răspuns: „Da, cred că da".

„Sunt multe avioane NATO care încalcă spaţiul aerian rus”

Aleksei Meşkov, ambasadorul Rusiei în Franţa, a reacţionat joi la această declaraţie a lui Donald Trump la postul de radio francez RTL. Potrivit lui, dacă un astfel de act ar fi comis, „ar fi război".

„Ştiţi, sunt multe avioane NATO care încalcă spaţiul aerian rus, (...) se întâmplă destul de des. Dar, ele nu sunt doborâte", a declarat diplomatul rus, fără să aducă vreo probă.

Cu privire la incursiunile dronelor şi avioanelor străine pe cerul european în ultimele săptămâni, răspunsul ambasadorului rus a fost categoric: „Negăm acest lucru".

„Rusia nu face aşa ceva, nu se joacă cu nimeni. Nu este chiar specialitatea noastră", susţine Aleksei Meşkov, care afirmă că Occidentul a „înşelat" Moscova „de nenumărate ori".

Declaraţia intervine în contextul dezbaterilor în Europa despre măsurile de securitate în spaţiul aerian al Mării Negre şi pe flancul estic al NATO, unde dronele şi avioanele ruseşti sunt observate în mod regulat în apropierea graniţelor Alianţei.

Danemarca a fost în situaţia să închidă luni aeroportul din Copenhaga după ce mai multe drone de origine necunoscută au fost semnalate în apropiere.

La începutul acestei luni, Polonia, România şi Estonia au denunţat încălcări ale spaţiului lor aerian de către aparate de zbor ruseşti.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, peste 20 de drone au pătruns în spaţiul aerian al Poloniei, iar avioane de vânătoare olandeze au doborât trei dintre ele, o premieră în istoria NATO de la crearea sa în 1949. Dar Rusia, care duce de peste trei ani şi jumătate un război sângeros în Ucraina, neagă de fiecare dată orice fel de implicare: "Nu suntem noi!", dând vina pe Occident pentru escaladarea tensiunilor.

Amintim că, miercuri, Kremlinul a calificat drept „isterie” acuzațiile privind pătrunderea unor avioane rusești în spațiul aerian NATO.