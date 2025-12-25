Video Tragedie în Ajunul Crăciunului. Un motociclist de 31 de ani a intrat într-un stâlp de beton pe un drum din Iași

Un accident rutier grav s-a produs în Ajunul Crăciunului, în pădurea de la Mădârjac, județul Iași. Un motociclist în vârstă de 31 de ani a murit după ce a pierdut controlul vehiculului și a intrat cu viteză într-un stâlp de beton aflat la marginea drumului. Bărbatul nu avea permis pentru a conduce motocicleta, iar vehiculul nu era înmatriculat.

Sursa video: Ziarul de Iași

Teribilul accident a avut loc miercuri, în jurul orei 14:00, pe DJ 282D. Doi tineri care se deplasau pe motociclete off-road făceau curse atât prin pădure, cât și pe șosea. Aceștia au depășit în repetate rânduri două mașini, inclusiv într-o curbă.

La ultima depășire, unul dintre motocicliști a pierdut controlul direcției și a părăsit partea carosabilă, intrând în pădurea de la marginea drumului. Impactul s-a produs cu un stâlp de beton amplasat la intrarea în pădure, relatează presa locală.

Victima, un bărbat de 31 de ani din localitatea Sinești, a fost găsită în stare gravă de echipajele medicale ajunse la fața locului. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul.

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a transmis că, la data de 24 decembrie, în jurul orei 13:50, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier mortal pe DJ 282D, în afara localității Popești.

„Un bărbat de 31 de ani, din comuna Sinești, jud. Iași, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 282D, dinspre localitatea Mădârjac către Popești, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi lovit de un stâlp de pe marginea drumului. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul motociclistului”, au precizat reprezentanții IPJ Iași.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deținea categoria de permis necesară pentru a conduce motocicleta, iar vehiculul nu era înmatriculat.

În acest caz a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.