Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”

Andrew Tate, cunoscut pentru performanțele sale din kickboxing, a intrat pentru prima dată într-un meci oficial de box la vârsta de 39 de ani.

Evenimentul a avut loc la Dubai, unde l-a avut ca adversar pe Chase DeMoor, în vârstă de 29 de ani, actor, boxer la nivel amator și fost jucător de fotbal american.

Deși Tate pornea ca principal favorit, datorită experienței sale din sporturile de contact, confruntarea a luat o turnură neașteptată. Primele două runde au fost relativ echilibrate, însă din runda a treia DeMoor a preluat controlul luptei și a impus un ritm clar superior. La final, arbitrii au decis în unanimitate victoria acestuia la puncte.

Andrew Tate a părăsit ringul vizibil afectat de loviturile primite

„Peste 100 de ani, undeva pe noul Pământ, va exista un bărbat care va citi despre mine într-o secțiune de istorie a Skynet-ului. Și asta nu pentru că n-am pierdut niciodată. Ci mai degrabă pentru că am încercat mereu!”, a scris Andrew Tate, pe rețeaua X.

„Celor mai mulți le este atât de frică să trăiască, încât sunt deja morți. Dar nu trebuie să te temi de nimic. Încearcă!”, a mai scris Tate.

Andrew Tate și fratele său, Tristan, sunt vizați de mai multe dosare penale în Marea Britanie, care includ acuzații grave precum violență sexuală, agresiune, trafic de persoane și proxenetism.

Autoritățile din Bedfordshire au emis pe numele celor doi un mandat european de arestare, însă au decis să aștepte finalizarea proceselor aflate în desfășurare în România, unde frații Tate sunt judecați pentru infracțiuni similare, înainte de a solicita predarea lor.