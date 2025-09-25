Danemarca, ținta unui „actor profesionist” într-un atac hibrid cu drone asupra mai multor aeroporturi. Precedent periculos pentru NATO

Zborurile au fost suspendate,miercuri și joi, pe mai multe aeroporturi, inclusiv la Aalborg, în urma unor survoluri suspecte. Copenhaga ia în calcul activarea Articolului 4 al NATO.

Danemarca a fost ținta unui „actor profesionist” într-un atac hibrid, după ce mai multe drone au survolat, în noaptea de miercuri spre joi, patru aeroporturi și instalații militare, a declarat ministrul apărării Troels Lund Poulsen.

Incidentul, al doilea în doar câteva zile, a determinat oprirea temporară a traficului la aeroportul Aalborg, care funcționează și ca bază militară. Drone au fost semnalate și la Esbjerg, Sønderborg și Skrydstrup, acesta din urmă găzduind avioane de luptă daneze. Aeroportul Billund, al doilea ca mărime din țară, și-a închis spațiul aerian timp de aproape o oră.

Forțele armate au confirmat prezența dronelor și deasupra unor obiective militare, avertizând că vor putea fi doborâte dacă amenință securitatea. Poliția daneză și cea suedeză investighează, de asemenea, rapoarte privind drone observate deasupra unor câmpuri petroliere și în Stockholm.

„Un actor profesionist” și un posibil precedent pentru NATO

„Totul indică o operațiune sistematică, desfășurată simultan în mai multe locații. Este ceea ce aș defini drept un atac hibrid cu drone”, a declarat Poulsen. Oficialul a adăugat că Danemarca ar putea invoca pentru prima dată Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între aliați atunci când un stat se simte amenințat.

Premierul Mette Frederiksen a confirmat că a discutat cu secretarul general NATO, Mark Rutte, subliniind că alianța „va colabora cu Danemarca pentru a asigura securitatea infrastructurii critice”.

Critici și reacții interne

Guvernul danez a fost criticat pentru faptul că nu a ordonat doborârea dronelor. Ministrul justiției, Peter Hummelgaard, a declarat că obiectivul acestor survoluri este „să răspândească frică și diviziune” și a anunțat că autoritățile vor propune legislație care să permită operatorilor de infrastructură să neutralizeze dronele.

Poliția daneză a ridicat nivelul de alertă națională, după ce a constatat un tipar similar cu cel observat luni, când aeroportul din Copenhaga a fost închis timp de câteva ore.

Ipoteze privind originea dronelor

Nu este clar cine se află în spatele incidentelor. Rusia a respins categoric orice implicare, calificând speculațiile drept „absurde” și vorbind despre o „provocare regizată”.

Experți militari citați de presa daneză au spus că dronele ar fi putut fi lansate din apropiere, posibil chiar de pe teritoriul Danemarcei sau al nordului Germaniei, ori controlate de la distanță prin tehnologii avansate.

Andreas Kold Siggaard, director al producătorului danez de drone Hecto Drone, a explicat că bruiajul nu este eficient împotriva unor modele sofisticate: „Nu există altă opțiune decât să fie doborâte, inclusiv prin metode de tip dronă-contra-dronă.”

Un fenomen european

Survolurile din Danemarca se înscriu într-un șir de incidente similare raportate în Polonia, România și Norvegia, precum și în violarea spațiului aerian al Estoniei de către avioane rusești.

Miniștrii europeni ai apărării vor discuta vineri despre crearea unui așa-numit „zid de drone” pentru protecția frontierelor și a infrastructurii strategice.

„Amenințarea atacurilor hibride este aici pentru a rămâne”, a spus Hummelgaard, descriind evenimentele recente drept „extrem de îngrijorătoare”.