Român urmărit internațional, prins la Napoli. Cazul bărbatului, cunoscut în țară din cauza legăturilor soției cu politica locală din Sibiu

Un român de 57 de ani, urmărit internațional de aproximativ cinci ani, a fost prins de autorități în provincia Napoli din Italia. Potrivit Poliției Române, Gheorghe Păcurar era condamnat la șapte ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Potrivit Il Quotidiano d'Italia, reținerea a fost efectuată de agenții Brigăzii Mobile din Napoli, care l-au localizat pe fugar în zona Vezuviului. Arestarea a avut loc în baza unui mandat european de arestare.

Operațiunea face parte din cooperarea judiciară europeană, iar bărbatul va fi predat autorităților române pentru a-și executa pedeapsa de șapte ani pentru infracțiuni financiare.

Cazul său a atras atenția și datorită legăturilor cu scena politică locală din Sibiu, în special prin soția sa, Adriana Elena Păcurar, cunoscută în zonă. În 2024, femeia își anuțase candidatura la algerile locale pentru Primăria Dumbrăveni, Sibiu.

Elena Păcurar a ocupat și funcția de consilier local.

El a reușit să rămână discret timp de mai mulți ani, probabil călătorind prin mai multe țări, însă alegerea orașului Pompei ca refugiu s-a dovedit fatală din cauza supravegherii intense a forțelor de ordine.

Acest episod subliniază încă o dată faptul că teritoriul italian este adesea folosit ca zonă de tranzit sau ascunzătoare de către fugari străini, dar evidențiază și eficiența sistemului de control al forțelor de ordine italiene, adaugă publicația italiană.