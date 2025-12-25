Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina: „Voi veni la Mariupol, dacă va fi necesar”

O posibilă vizită a Papei Leon al XIV-lea în Ucraina rămâne pe agenda Vaticanului, însă este condiționată de aspecte de securitate și de pregătiri concrete. Nunțiul apostolic în Ucraina, arhiepiscopul Visvaldas Kulbokas, spune că ideea nu este nouă și că eforturile continuă pentru ca o astfel de deplasare să aibă nu doar o valoare simbolică, ci și una spirituală profundă.

Într-un interviu acordat RBC-Ucraina, arhiepiscopul Visvaldas Kulbokas a amintit că o vizită a Suveranului Pontif în Ucraina a fost luată în calcul încă din primăvara anului 2022, în timpul apărării orașului Mariupol. Cu doar câteva zile înainte ca apărătorii orașului să se predea, Papa Francisc analiza posibilitatea de a merge personal în Ucraina.

„A existat ideea de a-i evacua într-o altă țară. Și când i-am transmis această idee Papei Francisc, el a răspuns: «Dacă această idee este realistă, voi veni la Mariupol, dacă va fi necesar»”, a povestit Kulbokas. Potrivit acestuia, pontiful ar fi fost dispus să vină dacă ar fi putut ajuta „în mod concret”.

Un efort comun pentru o vizită cu impact real

Nunțiul apostolic spune că speranța sa personală este ca vizita Papei Leon al XIV-lea în Ucraina să aibă loc. În acest sens, există un efort comun al nunțiaturii și al episcopilor catolici pentru a identifica proiecte, planuri și inițiative clare.

Scopul este ca pontiful să știe că prezența sa nu ar fi importantă doar simbolic, ci și din punct de vedere spiritual, nu doar pentru Ucraina, ci „pentru întreaga lume”.

„Personal, cred că trebuie doar să lucrăm în această direcție pentru a clarifica acest lucru. Dar dacă nu am primit încă o vizită din partea Papei, înseamnă că nu am finalizat încă această muncă”, a conchis arhiepiscopul Kulbokas.

Probleme de securitate și întâlnirea cu Zelenski la Roma

Recent, au apărut informații potrivit cărora Papa Leon al XIV-lea ar fi pregătit să viziteze Ucraina, însă există dificultăți legate de securitate. Cu toate acestea, Vaticanul ar fi elaborat deja un plan organizațional care să permită desfășurarea unei astfel de vizite.

Subiectul a revenit în atenție după vizita oficială a președintelui ucrainean Volodîmîr Zelenski la Roma, pe 9 decembrie. Atunci, liderul ucrainean a avut o audiență privată de 30 de minute cu Papa Leon al XIV-lea, la reședința pontificală din Castel Gandolfo.

Mesaj de Crăciun: compasiune, demnitate și apel la pace

În ajunul Crăciunului, Papa Leon al XIV-lea a făcut un apel la compasiune și pace globală în prima sa liturghie oficiată în Bazilica Sfântul Petru, relatează dpa, citată de Agerpres. „Pe pământ, nu există loc pentru Dumnezeu dacă nu există loc pentru oameni. A-l refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt”, a spus Suveranul Pontif, făcând referire la cuvintele regretatului papă Benedict al XVI-lea.

Crăciunul „este o sărbătoare a speranței… care ne face mesageri ai păcii”, a adăugat el, subliniind că demnitatea umană este infinită, chiar dacă o „economie distorsionată” îi determină pe oameni să fie tratați ca niște mărfuri.

Mii de credincioși au înfruntat ploaia în Piața Sfântul Petru pentru a urmări slujba pe ecranele amplasate în exterior. Înainte de Liturghie, Papa i-a salutat pe cei prezenți, le-a mulțumit că au venit în ciuda vremii și i-a binecuvântat pe cei care așteptau sub umbrele.

Refuzul armistițiului de Crăciun, deplâns de Suveranul Pontif

În omilia sa, Papa Leon al XIV-lea și-a amintit și de predecesorul său, Papa Francisc, care a deschis Anul Sfânt de Crăciunul din 2024, într-o perioadă de sănătate fragilă, îndemnând la speranță.

Primul papă născut în Statele Unite a făcut apel la pace în toate conflictele globale, menționând explicit războiul din Ucraina și deplângând refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu de Crăciun. Totodată, el și-a exprimat speranța că vor exista progrese și în discuțiile de pace israeliano-palestiniene.