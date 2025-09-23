Rubio, după noile provocări ale Rusiei: SUA vor apăra „fiecare centimetru din teritoriul NATO”

Statele Unite reafirmă angajamentul față de apărarea colectivă a NATO, după ce avioane militare ruse au încălcat spațiul aerian al Alianței, stârnind neliniște în capitalele de pe flancul estic. Declarația a fost făcută de secretarul de stat Marco Rubio, citat de Bloomberg.

„Vom colabora cu aliații noștri pentru a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a subliniat Rubio, într-un mesaj ferm transmis Moscovei.

Oficialul american a vorbit la scurt timp după ce NATO a promis o reacție „hotărâtă” la incursiunile rusești, precizând că Alianța va folosi „toate mijloacele necesare”, inclusiv militare, pentru apărare.

Rubio a explicat că interceptările sunt răspunsul standard în astfel de situații: „Când avioanele lor intră în spațiul vostru aerian sau în zona de apărare, ridici avioanele și le interceptezi. Asta a făcut NATO și asta va continua să facă.”

Totodată, el a reafirmat că Washingtonul își dorește să facă „tot ce este posibil” pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Incidentul cel mai recent a avut loc săptămâna trecută, când avioane de vânătoare ruse au zburat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei. Episodul se adaugă unei serii de provocări care au alarmat aliații.

La începutul lunii, forțele NATO au doborât drone rusești ce au traversat granița Poloniei, în ceea ce oficialii de la Varșovia au catalogat drept o încălcare gravă a suveranității.