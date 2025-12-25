search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia

0
0
Publicat:

Cu un secol în urmă, un oraș din estul Ucrainei trimitea lumii un mesaj politic prin muzică. Astăzi, același mesaj răsună printre ruine.

Pokrovsk, devastat de ruși/FOTO: Prifimedia
Pokrovsk, devastat de ruși/FOTO: Prifimedia

Pentru ucraineni, Pokrovsk — orașul din estul țării sfâșiat acum de lupte grele cu armata rusă, chiar în preajma Crăciunului — nu este doar un punct pe harta războiului. Este locul legat de una dintre cele mai durabile moșteniri culturale ale Ucrainei: colindul cunoscut în toată lumea drept Carol of the Bells (Cântecul clopotelor).

Publicul occidental recunoaște melodia hipnotică din filme precum Home Alone sau din seriale populare, însă pentru ucraineni, în această iarnă, cântecul capătă o rezonanță mult mai adâncă. Pokrovsk este strâns legat de viața și formarea compozitorului Mikola Leontovici, omul care a transformat un vechi cântec popular ucrainean într-un simbol cultural global, scrie politico.eu.

Leontovici nu a compus Carol of the Bells la Pokrovsk, așa cum se crede adesea, dar orașul a jucat un rol decisiv în devenirea sa artistică și politică. Aici, la începutul secolului XX, el a predat la o școală de muzică, a condus un cor al muncitorilor feroviari și s-a inspirat din tradițiile populare ucrainene care aveau să stea la baza colindului Șcedrik. Pokrovsk este numit și astăzi „orașul natal al Șcedrikului”.

„Leontovici a venit la Pokrovsk cu o singură geantă în spate, dar aici s-a format ca artist și ca om. Tot aici a intrat în vizorul jandarmilor, pentru că apăra drepturile muncitorilor. A cântat chiar și Marseilleza cu corul pe care îl conducea”, spune Larisa Semenko, autoarea cărții Geniul nostru tăcut, Leontovici.

Dimensiunea politică a colindului nu este una nouă, subliniază Semenko. „Nu a fost niciodată doar un cântec de Crăciun. A fost un mesaj cultural ucrainean către lume, o carte de vizită a spiritualității și rezistenței noastre. Exact amenințarea cu care ne confruntăm și astăzi.”

Cântecul unei Ucraine independente

La un secol distanță, Leontovici este privit ca un erou care a sfidat Rusia prin muzică, așa cum ucrainenii de azi își apără identitatea cu armele.

După premiera versiunii sale de Șcedrik la Kiev, în 1916, cântecul a atras atenția liderilor Republicii Naționale Ucrainene — tentativa scurtă de desprindere de sub dominația Moscovei după Primul Război Mondial. În 1919, guvernul a trimis un cor național într-un turneu european, folosind muzica lui Leontovici ca instrument de diplomație culturală.

Statul ucrainean nu a fost recunoscut, dar Șcedrik a cucerit publicul. „La Paris, la Praga, peste tot în Europa, regi și prinți erau uimiți să descopere o cultură atât de veche și bogată”, spune Semenko.

După succesul european, corul a ajuns în Canada și Statele Unite, unde, în 1936, compozitorul american Peter J. Wilhousky a scris versurile în limba engleză, dând naștere versiunii cunoscute astăzi ca Carol of the Bells.

Leontovici nu a apucat să vadă succesul mondial al operei sale. În ianuarie 1921, a fost ucis de agenți ai poliției secrete sovietice, sub pretextul luptei împotriva „banditismului”. Adevărul despre moartea sa a ieșit la iveală abia după deschiderea arhivelor sovietice, în anii ’90.

„La fel ca în teritoriile ocupate astăzi, autoritățile ruse vedeau cultura ucraineană ca pe o amenințare. A fost începutul marii terori împotriva intelectualilor, profesorilor și artiștilor ucraineni. Leontovici a fost doar unul dintre ei”, spune Semenko.

Istoria care se repetă

La aproape 105 ani de la asasinarea compozitorului, Rusia încearcă din nou să șteargă identitatea ucraineană. Pokrovsk, orașul care a ajutat la nașterea unui colind celebru, este astăzi revendicat de Moscova, deși luptele continuă.

Armata ucraineană susține că a recâștigat controlul asupra unor zone din oraș și acuză trupele ruse că intră temporar în ruine pentru fotografii de propagandă. „Operațiunile noastre continuă, iar în ultimele săptămâni am recuperat aproximativ 16 kilometri pătrați în nordul orașului”, a declarat comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.

Istoricul american Timothy Snyder vede în povestea colindului o metaforă a continuității colonialismului rus. „Cultura ucraineană este profund prezentă în lumea noastră, dar rareori îi înțelegem originile. Asasinarea lui Leontovici și transformarea lui Șcedrik sunt doar un mic exemplu al acestei istorii coloniale, continuată astăzi prin invazia Rusiei”, a scris Snyder.

În timp ce Cântecul clopotelor răsună din nou în lume, pentru Ucraina nu este doar un colind. Este o amintire, un avertisment și o promisiune de rezistență.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW care va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, Ajunul Crăciunului și de ce este considerat o noapte magică
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Rulada cu smochine Sursa foto shutterstock 320476976 jpg
3 rețete pentru o masă de neuitat de Sărbători. Vezi ce le face unice!
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?