 Trump încearcă să ieftinească hamburgerii în SUA prin eliminarea taxelor pentru 300.000 de tone de carne de vită | adevarul.ro
search
Marți, 1 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump încearcă să ieftinească hamburgerii în SUA prin eliminarea taxelor pentru 300.000 de tone de carne de vită

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele SUA, Donald Trump, încearcă să ieftinească hamburgerii pentru americani, după ce a semnat săptămâna trecută o proclamație prin care permite importul în SUA, fără taxe vamale, a 300.000 de tone de carne de vită, timp de 90 de zile, începând cu 1 septembrie.

Donald Trump
Donald Trump Foto: AFP

Potrivit CNN, în prezent, o jumătate de kilogram de carne de vită tocată costă în medie aproximativ 6,89 dolari în SUA, potrivit datelor Biroului de Statistică a Muncii.

Casa Albă nu a explicat concret cum ar urma reducerea taxelor vamale să ducă la scăderea prețurilor. Administrația susține doar că exportatorii străini sunt dispuși să reducă prețurile deoarece nu mai trebuie plătite taxe.

Nu este clar nici cum vor verifica autoritățile dacă importurile sunt într-adevăr vândute la prețurile impuse.

Chiar și în cazul în care carnea ar fi vândută mai ieftin, impactul asupra prețurilor din magazine ar fi probabil limitat. Cele 300.000 de tone reprezintă aproximativ 2% din consumul intern de carne de vită. În plus, scutirea de taxe se aplică doar resturilor de carne, care sunt amestecate cu alte bucăți pentru producerea cărnii tocate.

Economistul în domeniul agricol Glynn Tonsor avertizează că efectul va depinde și de măsura în care importurile suplimentează oferta de carne sau doar înlocuiesc cantitățile pe care procesatorii le-ar fi cumpărat de la furnizorii americani.

Prețul cărnii de vită a crescut cu 27% în ultimii trei ani și cu aproximativ 9% în ultimul an. Casa Albă pune scumpirile pe seama ofertei insuficiente, însă Glynn Tonsor consideră că principalul factor este cererea ridicată, alimentată și de îmbunătățirea calității cărnii.

Luna trecută, americanii erau dispuși să plătească 10,09 dolari pentru aproximativ 450 de grame de carne de vită tocată și 24,62 dolari pentru un hamburger consumat la restaurant, potrivit unui sondaj lunar realizat de Tonsor în rândul a aproximativ 3.000 de americani.

În urmă cu trei ani, aceștia erau dispuși să plătească 8,67 dolari pentru aproximativ 450 de grame de carne tocată și 20,19 dolari pentru un hamburger.

Potrivit lui Tonsor, apetitul tot mai mare pentru carnea de vită este legat de îmbunătățirea calității acesteia, conform răspunsurilor participanților la sondaj.

Acest lucru ar putea complica eforturile lui Trump de a reduce prețurile. Chiar dacă administrația reușește să crească oferta de carne și să o vândă la un preț mai mic, aceasta s-ar putea să nu fie suficientă pentru a satisface cererea americanilor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
digi24.ro
image
Autoritatea Electorală Permanentă începe controlul la marile partide politice, cu excepția AUR. ”Încurcam lucrurile pe acolo”
stirileprotv.ro
image
Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro
gandul.ro
image
Bolojan, la telefon cu premierul Ucrainei! Despre ce au discutat
mediafax.ro
image
Messi și Gigi Becali, criză de râs în direct după retragerea de la națională a starului argentinian
fanatik.ro
image
PNRR s-a terminat, problemele rămân. „Reformele trebuie făcute în continuare, dar fără bani europeni”
libertatea.ro
image
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
digi24.ro
image
Rică Răducanu: „Am slăbit 20 de kg” A vorbit pe larg despre situația delicată în care se află
gsp.ro
image
Adio! Lovitură de proporții pentru Dennis Man
digisport.ro
image
Fiica lui Brigitte Macron iubește un tânăr cu 20 de ani mai mic. Cum a reacționat Prima Doamnă a Franței la noua ei relație
click.ro
image
Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Ciobanul care a găsit drona de la Vaslui: "Țiuia și se aprindea! I-am scos firele și s-a oprit"
observatornews.ro
image
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță mai multe beneficii pentru pensionari. Economisești timp și bani!
newsweek.ro
image
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
prosport.ro
image
Cultura care poate valora cât un apartament după o singură recoltă. Produce peste 20 de tone la hectar
playtech.ro
image
El este fundașul de picior stâng transferat de Universitatea Craiova: francez cu peste 150 meciuri la Guingamp, în Portugalia și Serbia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Unde se răcește vremea la începutul lunii septembrie. Canicula revine, apoi, în forță: Prognoza meteo la debutul toamnei
ziare.com
image
Neverosimil! Decizia luată în Turcia la 27 de zile după transferul lui Mohamed Salah
digisport.ro
image
„Mi se par prețuri foarte mari”. Ce au găsit doi români în piețele și supermarketurile din Varna
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de sute de mii de euro din Timișoara a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Este foarte modernă și e mobilată doar cu lucruri de calitate / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Andreea Tonciu își invață fetița cu luxul de mică! Vizită la Louis Vuitton și la terasă într-o zi caldă de vară | Foto și Video Paparazzi
mediaflux.ro
image
Cu ce s-a ales Carmen Negoiță după divorțul de Ionuț Negoiță: „Vă spun în premieră”
gsp.ro
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți”
actualitate.net
image
Anca Pandrea știa că se apropie sfârșitul. Secretul păstrat de actriță până la moarte
actualitate.net
image
Anca Dinicu, moment de panică într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”
click.ro
image
Oana Ioniță, vacanță de neuitat! A vizitat America și Sardinia în aceeași vară! Fosta „Bebelușă” s-a întors cu forțe proaspete
click.ro
image
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
click.ro
Diana Spencer, Prințesă de Wales (1961 1997), GettyImages (1) jpg
Un fost amant a vândut presei intimitățile trăite cu Prințesa Diana: „Se agăța de el în pat și nu-l lăsa să plece”
okmagazine.ro
Ninon de Lenclos, Profimedia (2) jpg
Curtezana care devora bărbații, convinsă că-i fac bine la ten! Își savura pofticioasă amanții și i-a lăsat o avere tânărului Voltaire
okmagazine.ro
Bătălia de la Turtucaia. Pictură de Dimitar Giudzhenov
Coșmarul captivității din Bulgaria: „Ofițerul Român în loc să dea probă de cumpătare a fost risipitor și fanfaron”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica lui Brigitte Macron iubește un tânăr cu 20 de ani mai mic. Cum a reacționat Prima Doamnă a Franței la noua ei relație
image
Anca Dinicu, moment de panică într-un taxi: „Eram sigură că scoate o bâtă”

OK! Magazine

image
Se cântărea de trei ori pe zi și avea hainele cusute pe ea. Ce măsuri extreme a luat Împărăteasa obsedată de frumusețe la 32 de ani