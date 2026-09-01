Trump încearcă să ieftinească hamburgerii în SUA prin eliminarea taxelor pentru 300.000 de tone de carne de vită

Președintele SUA, Donald Trump, încearcă să ieftinească hamburgerii pentru americani, după ce a semnat săptămâna trecută o proclamație prin care permite importul în SUA, fără taxe vamale, a 300.000 de tone de carne de vită, timp de 90 de zile, începând cu 1 septembrie.

Donald Trump Foto: AFP

Potrivit CNN, în prezent, o jumătate de kilogram de carne de vită tocată costă în medie aproximativ 6,89 dolari în SUA, potrivit datelor Biroului de Statistică a Muncii.

Casa Albă nu a explicat concret cum ar urma reducerea taxelor vamale să ducă la scăderea prețurilor. Administrația susține doar că exportatorii străini sunt dispuși să reducă prețurile deoarece nu mai trebuie plătite taxe.

Nu este clar nici cum vor verifica autoritățile dacă importurile sunt într-adevăr vândute la prețurile impuse.

Chiar și în cazul în care carnea ar fi vândută mai ieftin, impactul asupra prețurilor din magazine ar fi probabil limitat. Cele 300.000 de tone reprezintă aproximativ 2% din consumul intern de carne de vită. În plus, scutirea de taxe se aplică doar resturilor de carne, care sunt amestecate cu alte bucăți pentru producerea cărnii tocate.

Economistul în domeniul agricol Glynn Tonsor avertizează că efectul va depinde și de măsura în care importurile suplimentează oferta de carne sau doar înlocuiesc cantitățile pe care procesatorii le-ar fi cumpărat de la furnizorii americani.

Prețul cărnii de vită a crescut cu 27% în ultimii trei ani și cu aproximativ 9% în ultimul an. Casa Albă pune scumpirile pe seama ofertei insuficiente, însă Glynn Tonsor consideră că principalul factor este cererea ridicată, alimentată și de îmbunătățirea calității cărnii.

Luna trecută, americanii erau dispuși să plătească 10,09 dolari pentru aproximativ 450 de grame de carne de vită tocată și 24,62 dolari pentru un hamburger consumat la restaurant, potrivit unui sondaj lunar realizat de Tonsor în rândul a aproximativ 3.000 de americani.

În urmă cu trei ani, aceștia erau dispuși să plătească 8,67 dolari pentru aproximativ 450 de grame de carne tocată și 20,19 dolari pentru un hamburger.

Potrivit lui Tonsor, apetitul tot mai mare pentru carnea de vită este legat de îmbunătățirea calității acesteia, conform răspunsurilor participanților la sondaj.

Acest lucru ar putea complica eforturile lui Trump de a reduce prețurile. Chiar dacă administrația reușește să crească oferta de carne și să o vândă la un preț mai mic, aceasta s-ar putea să nu fie suficientă pentru a satisface cererea americanilor.