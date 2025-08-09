Video Coreea de Nord a lansat „Burger Kim”, pentru turiștii ruși. Este creat după „o rețetă a marelui lider însuși”

Turiştii ruși aflați pe un zbor programat de la Vladivostok la Phenian au avut parte de un „Burger Kim”, alături de cârnați și dulciuri. Pentru mult timp, hamburgerul a fost dezaprobat în imperiul lui Kim: pentru a preveni influența occidentală.

„Într-un zbor primești chiar și o cutie de prânz cu cel mai mare dușman al regimului: un hamburger!! Vă puteți imagina asta?”, a spus influencer-ul rus Darya Karyukina pe Instagram, potrivit BILD.

Pentru mult timp, hamburgerul a fost dezaprobat în imperiul lui Kim: pentru a preveni influența occidentală, cuvântul „hamburger” nici măcar nu era permis în Coreea de Nord. În schimb, era numit simplu „carne tocată cu pâine”.

Cu toate acestea, „Burger Kim” a fost creat după o rețetă „a marelui lider însuși” și se pare că a fost apreciat de însoțitoarele de zbor.

„Ni s-a spus că a combinat carnea cu o chiflă și i-a răsplătit pe oameni cu mâncare delicioasă”, a spus Karyukina, citată de site-ul life.ru.

Potrivit sursei, burgerul nu a fost prezentat ca fast-food, ci ca o realizare de anvergură națională.

Resortul de lux deschis de Coreea de Nord la malul mării

Kim Jong Un a tăiat recent panglica unei noi stațiuni, văzută drept un „oraș turistic la nivel de comoară națională”, o dezvoltare fastuoasă la malul mării.

Până în prezent, rușii par să fie singurele grupuri turistice străine cărora li s-a permis accesul la stațiunea de pe plajă.

Vostok Intur, o agenție de turism din Vladivostok, promovează trei pachete turistice - unul în iulie și două în august - la prețuri de aproximativ 1.840 de dolari.

Potrivit site-ului său, primul tur este programat să înceapă la 7 iulie și va dura opt zile. Călătorii vor zbura de la Pyongyang la Wonsan, vor petrece patru nopți la stațiune și vor vizita stațiunea de schi Masikryong din apropiere.

Kim a declarat că o extindere a zonelor turistice din Coreea de Nord va fi formalizată în timpul următorului congres al partidului de guvernământ, probabil în următoarele câteva luni. Lecțiile învățate la Kalma vor fi, de asemenea, utilizate pentru a dezvolta „zone turistice și culturale promițătoare la scară largă” în alte părți ale țării, a precizat Kim.

Investiția personală a liderului nord-coreean a fost subliniată de cel puțin șapte vizite la șantierul Kalma, unde Kim a oferit ceea ce mass-media de stat a numit „îndrumare la fața locului” și a insistat pentru standarde de „clasă mondială”.