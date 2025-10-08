search
Miercuri, 8 Octombrie 2025
Adevărul
Parlamentul European interzice folosirea termenilor „steak” sau „burger” pentru produsele fără carne. Ecologiștii acuză „lobby-ul cărnii”

Publicat:

Parlamentul European a adoptat miercuri, 8 octombrie, un text care interzice utilizarea unor termeni precum „steak”, „cârnați” sau „hamburger” pentru produsele care nu conțin carne. Inițiativa, susținută de eurodeputații de dreapta, a fost aprobată cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă, însă urmează să fie negociată cu statele membre ale Uniunii Europene.

Inițiativa a fost aprobată cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă. FOTO: Unsplash
Inițiativa a fost aprobată cu 355 de voturi pentru și 247 împotrivă. FOTO: Unsplash

„Este vorba despre transparență și claritate pentru consumator și despre recunoașterea muncii crescătorilor noștri de animale”, a declarat Céline Imart, deputată din cadrul Partidului Popular European (PPE), inițiatoarea propunerii. Ea a subliniat că scopul nu este interzicerea produselor vegetale, ci protejarea sensului autentic al termenilor folosiți pentru carne, potrivit BBC.

Produsele vegetale care imită carnea, precum „burgerii” sau „cârnații” pe bază de plante, au câștigat popularitate în ultimii ani, pe fondul preocupărilor legate de sănătate, protecția animalelor și impactul asupra mediului.

Textul legislativ a stârnit controverse în plenul Parlamentului European. Deputatul german Peter Liese a criticat inițiativa, considerând-o inutilă: „Nu trebuie să-i luăm pe consumatori de imbecili. Dacă un ambalaj indică «burger vegetarian» sau «cârnaţi vegetarieni», fiecare poate decide dacă vrea sau nu să cumpere”.

De asemenea, eurodeputații ecologiști s-au opus ferm noii măsuri. Olandeza Anna Strolenberg a acuzat „lobby-ul cărnii” că încearcă să slăbească concurența venită din partea companiilor inovatoare din industria alimentară.

În schimb, organizațiile din sectorul zootehnic, precum Interbev (Elevage et Viande française), au salutat decizia, susținând că folosirea termenilor asociați cărnii în scopuri de marketing creează confuzie și afectează recunoașterea produselor naturale.

Un proiect similar fusese respins în 2020, însă, după alegerile europene din 2024, creșterea ponderii partidelor de dreapta și de extremă dreapta a schimbat echilibrul politic, favorizând adoptarea acestei inițiative.

Conform propunerii, alte denumiri precum „gălbenuș de ou”, „albuș de ou” și „escalop” ar fi limitate la produsele care conțin carne.

Laptele de ovăz, de exemplu, este denumit „băutură de ovăz” pe rafturile magazinelor europene.

Europa

