Luni, 25 August 2025
Adevărul
Fondatorul lanțului de restaurante „Trump Burger”, reținut de autoritățile americane pentru imigrație ilegală

Publicat:

Inventatorul „Trump Burger” și proprietarul unor restaurante dedicate președintelui american a fost reținut de agenții Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Fondatorul „Trump Burger”, reținut de autorități pentru imigrație ilegală FOTO: Instagram
Fondatorul „Trump Burger”, reținut de autorități pentru imigrație ilegală FOTO: Instagram

Iyad Muhammad Abuelhawa, în vârstă de 55 de ani, cetățean iordanian și fost proprietar al primului restaurant Trump Burger din Bellville, Texas, a fost arestat pe 2 iunie de agenții ICE. Fostul său partener de afaceri, Roland Beainy, fusese reținut cu o lună mai devreme. Ambele arestări au fost făcute publice abia luna aceasta, potrivit Fayette County Record.

Autoritățile americane au precizat că Abuelhawa a petrecut timp în închisoare federală pentru fraudă în domeniul sănătății și comercializare ilegală de medicamente, iar din 2009 se afla sub ordin de deportare, pe care a reușit însă să îl evite.

În perioada în care a stat ilegal în SUA, Abuelhawa a pus în pericol viețile americanilor nevinovați. În 2007, a fost condamnat pentru fraudă în domeniul sănătății și pentru comercializare ilegală de medicamente, după ce a injectat periculos 1.600 de persoane din zona Houston cu vaccinuri antigripale false, a declarat un purtător de cuvânt ICE, potrivit The Independent.

Acesta a adăugat: „În 2.000 a fost condamnat pentru agresiune, iar în 2018 pentru intimidare. Ca urmare a politicii actualei administrații de a restabili integritatea legilor privind imigrația, a fost arestat pe 2 iunie și nu va mai putea pune în pericol pe nimeni în SUA”.

Probleme de sănătate și acuzații privind tratamentul

Abuelhawa este în prezent deținut la centrul de procesare Montgomery din Conroe, Texas. Avocații săi au declarat pentru Houston Chronicle că acesta suferă de diabet și probleme cardiace, dar că nu primește insulină și monitorizare pentru glicemie.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care coordonează ICE, a respins acuzațiile:

Orice afirmație conform căreia deținuții nu primesc îngrijire medicală corespunzătoare este FALSĂ. Aceasta este cea mai bună îngrijire medicală pe care mulți dintre acești străini au primit-o vreodată. Mesele sunt aprobate de nutriționiști. Siguranța, securitatea și bunăstarea persoanelor aflate în custodia noastră sunt o prioritate pentru ICE”.

De la cafenea franțuzească la „Trump Burger”

După eliberarea din închisoare, Abuelhawa și-a americanizat numele, devenind cunoscut ca Eddie Hawa. În 2016, în plină campanie prezidențială a lui Donald Trump, acesta a transformat cafeneaua sa franțuzească din Bellville în „Trump Cafe”, un restaurant devenit rapid viral datorită meniului său cu specific american.

În 2020, alături de Beainy, a deschis Trump Burger, unde clienții puteau comanda produse inspirate de imaginea președintelui. Printre ele se număra „Trump Tower Burger”, un burger uriaș de 450 grame de carne Angus, cu brânză, legume, inele de ceapă și sosuri speciale.

Pe meniu apărea și o parodie - „Biden Burger”, descris ca având doar 30 de grame de carne, „roșie veche” și „cele mai vechi chifle”, la prețul exorbitant de 50,99 dolari. Potrivit restaurantului, acesta nu era însă disponibil „din cauza înșelăciunii și a inflației”.

Lanțul a deschis ulterior mai multe locații în zona Houston, însă cei doi parteneri au intrat într-un conflict juridic privind drepturile asupra unuia dintre restaurante.

Și partenerul, vizat de deportare

Roland Beainy, cetățean libanez de 28 de ani, a fost acuzat că a rămas ilegal în SUA după ce viza de vizitator i-a expirat în februarie 2024. În plus, autoritățile l-au acuzat că a încercat să obțină statut legal printr-o „căsătorie fictivă”.

În momentul arestării sale, Departamentul pentru Securitate Internă a transmis că legea se aplică „indiferent de ce restaurant deții sau de convingerile tale politice, chiar dacă ești fan al președintelui”.

Beainy a fost eliberat pe cauțiune pe 13 iunie, în așteptarea procesului.

SUA

