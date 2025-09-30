Misterul hamburgerului de aproape 10.000 de euro care a stârnit fascinația lumii culinare: acord de confidențialitate și fotografierea interzisă!

Bosco Castro, cunoscut drept BdeVikingo, bucătar, influencer și proprietar al steakhouse-ului „Aupa”, lângă Barcelona, a creat un hamburger unic în lume, evaluat la 9.440 de euro. Accesul la această delicatesă este strict controlat: clienții sunt selectați pe baza unor criterii misterioase și trebuie să semneze un acord de confidențialitate înainte de a-l gusta.

„Acest burger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”, explică Bosco Castro.

Ingrediente rare și secrete

„Lucrul interesant nu este ceea ce conține, ci ceea ce reprezintă. Mai mult decât palatul, trebuie să fie ego-ul cel care se bucură de această experiență. Este despre reușită, despre accesul la ceva inaccesibil, nu doar despre ingrediente scumpe”, a adăugat acesta pentru Corriere della Sera.

Detaliile exacte ale rețetei rămân un secret bine păzit. Se știe însă că preparatul include trei dintre cele mai bune cărnuri din lume, brânza considerată cea mai exclusivistă din Europa și un sos fin. „Valoarea materială nu justifică în totalitate prețul; burgerul este despre inaccesibilitate, selecție și statut”, explică echipa restaurantului „Aupa”.

Un burger pentru aleși

Procesul de selecție pentru degustare este la fel de enigmatic ca burgerul însuși. Cei care aspiră să fie invitați trebuie să răspundă la întrebări despre profesia lor, originea, motivația și chiar parfumul preferat. Prima ocazie de degustare va fi disponibilă abia în februarie 2026, iar invitațiile sunt extrem de limitate.

Confidențialitate absolută

Pentru a proteja rețeta și exclusivitatea experienței, fiecare client trebuie să semneze un formular de confidențialitate, care interzice nu doar recenziile gastronomice, dar și fotografierea preparatului. Astfel, burgerul devine un mister perpetuu, care stârnește curiozitate și fascinație la nivel mondial.

„Disponibilitatea economică nu garantează șansa de a gusta acest burger. Este vorba despre cine merită cu adevărat această experiență unică”, mai spune Bosco Castro.