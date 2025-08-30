Oficiali de la Casa Albă critică Europa, care ar „sabota” negocierile de pace în Ucraina. „Unii europeni trăiesc într-un basm”

Oficiali ai Casei Albe acuză o parte dintre liderii europeni că „sabotează” găsirea unei soluții de pace în Ucraina, prin încurajarea regimului de la Kiev să aibă „așteptări nerealiste” de la Rusia în ceea ce priveşte teritorialitatea.

Potrivit unei analize publicate de Axios, tensiunile dintre Washington și Europa se adâncesc pe tema războiului din Ucraina. Unii oficiali ai administraţiei Trump au mărturisit că încep să-şi piardă răbdarea cu o parte dintre liderii europeni, despre care spun că ar sabota procesul de pace prin încurajarea Kievului de a aştepta „concesii teritoriale nerealiste” din partea Rusiei.

„Să se mai lupte o vreme și să vedem ce se întâmplă”

Un oficial de top al administrației americane a declarat pentru că preşedintele Donald Trump ar lua serios în considerare o retragere temporară din eforturile diplomatice „până când una sau ambele părți dau dovadă de mai multă flexibilitate”.

„Vom face un pas înapoi și vom privi ce se întâmplă. Să se mai lupte o vreme și să vedem ce se întâmplă”, a afirmat același oficial.

Deși recent președintele american s-a declarat mulţumit de întâlnirea recentă cu șapte lideri europeni și cu Volodimir Zelenski, percepția la Washington este că mulți oficiali europeni reprezintă mai degrabă un obstacol decât un sprijin.

„Să obții o înțelegere este o artă a posibilităților. Dar unii europeni trăiesc în continuare într-un basm care ignoră că e nevoie de doi parteneri ca să dansezi”, a subliniat un alt oficial al Casei Albe.

În timp ce opiniile venite de la Londra și Paris sunt considerate constructive, oficialii americani amintiţi spun că alți actori europeni importanți ar dori ca SUA să suporte singură costurile războiului.

„Europenii nu pot să prelungească acest război și să impună pe ocolite așteptări nerezonabile, așteptând totodată ca America să suporte costurile. Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, acest lucru depinde de ea. Dar va fi înfrântă chiar când ne aflăm aproape de victorie”, a avertizat un alt oficial american citat de publicaţia amintită.

Pe lângă aceste reproșuri, Washingtonul presează Uniunea Europeană să adopte un nou pachet de sancțiuni economice dure împotriva Rusiei. Printre măsuri se află interzicerea completă a importurilor de petrol și gaze, precum și introducerea unor tarife secundare pentru India și China, similare celor deja aplicate de SUA.

Contextul este complicat și de escaladarea războiului în ultimele zile: Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului, iar armata ucraineană a răspuns lovind rafinării din orașele rusești Krasnodar și Sizran, ceea ce l-a determinat pe Donald Trump să-şi manifeste nemulţumirea în cadrul unei ședințe de guvern.

„Toți sunt duplicitari. E o prostie”, ar fi spus președintele american, referindu-se la faptul că, deşi ambii lideri declară că doresc pacea, Rusia şi Ucraina continuă atacurile cu tot mai multă îndârjire.

„Poate că ambele părți din acest război nu sunt pregătite să îl încheie (războiul – n.r.) ele însele. Președintele vrea ca acesta să se încheie, dar liderii acestor două țări trebuie să facă asta și trebuie să vrea să facă asta”, a declarat şi secretarul pentru presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

În plus, Casa Albă insistă că următorul pas diplomatic ar trebui să fie o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, urmată de o trilaterală cu participarea lui Donald Trump. Până acum, însă, Rusia a refuzat această formulă, iar Ucraina a respins orice discuție despre concesii teritoriale în lipsa unor garanții ferme.