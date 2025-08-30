search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Oficiali de la Casa Albă critică Europa, care ar „sabota” negocierile de pace în Ucraina. „Unii europeni trăiesc într-un basm”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Oficiali ai Casei Albe acuză o parte dintre liderii europeni că „sabotează” găsirea unei soluții de pace în Ucraina, prin încurajarea regimului de la Kiev să aibă „așteptări nerealiste” de la Rusia în ceea ce priveşte teritorialitatea.

Donald Trump a fost mulţumit de întâlnirea cu liderii europeni. FOTO: Profimedia
Donald Trump a fost mulţumit de întâlnirea cu liderii europeni. FOTO: Profimedia

Potrivit unei analize publicate de Axios, tensiunile dintre Washington și Europa se adâncesc pe tema războiului din Ucraina. Unii oficiali ai administraţiei Trump au mărturisit că încep să-şi piardă răbdarea cu o parte dintre liderii europeni, despre care spun că ar sabota procesul de pace prin încurajarea Kievului de a aştepta „concesii teritoriale nerealiste” din partea Rusiei.

„Să se mai lupte o vreme și să vedem ce se întâmplă”

Un oficial de top al administrației americane a declarat pentru că preşedintele Donald Trump ar lua serios în considerare o retragere temporară din eforturile diplomatice „până când una sau ambele părți dau dovadă de mai multă flexibilitate”.

„Vom face un pas înapoi și vom privi ce se întâmplă. Să se mai lupte o vreme și să vedem ce se întâmplă”, a afirmat același oficial.

Deși recent președintele american s-a declarat mulţumit de întâlnirea recentă cu șapte lideri europeni și cu Volodimir Zelenski, percepția la Washington este că mulți oficiali europeni reprezintă mai degrabă un obstacol decât un sprijin.

„Să obții o înțelegere este o artă a posibilităților. Dar unii europeni trăiesc în continuare într-un basm care ignoră că e nevoie de doi parteneri ca să dansezi”, a subliniat un alt oficial al Casei Albe.

În timp ce opiniile venite de la Londra și Paris sunt considerate constructive, oficialii americani amintiţi spun că  alți actori europeni importanți ar dori ca SUA să suporte singură costurile războiului.

„Europenii nu pot să prelungească acest război și să impună pe ocolite așteptări nerezonabile, așteptând totodată ca America să suporte costurile. Dacă Europa vrea să escaladeze acest război, acest lucru depinde de ea. Dar va fi înfrântă chiar când ne aflăm aproape de victorie”, a avertizat un alt oficial american citat de publicaţia amintită.

Pe lângă aceste reproșuri, Washingtonul presează Uniunea Europeană să adopte un nou pachet de sancțiuni economice dure împotriva Rusiei. Printre măsuri se află interzicerea completă a importurilor de petrol și gaze, precum și introducerea unor tarife secundare pentru India și China, similare celor deja aplicate de SUA.

Contextul este complicat și de escaladarea războiului în ultimele zile: Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului, iar armata ucraineană a răspuns lovind rafinării din orașele rusești Krasnodar și Sizran, ceea ce l-a determinat pe Donald Trump să-şi manifeste nemulţumirea în cadrul unei ședințe de guvern.

„Toți sunt duplicitari. E o prostie”, ar fi spus președintele american, referindu-se la faptul că, deşi ambii lideri declară că doresc pacea, Rusia şi Ucraina continuă atacurile cu tot mai multă îndârjire.

„Poate că ambele părți din acest război nu sunt pregătite să îl încheie (războiul – n.r.) ele însele. Președintele vrea ca acesta să se încheie, dar liderii acestor două țări trebuie să facă asta și trebuie să vrea să facă asta”, a declarat şi secretarul pentru presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.

În plus, Casa Albă insistă că următorul pas diplomatic ar trebui să fie o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, urmată de o trilaterală cu participarea lui Donald Trump. Până acum, însă, Rusia a refuzat această formulă, iar Ucraina a respins orice discuție despre concesii teritoriale în lipsa unor garanții ferme.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
Topul marilor trădări din lumea fotbalului. Jucătorii care și-au părăsit soțiile pentru alte femei
fanatik.ro
image
Bolizi Lamborghini cumpărați pe o firmă românească, găsiți de ANAF cu amenzi pentru viteză în Franța. Mașinile, folosite de un pilot francez de raliuri
libertatea.ro
image
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
"Scandalos": FIFA a luat o decizie inexplicabilă, după scenele rare oferite de Luis Enrique!
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Impozitul pe locuinţe va crește cu 80% din 2026. Cât va plăti proprietarul unui apartament de 100 mp
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
playtech.ro
image
Cu cine a fost surprinsă fosta iubită a lui Kylian Mbappe. A uitat deja de internaționalul francez
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Fură toate privirile în sala de forță: "Sunt bunică, dar nu scad ritmul". Cum arată la 65 de ani
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Zodiile care trebuie să fie atente la bani în această toamnă. Riscă pierderi dacă nu își fac un plan financiar
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Tovarăşul Lenin a fost împuşcat! jpeg
Tovarăşul Lenin a fost împuşcat!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?