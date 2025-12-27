search
Un comandant rus care lupta de partea Ucrainei a fost ucis pe frontul din Zaporojie

Publicat:

Denis Kapustin, comandantul Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) – o formațiune de cetățeni ruși care luptă alături de Ucraina împotriva regimului de la Kremlin – a fost ucis în timpul unor lupte din sudul Ucrainei, pe linia frontului din regiunea Zaporojie.

Denis Kapustin, comandantul Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) /FOTO:X
Denis Kapustin, comandantul Corpul Voluntarilor Ruși (RDK) /FOTO:X

Informația a fost confirmată de organizație printr-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram. Potrivit RDK, Kapustin ar fi murit în urma unui atac cu dronă.

„Noaptea trecută, comandantul nostru, Denis Kapustin (cunoscut sub numele White Rex), a murit în timp ce îndeplinea o misiune de luptă pe sectorul Zaporojie. Conform datelor preliminare, a fost ucis de o dronă FPV”, se arată în mesajul unității.

Reprezentanții grupării au precizat că detaliile incidentului urmează să fie făcute publice ulterior, întrucât circumstanțele exacte sunt încă investigate.

Denis Kapustin era una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcărilor armate ruse anti-Putin care operează din Ucraina. Cetățean rus, acesta locuia pe teritoriul ucrainean din 2018 și devenise un simbol al rușilor care susțin deschis lupta armată împotriva Kremlinului.

În 2023, după una dintre primele incursiuni ale RDK pe teritoriul Federației Ruse, Kapustin declara public că obiectivul său este să demonstreze că regimul lui Vladimir Putin nu este invincibil. „Puterea lui Putin nu este nelimitată. Aparatul de securitate poate controla și reprima civili neînarmați, dar în fața unei rezistențe armate reale se retrage”, afirma el la acea vreme.

RDK a devenit cunoscut în special după atacurile transfrontaliere din regiunea rusă Belgorod, operațiuni desfășurate cu sprijinul structurilor de informații militare ucrainene. Unitatea este subordonată Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev (HUR) și face parte din Legiunea Internațională a Ucrainei.

Figura lui Kapustin a fost una controversată. Stabilit în Germania la începutul anilor 2000, el a fost asociat cu grupuri radicale din mediul ultras și din scena sporturilor de contact. Autoritățile germane l-au descris ulterior drept o persoană cu legături în cercuri extremiste, iar permisul său de ședere a fost anulat.

După revenirea în Europa de Est, Kapustin a susținut protestele Euromaidan și s-a poziționat constant împotriva influenței Rusiei în Ucraina. Odată cu declanșarea invaziei ruse la scară largă, în 2022, el a contribuit la organizarea unei structuri armate formate din ruși care s-au declarat în mod deschis împotriva regimului de la Moscova.

Moartea lui Denis Kapustin reprezintă o pierdere importantă pentru grupările ruse anti-Kremlin care luptă de partea Ucrainei și subliniază complexitatea conflictului, în care nu doar ucrainenii, ci și o parte a cetățenilor ruși participă activ la confruntarea cu propriul stat.

