Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Adevărul
Vlad Filat, fost premier basarabean, dat în căutare de autoritățile judiciare din Paris pentru spălare de bani

Vlad Filat, fost premier basarabean, condamnat pentru spălare de bani în Franța, a fost dat în căutare internațională de autoritățile judiciare din Paris.

Autoritățile de la Paris l-au dat în căutare internațională pe Filat. FOTO: Facebook
Autoritățile de la Paris l-au dat în căutare internațională pe Filat. FOTO: Facebook

Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Diana Fetco, a afirmat că autoritățile moldovene au fost informate de cele din Paris despre darea în căutare internațională a acestuia în vederea arestării.

,,Direcția cooperare internațională polițienească a Poliției a fost notificată de cǎtre Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internațională cu scop de arest”, a subliniat pentru ,,Adevărul” Diana Fetco. 

Condamnat alături de fosta soție

O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție. Decizia a fost pronunțată în luna decembrie. Cazul vizează fonduri de origine ilicită care ar fi fost utilizate pe teritoriul Franței. Hotărârea a fost consultată de agenția de știri ,,AFP”, care notează că Filat nu a fost prezent la proces.

Aceeași instanță a condamnat-o și pe fosta sa prima soție Sanda. Aceasta a fost pedepsită cu 18 luni de închisoare cu suspendare și o sancțiune de 150.000 de euro. Totodată, fostul cuplu va trebui să achite 10.000 de euro Republicii Moldova pentru daune morale.

Vlad Filat, fost premier și actual lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a reacționat pe pagina sa de Facebook, subliniind că sentința este nejustificată și vizează achiziția unei locuințe.

,,Decizia pronunțată de instanța franceză în dosarul privind partajarea bunurilor după divorțul meu din 2012 este una motivată politic și puternic influențată din Republica Moldova. Solicitările transmise autorităților franceze au fost exagerate și lipsite de fundament juridic, fapt care a condus la o hotărâre fără precedent în jurisprudența Franței, uimind atât avocații, cât și părțile implicate în proces.Consider atragerea mea în această speță drept nejustificată. Dosarul are ca obiect exclusiv achiziția unei locuințe în Franța, iar continuarea procedurii în instanțele franceze se bazează pe o mărturie mincinoasă.Totodată, este surprinzător faptul că Republica Moldova s-a constituit parte în acest proces și a cerut despăgubiri de 18 milioane de euro, în condițiile în care dosarul a fost anterior clasat în Republica Moldova”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook. 

Liderul PLDM a mai precizat că a contestat sentința în instanța superioară. 

,,Sunt încrezător că adevărul și legalitatea vor prevala, iar abuzul de procedură și interferențele politice vor fi sancționate în mod corespunzător”, a conchis Vlad Filat. 

În luna mai a anului trecut,  fostul premier al Republicii Moldova, judecat şi condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, a fost achitat în al doilea dosar al său pentru spălare de bani, decizia fiind luată de judecători ,,pe motiv că fapta nu întrunește elementele constitutive ale componenței de infracțiune”.

În cauza penală pentru spălare de bani, Vlad Filat a fost acuzat că, în 2013, ar fi încheiat un contract de asistență în campania electorală cu o companie de consultanță din SUA, plătind peste 12 milioane de lei moldovenești prin intermediul companiilor gestionate de o rudă a sa, iar sursele financiare proveneau din „Banca de Economii”, una dintre cele trei bănci devalizate în 2014. 

Iar la începutul anului 2023, Vlad Filat a câştigat la CEDO procesul în care reclama că i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, statul vecin fiind obligat să-i plătească o pagubă de 7500 de euro fostului prim-ministru.

Încarcerat în 2015

Fostul premier a fost încătușat în octombrie 2015 în urma unui autodenunț al oligarhului fugar, Ilan Șor. Iar în vara anului următor, în perioada regimului lui Plahotniuc, Filat a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. A fost eliberat mai devreme, în decembrie 2019, după ce i-a fost redusă pedeapsa din cauza condițiilor din penitenciar.

Vlad Filat a condus Guvernul Republicii Moldova în perioada anilor 2009 – 2013, apoi a fost deputat pe listele PLDM, partid pe care pe care l-a fondat și îl conduce în prezent.

Republica Moldova

Ciuperci umplutute Sursa foto shutterstock 2644006253 jpg
Ciuperci umplute. Rețetă cu puține calorii
clickpentrufemei.ro
Un punct de apărare antiaeriană al soldaților români
„Călcâiul lui Ahile” al diviziilor române de la Stalingrad
historia.ro
