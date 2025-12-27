Rusia ar putea staționa rachete hipersonice nucleare în Belarus, avertizează doi cercetători americani. Putin și-a exprimat anterior intenția

Este foarte probabil ca Rusia să desfășoare noi rachete balistice hipersonice cu capacitate nucleară la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o mișcare care ar putea extinde capacitatea Moscovei de a lansa rachete în Europa, potrivit unui studiu realizat de doi cercetători americani.

Evaluarea acestora, bazată pe imagini din satelit, se aliniază în mare parte cu constatările serviciilor de informații americane, au precizat surse anonime apropiate situației, citate de Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat anterior intenția de a amplasa rachete Oreșnik cu rază intermediară de acțiune, de până la 5.500 km, în Belarus, dar locația exactă nu fusese comunicată public. Desfășurarea acestor rachete ar sublinia dependența tot mai mare a Kremlinului de arsenalul nuclear ca mijloc de descurajare a membrilor NATO care furnizează arme Kievului.

Potrivit cercetătorilor Jeffrey Lewis (Institutul Middlebury, California) și Decker Eveleth (CNA, Virginia), imaginile de la compania comercială de sateliți Planet Labs indică faptul că lansatoarele mobile Oreșnik ar fi staționate la fosta bază aeriană de lângă Kricev, la aproximativ 307 km est de Minsk și 478 km sud-vest de Moscova.

Analiza imaginilor arată construcții recente, inclusiv un punct de transfer feroviar de nivel militar și o platformă de beton camuflată, indicii compatibile cu o bază strategică de rachete. Cercetătorii estimează că site-ul ar putea găzdui până la trei lansatoare, iar alte unități ar putea fi amplasate în altă parte.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a confirmat desfășurarea a până la 10 rachete Oreșnik în țara sa, susținând că aceasta este o reacție la „acțiunile agresive” ale Occidentului și că nu va modifica echilibrul de putere în Europa.

Racheta Oreșnik, testată de Rusia în noiembrie 2024 împotriva unor ținte din Ucraina, are viteze estimate care depășesc Mach 10 și, potrivit lui Putin, este imposibil de interceptat. Desfășurarea în Belarus are, pe lângă un scop militar, și un mesaj politic clar, transmit experții americani.

Pavel Podvig, expert în forțele nucleare rusești, consideră însă că mutarea rachetelor în Belarus nu oferă Moscovei avantaje militare sau politice semnificative, în afară de a întări sentimentul de protecție al Belarusului.

„Vă puteţi imagina ce-ar fi dacă am instala o rachetă de croazieră Tomahawk cu încărcătură nucleară în Germania, în locul unora convenţionale? Nu există niciun motiv militar pentru a instala sistemul în Belarus, ci doar unul politic”, a declarat cercetătorul Jeffrey Lewis, de la Institutul Middlebury, California.