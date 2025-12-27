Analistul Andrei Caramitru a împărtășit pe rețelele sociale viziunea sa asupra anului 2026, prezentând un scenariu considerat de el cu probabilitate mare.

Analistul Andrei Caramitru și-a prezentat viziunea asupra anului 2026 într-o postare publică, împărtășind ce crede că are probabilitate mare să se întâmple, fără a o considera o previziune perfectă. Potrivit lui, „Bolojan rămâne prim ministru până în decembrie 2026, ND nu e suspendat”, iar „deficitul scade la 6%, cu estimări de 4% pentru 2027. RON scade la 5.2, inflația spre sfârșitul anului scade, dobânzile scad substanțial. Economia crește un pic peste estimările actuale, cu o tendință foarte bună în a doua parte a anului.”

În plan internațional, Andrei Caramitru estimează că „Viktor Orban pierde alegerile. În SUA, democrații preiau majoritatea în Congres în mid-terms”, iar după câteva luni de haos, „se semnează pace (parțială sau întreruperea ostilităților) între Ucraina și Rusia.” El anticipează și „scăderi de prețuri, subliniind că „prețul petrolului scade cu încă 10-20%.”

Situația din Rusia este, de asemenea, subiect de schimbare: „Putin nu este șeful Federației Ruse la sfârșitul lui 2026 (posibil kaput sau retras). Succesorul lui vine cu mandat să negocieze un acord economic de salvare a Rusiei cu vestul.” Analistul avertizează totodată că „tensiunile în Asia cresc substanțial, în jurul Taiwanului și relației China-Japonia. Se vorbește de risc de WW3 în 2027, cu epicentrul în Asia.”

În plan social, el observă că „AI și roboții devin tema mare de frică globală și de tensiune socială. Extrema dreaptă folosește acest stres pentru a vorbi de scoaterea afară a imigranților. Diaspora noastră devine și mai isterică / stresată.” În România, Caramitru anticipează schimbări în justiție: „Lia S. și șeful DNA sunt out. Se refac (parțial, nu perfect) legile justiției.” În plus, „în politică la noi apar ca nume pentru viitor Kovesi și Maia Sandu”, în timp ce „CG e arestat sau fuge din țară.”

Andrei Caramitru a precizat că aceste estimări se bazează pe informațiile actuale și că „probabilitățile se schimbă în funcție de evenimente pe care nu le putem ști acum. Dacă 5/10 se îndeplinesc, e deja foarte bine.” El a încheiat într-o notă jucăușă, propunând păstrarea postării pentru a vedea peste un an cât de corecte se vor dovedi previziunile sale.