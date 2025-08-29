Ucraina continuă atacurile cu drone asupra instalațiilor petroliere din Rusia. Alte două rafinării au fost cuprinse de flăcări

Ucraina continuă atacurile cu drone asupra rafinăriilor din Rusia. Joi, forțele ucrainene au atacat rafinăriile Kuibyshevsky (Samara) și Afipsky (Krasnodar), dar și un depou de locomotive din Petrov Val (Volgograd), relatează presa ucraineană.

Canalele Astra (rus) și ucrainean Exilenova+ (ucrainean) au publicat înregistrări video cu aceste rafinării cuprinse de flăcări, după mai multe explozii.

„ Mulțimea locală entuziasmată a numărat 17 drone, a pierdut numărul ”, a scris Exilenova+.

Guvernatorul regiunii Samara a anunțat restricții temporare de zbor pe aeroportul din Samara și întreruperi ale internetului mobil „pentru siguranța cetățenilor ”.

Exilenova+ a distribuit imagini cu incendiile de la rafinăria de petrol Afipsky, regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. Autoritățile ruse au confirmat atacul, dar au atribuit incendiile „căderii unor resturi de dronă”.

Atacul a afectat o unitate de procesare a gazelor, vizată anterior de atacuri, conform geolocalizării imaginilor de către Exilenova.

Incendiul s-a extins pe un perimetru de 20 de metri pătrați.

De asemenea, dronele ucrainene au vizat Depoul feroviar Petrov Val, la cinci zile după un atac similar.

Potrivit Astra, o dronă a provocat un incendiu la una dintre clădirile tehnice ale depoului de locomotive. Guvernatorul a declarat că incendiul a fost stins rapid și nu au existat răniți.

Dronele au vizat și gara Kryazh, perturbând traficul feroviar în regiunea Samara.

Ministerul rus al Apărării din Rusia a susținut că sistemele sale de apărare aeriană au distrus 102 drone ucrainene în noaptea de joi. Potrivit ministerului, 22 de drone au fost interceptate deasupra Mării Negre, câte 21 deasupra regiunilor Rostov și Samara, 18 deasupra regiunii Krasnodar, 11 deasupra Crimeei ocupate, câte trei deasupra regiunilor Voronej și Saratov, două deasupra regiunii Volgograd și una deasupra Mării Azov.

Rafinăria Novokuibyshevsk, administrată de compania de stat Rosneft, are o capacitate de producție de 8,3 milioane de tone de petrol pe an și se află la circa 900 km de granița cu Ucraina.

Rafinăria Afipsky se află la circa 370 km de linia frontului din Ucraina, într-o zonă strategică, în apropierea Crimeei ocupate.

În august, Ucraina a scos temporar din funcțiune zece rafinării din Rusia care reprezintă 17% din capacitatea totală de rafinare a țării, adică circa 1,1 milioane de barili pe zi.

Ucraina a întețit loviturile cu drone asupra infrastructurii critice ruse, aflată adânc în spatele liniei frontului. În ultima vreme, atacurile s-au concentrat asupra capacităților de procesare a petrolului și a logisticii feroviare ale Rusiei.