Ursula von der Leyen îi cere lui Putin să vină la masa negocierilor: „Trebuie să garantăm o pace dreaptă și durabilă în Ucraina”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut joi, 28 augut, președintelui rus Vladimir Putin să participe la negocieri de pace. Von der Leyen a anunțat că a discutat cu Volodimir Zelenski și cu Donald Trump.

„Trebuie să garantăm o pace dreaptă și durabilă în Ucraina”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X, subliniind că a discutat și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski după atacurile masive de la Kiev, soldate cu cel puțin 14 morți și avarierea birourilor Uniunii Europene în Ucraina, relatează AFP, citată de News.ro.

„Europa își va asuma deplin partea”, a adăugat șefa Comisiei Europene.

Între timp, aliații Kievului poartă negocieri intense pentru a stabili ce tip de garanții de securitate pot fi oferite Ucrainei, în cazul unui eventual acord de pace cu Moscova, astfel încât să fie prevenite noi atacuri rusești.

Aceste discuții s-au accelerat după summitul din 15 august dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, urmat de o reuniune la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și șapte lideri europeni.