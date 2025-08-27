search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
Oficialii americani și ruși au discutat despre acordurile energetice în paralel cu ultimele negocieri de pace privind Ucraina

Război în Ucraina
Oficialii guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri energetice în marja negocierilor pentru obținerea păcii în Ucraina, potrivit unor surse citate de Reuters. Discuțiile au vizat, de asemenea, posibila achiziție de echipamente americane de către Rusia.

S-a discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul Sakhalin-1. FOTO Shutterstock
S-a discutat posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul Sakhalin-1. FOTO Shutterstock

Acordurile au fost prezentate ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina și pentru ca Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au precizat sursele Reuters.

Rusia a fost exclusă de la majoritatea investițiilor internaționale în sectorul său energetic, dar și de la încheierea de acorduri majore din cauza sancțiunilor în urma invaziei din Ucraina, care a început în februarie 2022.

Posibilitatea ca Exxon Mobil să reintre în proiectul petrolier și de gaze Sakhalin-1 

Oficialii au discutat posibilitatea ca Exxon Mobil (XOM.N) să reintre în proiectul petrolier și de gaze Sakhalin-1 din Rusia, au declarat trei dintre surse.

O sursă separată familiarizată cu problema a declarat că Exxon, cel mai mare producător de petrol din SUA, a purtat numeroase discuții cu compania petrolieră rusă Rosneft, controlată de stat, cu privire la reintrarea în proiect după ce a primit aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din SUA sub administrațiile fostului președinte Joe Biden și ale președintelui Donald Trump. 

A fost avansată, de asemenea, perspectiva achiziționării de către Rusia a unor echipamente americane pentru proiectele sale de GNL, cum ar fi Arctic LNG 2, care se află sub sancțiuni occidentale, au declarat, pentru Reuters, sub protecția anonimatului, patru surse.

O altă idee era ca SUA să achiziționeze nave spărgătoare de gheață cu propulsie nucleară de la Rusia, după cum nota Reuters pe 15 august.

 Când s-a discutat despre acordurile energetice

Discuțiile au avut loc în timpul vizitei trimisului american Steve Witkoff la Moscova la începutul acestei luni, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și cu trimisul său pentru investiții Kirill Dmitriev, au spus trei dintre surse. Subiectele au fost discutate și în cadrul Casei Albe cu Trump, au declarat două dintre surse.

Acordurile au fost discutate pe scurt și la summitul din Alaska din 15 august

 „Casa Albă dorea cu adevărat să facă un titlu după summitul din Alaska, anunțând un acord de investiții important. (...) Trump simte că a realizat ceva”,  a declarat una dintre sursele Reuters.

Președintele american și echipa sa de securitate națională continuă să colaboreze cu oficialii ruși și ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile și a pune capăt războiului, a declarat un oficial al Casei Albe în răspuns la întrebările despre acorduri. Nu este în interesul național să se negocieze în continuare aceste probleme în mod public, a spus oficialul.

În aceeași zi cu summitul din Alaska, Putin a semnat un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv Exxon Mobil, să recâștige acțiuni în proiectul Sakhalin-1. Acest lucru este condiționat de luarea de măsuri de către acționarii străini pentru a sprijini ridicarea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei.

Exxon s-a retras din afacerile sale din Rusia în 2022

Reuters amintește că Exxon s-a retras din afacerile sale din Rusia în 2022, după invazia Ucrainei, înregistrând o pierdere de 4,6 miliarde de dolari. Cota sa de 30% din proiectul Sakhalin-1 din extremul est al Rusiei a fost confiscată de Kremlin în acel an.

Începând din 2022, Statele Unite au impus mai multe valuri de sancțiuni asupra proiectului Arctic LNG 2 al Rusiei și au blocat accesul navelor de clasă glaciară necesare pentru a opera în acea regiune în cea mai mare parte a anului.

Proiectul este deținut în majoritate de Novatek, care, în 2024, a început să colaboreze cu lobbyiști din Washington pentru a încerca să reconstruiască relațiile și să ridice sancțiunile.

Deși la un ritm redus, Fabrica Arctic LNG 2 a reluat procesarea gazelor naturale în aprilie, a raportat Reuters. 

Acest proiect urma să aibă trei linii de procesare a GNL. A treia se află în faza de planificare, tehnologia urmând să fie furnizată de China.

SUA încearcă să determine Rusia să cumpere tehnologie americană în locul celei chineze, ca parte a unei strategii mai ample de a îndepărta China și de a slăbi relațiile dintre Beijing și Moscova, a declarat una dintre surse.

Un purtător de cuvânt al lui Dmitriev contactat de Reuters a refuzat să comenteze. La fel și Exxon Mobil, Rosneft și Novatek.

Amintim că Trump a amenințat că va impune mai multe sancțiuni Rusiei dacă negocierile de pace nu vor înregistra progrese și că va aplica tarife severe Indiei, unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc. Aceste măsuri ar face dificilă menținerea aceluiași nivel al exporturilor de petrol din Rusia, potrivit Reuters.   

SUA

