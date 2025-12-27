Video Patru bărbați au jucat șah pe o saltea gonflabilă, în apele Mării Negre, în a doua zi de Crăciun

Imagini inedite pe litoral, în a doua zi de Crăciun, unde patru bărbați au intrat în apele reci ale Mării Negre și au jucat o partidă de șah, folosind o saltea gonflabilă, sub privirile unui „Moș Crăciun” aflat pe plajă. Momentul neobișnuit a atras atenția trecătorilor, care s-au oprit să îi filmeze și să îi încurajeze.

Deși temperatura aerului era de aproximativ un grad Celsius, iar apa mării avea doar 8,5 grade, grupul de bărbați din Constanța nu s-a lăsat descurajat. Partida de șah s-a desfășurat în Portul Tomis, în valurile reci ale Mării Negre.

„Astăzi este 26 decembrie 2025, a doua zi de Crăciun. Facem o partidă de șah aici, în Marea Neagră… apa are 8 grade Celsius”, a spus un bărbat în filmare. Ulterior, el a spus pe Facebook că partida s-a încheiat la egalitate.

În ciuda temperaturilor scăzute și a vântului care accentua senzația de frig, jocul s-a desfășurat fără incidente, iar Moș Crăciun, prezent pe plajă, a intrat în rolul de arbitru.

Imaginile publicate pe rețelele sociale au strâns rapid mii de vizualizări și reacții. „Șah în mare n-am mai văzut”, „Pe vântul ăla mergea o partidă de cărți”, „Senzațional, ca de fiecare dată” sau „Ai început bine, mă bucur că ai și adepți” sunt doar câteva dintre comentariile utilizatorilor.