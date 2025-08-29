Trump nu se lasă: Președintele SUA insistă ca Putin și Zelenski să se întâlnească imediat. „Lucrăm pentru a opri războiul”

Preşedintele american Donald Trump încearcă să forţeze o întâlnire directă între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski pentru a pune capăt războiului. Casa Albă confirmă că se poartă discuţii intense cu oficiali ruşi şi ucraineni.

Termenul dat de Trump lui Putin pentru a se vedea cu Zelenski expiră luni

Preşedintele american Donald Trump "continuă să lucreze cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale" vizând "să oprească războiul", a declarat pentru AFP o responsabilă cu rang înalt de la Casa Albă, potrivit Agerpres.

Ea a reacţionat după comentariilor făcute vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron.

Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte cu omologul său ucrainean până luni, aşa cum a solicitat Donald Trump, "va însemna că preşedintele Putin s-a jucat cu preşedintele Trump", a afirmat Emmanuel Macron după şedinţa de cabinet franco-germană desfăşurată la Toulon (sudul Franţei).

Putin „își bate joc” de Trump dacă refuză să se întâlnească cu Zelenski, susține Macron

Președintele rus Vladimir Putin „își bate joc” de omologul său american Donald Trump dacă liderul de la Kremlin refuză o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron.

Macron și-a exprimat speranța că o astfel de întâlnire va avea loc, dar a spus că, dacă liderul rus nu respectă termenul limită de luni pentru a accepta discuțiile, „va arăta din nou că președintele Putin l-a jucat pe președintele Trump”, potrivit France24.

El a avertizat că Franța va milita pentru noi „sancțiuni primare și secundare” pentru a pune presiune pe Moscova.

Declarațiile sale vin în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului de trei ani și jumătate, declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, par să-și fi pierdut din intensitate, după ce Trump a reluat dialogul cu Moscova la începutul celui de-al doilea său mandat prezidențial.