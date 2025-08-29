search
Vineri, 29 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump nu se lasă: Președintele SUA insistă ca Putin și Zelenski să se întâlnească imediat. „Lucrăm pentru a opri războiul”

0
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump încearcă să forţeze o întâlnire directă între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski pentru a pune capăt războiului. Casa Albă confirmă că se poartă discuţii intense cu oficiali ruşi şi ucraineni.  

Președintele SUA face presiuni ca Putin și Zelenski să se vadă luni / Sursa foto: OSW
Președintele SUA face presiuni ca Putin și Zelenski să se vadă luni / Sursa foto: OSW

Termenul dat de Trump lui Putin pentru a se vedea cu Zelenski expiră luni

  Preşedintele american Donald Trump "continuă să lucreze cu oficiali ucraineni şi ruşi în vederea unei întâlniri bilaterale" vizând "să oprească războiul", a declarat pentru AFP o responsabilă cu rang înalt de la Casa Albă, potrivit Agerpres. 

Ea a reacţionat după comentariilor făcute vineri de preşedintele francez Emmanuel Macron.

Dacă şeful statului rus nu se întâlneşte cu omologul său ucrainean până luni, aşa cum a solicitat Donald Trump, "va însemna că preşedintele Putin s-a jucat cu preşedintele Trump", a afirmat Emmanuel Macron după şedinţa de cabinet franco-germană desfăşurată la Toulon (sudul Franţei).   

Putin „își bate joc” de Trump dacă refuză să se întâlnească cu Zelenski, susține Macron 

  Președintele rus Vladimir Putin „își bate joc” de omologul său american Donald Trump dacă liderul de la Kremlin refuză o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron.   

  Macron și-a exprimat speranța că o astfel de întâlnire va avea loc, dar a spus că, dacă liderul rus nu respectă termenul limită de luni pentru a accepta discuțiile, „va arăta din nou că președintele Putin l-a jucat pe președintele Trump”, potrivit France24. 

El a avertizat că Franța va milita pentru noi „sancțiuni primare și secundare” pentru a pune presiune pe Moscova. 

Declarațiile sale vin în contextul în care eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului de trei ani și jumătate, declanșat de invazia Rusiei în Ucraina în 2022, par să-și fi pierdut din intensitate, după ce Trump a reluat dialogul cu Moscova la începutul celui de-al doilea său mandat prezidențial.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
digi24.ro
image
Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei BACȘIȘ, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi”
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Zodiile care atrag norocul de partea lor în perioada următoare. Își vor schimba complet destinul în această toamnă
fanatik.ro
image
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
libertatea.ro
image
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
digi24.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Sorin, păcălit că va ajunge şofer de TIR în Germania, pe 2.700 de euro. A aflat adevărul de abia la destinaţie
observatornews.ro
image
Cum a fost recompensat Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe bărbatul care a lovit un livrator. Șefii lui sunt mărinimoși!
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Cum au numit-o sârbii pe FCSB, după ce au aflat că românii vor juca la Belgrad cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Anul școlar ar putea fi dat peste cap de proteste! Avertismentul sindicaliștilor din educație
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025. Se schimbă ora mai devreme în acest an, când potrivim ceasurile ca să dormim mai mult
romaniatv.net
image
Modificări la compensarea medicamentelor. CNAS publică lista și cu cât se scumpesc
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
click.ro
image
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce fotografii rare din tinerețea lor a publicat: „Femeia care m-a făcut să fiu omul de azi”
image
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere

OK! Magazine

image
Amal Clooney, cea mai frumoasă de pe covorul roșu, la brațul unui George Clooney lovit de boală la Veneția

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?