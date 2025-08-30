search
Sâmbătă, 30 August 2025
Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei. Cel puțin un mort și zeci de răniți la Zaporojie

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a bombardat intens mai multe regiuni ucrainene sâmbătă dimineață, 30 august. În urma atacului au rezultat cel puțin un mort și 22 de răniți, dintre care trei copii, în orașul Zaporojie, potrivit autorităților locale citate de presa internațională.

Bombardamente în Zaporojie. FOTO: ukrinform.net
Bombardamente în Zaporojie. FOTO: ukrinform.net

Șeful administrației militare din regiune, Ivan Fedorov, a declarat că atacul a combinat drone și rachete, distrugând case și avariind cafenele, benzinării și unităţi industriale. Zeci de clădiri au rămas fără electricitate și gaz, relatează AFP și News.ro.

La nord, în regiunea Dnipropetrovsk, au fost raportate atacuri similare în oraşele Dnipro şi Pavlograd, unde infrastructura a fost avariată şi s-au produs incendii, însă nu au fost înregistrate victime, a precizat guvernatorul Serghei Lissak pe Telegram.

În regiunea Volin, la granița cu Polonia, a avut loc „un atac masiv al dronelor inamice”, fără victime, în timp ce în zona Kievului s-au înregistrat întârzieri feroviare din cauza pagubelor produse de bombardamente.

Aceste atacuri vin la doar câteva zile după bombardarea capitalei ucrainene, soldată cu 25 de morţi, dintre care patru copii, şi în contextul blocajului eforturilor diplomatice pentru soluţionarea conflictului care durează de trei ani şi jumătate.

Rusia controlează în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean şi cere retragerea trupelor Kievului din anumite zone, în special din regiunea Doneţk, ca o condiție prealabilă pentru încetarea ostilităţilor. Ucraina respinge aceste cereri, iar regiunea Dnipropetrovsk nu se află printre cele cinci regiuni revendicate oficial de Moscova: Doneţk, Herson, Lugansk, Zaporijie şi Crimeea.

Europa

