Muntele Etna prezintă noi semne de activitate vulcanică. Norul de cenușă și praf a fost purtat de vânt

Muntele Etna din Italia a prezentat vineri noi semne de activitate vulcanică, aruncând materiale incandescente și cantități reduse de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV).

Norul de cenușă și praf vulcanic a fost purtat de vânt spre nord-est, fiind semnalate depuneri ușoare de cenușă în zona orașului de coastă Taormina și la Piano Provenzana, regiune care include și pârtii de schi.

De asemenea, au fost observate explozii sporadice în craterul Bocca Nuova, unde materiale incandescente au fost proiectate la câteva zeci de metri deasupra marginii craterului, potrivit DPA, preluat de Agerpres.

În acest context, agenția regională de protecție civilă a decis să crească temporar nivelul de alertă, indicând o probabilitate ridicată de apariție a unor fântâni de lavă.

Etna, situat pe insula Sicilia, este cel mai activ vulcan din Europa, având o înălțime de aproximativ 3.400 de metri. Vulcanul erupe de mai multe ori pe an și este monitorizat constant, iar altitudinea sa se modifică frecvent în urma erupțiilor și a formării conurilor de zgură. Activitatea intensă a Etnei atrage anual un număr mare de vizitatori, mai notează DPA.