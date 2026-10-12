„Trump i-a mulțumit direct comandantului suprem”. Propagandistul lui Putin jubilează după acordul privind livrările de motorină către SUA

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai Kremlinului din televiziunea rusă, a prezentat înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească în SUA drept un „succes diplomatic” și o lovitură pentru Ucraina și Europa.

Donald Trump a bătut palma cu Vladimir Putin pentru petrolulul rusesc. Foto: AFP

Prezentatorul rus a comentat acordul în emisiunea sa de duminică, 11 octombrie, difuzată de postul Channel 1, unde a lăudat convorbirea telefonică dintre cei doi lideri și a reluat declarațiile președintelui american despre petrolul rusesc. Este vorba despre înțelegerea care prevede livrarea de motorină rusească în Statele Unite în schimbul relaxării sancțiunilor impuse Moscovei, care a generat nemulţumiri şi îngrijorări nu doar în Ucraina, ci şi în rândul aliaţilor europeni ai lui Volodimir Zelenski, notează newsweek.

În intervenția sa, Vladimir Soloviov a susținut că discuția dintre Donald Trump și Vladimir Putin este cel mai evident exemplu despre cum se poate desfășura „marea diplomație” fără agitație, înainte ca efectele acesteia să se resimtă la nivel internațional.

Propagandistul Kremlinului a ţinut să le sublinieze invitaților săi faptul că decizia reprezintă o lovitură pentru Europa și pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski, insistând asupra modului în care Donald Trump a vorbit despre înțelegere și prezentând drept un semn important de „apropiere” de Vladimir Putin faptul că liderul american i-a mulțumit omologului său rus.

„Trump i-a mulțumit direct comandantului suprem”, a afirmat Vladimir Soloviov în timpul emisiunii, zâmbind ironic, înainte de a difuza o înregistrare în care președintele american își exprima recunoștința pentru petrolul rusesc, despre care a spus că ar putea contribui la reducerea prețurilor ridicate la pompă.

„Mi-a plăcut întotdeauna Trump. Am înțeles mereu că, în relația cu Trump, trebuie să-ți faci bine calculele”, a mai spus Vladimir Soloviov, prezentând în continuare un alt fragment din declarațiile lui Trump, în care președintele american răspundea criticilor lui Zelenski la adresa acordului afirmând: „Sugerez ca ei (ucrainenii) să-și aleagă un nou lider”.

Vă reamintim că Vladimir Soloviov este una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii de stat ruse și susține în mod constant pozițiile Kremlinului, inclusiv în privința războiului din Ucraina.

În martie 2022, Departamentul de Stat al Statelor Unite l-a menționat într-o prezentare dedicată persoanelor implicate în promovarea mesajelor Kremlinului și a discursului antioccidental. De asemenea, prezentatorul a fost sancționat atât de Uniunea Europeană, cât și de Regatul Unit, în contextul susținerii sale publice pentru războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.