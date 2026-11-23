Curtea de Apel București este așteptată să decidă luni, 23 noiembrie, dacă măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu va fi înlocuită cu arestul la domiciliu, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu Foto: Inquam Photos / George Călin

Curtea de Apel București va analiza contestația DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București din 9 noiembrie privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, scrie News.ro.

DIICOT a contestat și o decizie similară a Tribunalului Ilfov, din 18 noiembrie. Potrivit măsurii, Călin Georgescu nu poate părăsi locuința fără permisiunea instanței și nu poate comunica cu persoana vătămată, familia acesteia, Ionel Rusen sau martorii din dosar.

Pe durata arestului la domiciliu, Călin Georgescu trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să ofere periodic informații despre mijloacele sale de existență și nu poate participa la adunări publice, manifestații sportive sau culturale ori deține și folosi arme.

Aceleași restricții se aplică și lui Ionel Rusen, inculpat în același dosar.

Dosarul instrumentat de DIICOT vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Procurorii susțin că un om de afaceri, Răzvan Leu, ar fi fost convins să transfere aproximativ 1,1 milioane de euro în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări externe care nu s-a mai materializat.

Potrivit anchetatorilor, victimei i-ar fi fost promis inițial accesul la o linie de credit de 6 milioane de euro, ulterior fiind invocată posibilitatea unei finanțări de până la 15 milioane de euro.

Banii transferați cu titlu de garanție nu ar mai fi fost restituiți, susțin procurorii.

Călin Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie. Între timp, procurorii DIICOT au dispus trimiterea sa în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.