Un deținut aflat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției Maramureș a încercat să se spânzure, duminică, 22 noiembrie, folosind mai multe fâșii rupte dintr-un cearșaf. Polițiștii au intervenit la timp și au împiedicat tentativa de suicid.

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„La data de 22 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Centrului de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş au intervenit de îndată într-o situaţie în care o persoană privată de libertate a încercat să îşi pună capăt vieţii.

Din primele verificări a reieşit că persoana în cauză a confecţionat mai multe fâşii din materialul textil al unui cearceaf, pe care ar fi intenţionat să le utilizeze la săvârşirea unui gest suicidar.

Poliţiştii au observat situaţia şi au intervenit prompt, reuşind să împiedice producerea unui eveniment cu consecinţe grave şi să înlăture imediat pericolul la care era expusă persoana privată de libertate”, au anunţat, duminică, reprezentanţii IPJ Maramureş, potrivit News.ro.

Polițiștii au intervenit la timp, iar bărbatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru evaluare psihiatrică. Reprezentanţii instituţiei au dispus măsurile necesare pentru monitorizarea şi siguranţa persoanei private de libertate, precum şi pentru prevenirea producerii unor situaţii similare.