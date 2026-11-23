Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan a fost una dintre cele mai mari răscoale țărănești din istoria Europei Centrale. Cu toate acestea a fost înfrântă după numai o lună și jumătate. Motivele sunt multiple și țin mult de trădare, dezamăgire și așteptări prea mari de la puternicii vremii.

Execuția lui Horea, Cloșca și Crișan Foto: stampă de Adrian Dumitrache

Pe 28 octombrie 1784, la Brad, în comitatul Hunedoarei, se ținea un târg lunar, unde se adunau toți țăranii de prin împrejurimi. Acolo, Gheorghe Crișan, un iobag originar din satul Vaca, Țara Zarandului, fostă cătană imperială, a început să agite lumea. Așa începea Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, una dintre cele mai puternice răscoale țărănești din Europa Centrală.

Timp de o lună și jumătate, comitatele din vestul și centrul Transilvaniei au fost trecute prin foc și sabie de aproape 30.000 de răsculați. Țăranilor români, dar și maghiari și sași li s-au adăugat minerii, meșteșugari săraci, dar și preoți. Au avut loc jafuri, atrocități de-o parte și de alta. În cele din urmă, armatele imperiale trimise să potolească răscoala, fiindcă trupele nobiliare din Transilvania nu făceau față, au reușit să învingă armatele de țărani.

Horea, Cloșca și Crișan, liderii răscoalei, au fost prinși. Doi dintre aceștia au murit în chinuri groaznice, iar al treilea s-a sinucis în celulă. Moștenirea răscoalei a rămas, iar impresia sa asupra contemporanilor a fost puternică, schimbându-se legi, dar și atitudinea față de țăranul român. Puțin cunoscut publicului larg este faptul că soarta acestei răscoale a fost hotărâtă de unul dintre cei mai luminați despoți ai Europei, iar viața lui Horea, Cloșca și Crișan a stat chiar în mâinile celor în care au avut încredere și pentru care au luptat. Sau, cu alte cuvinte, sfârșitul răscoalei și mai ales înfrângerea acesteia sunt strâns legate de trădare și o cruntă dezamăgire.

O lume a durerii și nobilimea care ținea cu dinții de iobagi

Cauzele și desfășurarea răscoalei sunt bine-cunoscute tuturor, încă din vremea școlii. Puțin cunoscut publicului larg este faptul că răscoala s-a produs pe fondul unei iluzii a schimbării. Liderii răscoalei, mai ales Nicola Ursu, zis „Horia”, credeau cu tărie că acționează în numele unui protector puternic care nu-i va lăsa la greu pe iobagi și care, de altfel, vrea să schimbe total lumea în care trăiau.

În secolul al XVIII-lea, Transilvania era supusă Imperiului Habsburgic și era provincie imperială. Păturile sociale erau cele caracteristice Evului Mediu. Stăpâni peste pământuri, păduri, ape și alte bunuri erau în general nobilii, majoritatea de origine maghiară. Cea mai mare parte a populației, în schimb, era formată din țărani iobagi, fără drepturi, mulți fără pământ și exploatați. Iobagii erau deopotrivă români, cei mai numeroși, dar și unguri. Spre deosebire de Țara Românească sau Moldova, Transilvania avea și o clasă de mijloc, formată din negustori, cârciumari și meșteșugari, bine dezvoltată, mai ales în zonele săsești. Cei mai amărâți și obijduiți erau însă țăranii.

Iobagii munceau pe domeniile feudale Foto: imagine generata cu AI

„Ţăranii erau supuşi la arbitrul şi justiţia implacabilă a domnului pământean, prinşi în jug ca animalele, pedepsiţi cu câte 50 până la 100 bastoane, scoşi de pe moşii, aruncaţi în lanţuri, trimişi şi uitaţi în închisorile comitatelor, mutilaţi şi ucişi chiar de domnii lor, dintre cari unii aveau şi dreptul de viaţă şi moarte asupra ţăranilor (...) ţăranul nu era decât un sclav, fără drepturi politice şi civile, condamnat chiar prin lege ca el niciodată să nu mai poată scutura jugul, declarat incapabil de a putea câştiga avere, lipsit de libertate personală şi lipsit chiar de dreptul de a se putea apăra în contra domnului său, pe care nu putea să-l cheme în judecată”, scria Ion Rusu Abrudeanu în lucrarea sa „Moţii, calvarul unui popor eroic, dar nedreptăţit”.

Acești iobagi români erau paria în dublu sens. Pe de o parte, națiunea pe care o reprezentau nu era recunoscută oficial în Transilvania. Pe de altă parte, religia ortodoxă era de asemenea nerecunoscută. Numai că „stăpânul austriac” a reprezentat o rază de speranță pentru iobagul român. Și asta în condițiile în care împărați luminați precum Maria Tereza și fiul acesteia, Iosif al II-lea, au inițiat o serie de reforme în spirit iluminist, prin care încercau ușurarea poverii pentru cei obijduiți. În 1759, de exemplu, Maria Tereza legifera religia ortodoxă în Transilvania. În plus, a promovat reforme juridice și a interzis tortura în cadrul politicii penale imperiale.

Nu în ultimul rând, a oferit șansa și celor mai săraci să acceadă, măcar teoretic, la o formă de învățământ gratuit și obligatoriu. La rândul său, Iosif al II-lea, fiul Mariei Tereza, a acordat libertate de cult protestanților, ortodocșilor și mozaicilor, reducând monopolul catolicismului. Reformele imperiale au fost însă întâmpinate cu mare rezistență din partea feudalilor transilvăneni, dar și a reprezentanților orașelor care nu doreau să renunțe la privilegii.

Omul în care a crezut Nicola Ursu și iluzia libertății

Iosif al II-lea a fost omul în care țăranii iobagi din Transilvania și-au pus toate speranțele. Dar cine era Iosif al II-lea? Ei bine, în câteva cuvinte, a fost unul dintre cei mai importanți monarhi iluminiști din istoria Europei. S-a născut pe 13 martie 1471 și era fiul cel mare al împărătesei Maria Tereza și al lui Francisc I. A fost împărat al Sfântului Imperiu Roman de Neam Germanic, din 1780 până în 1790, arhiduce de Austria și lider al monarhiei habsburgice. Inițial a domnit împreună cu mama sa între 1765 și 1780, iar după moartea acesteia, singur.

A rămas faimos pentru așa-numitul „iosefinism”, adică o politică de reforme iluministe, de modernizare a statului, dar sub oblăduirea monarhiei absolutiste. În 1781, a emis „Edictul de toleranță”, prin care a acordat libertate religioasă și drepturi civile mai largi luteranilor, calviniștilor, creștinilor ortodocși și evreilor. A desființat peste 700 de mănăstiri ale căror activități nu erau considerate utile societății, a secularizat proprietăți bisericești și a limitat autoritatea papei și a episcopilor.

Nicola Ursu zis „Horea” Foto: stampă de Adrian Dumitrache

Totodată, după Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan, avea să abolească iobăgia în teritoriile habsburgice, dar a promovat și numeroase reforme juridice, proclamând egalitatea în fața legii. În plus, a introdus libertatea presei, a reformat sistemele de educație și sănătate și a abolit tortura, precum și majoritatea aplicărilor pedepsei cu moartea, păstrând-o doar pentru omor.

A efectuat reforme și la nivel administrativ, iar din punct de vedere cultural a fost un adevărat mecena. L-a promovat pe Wolfgang Amadeus Mozart, comandându-i opera „Răpirea din serai”. A promovat teatrul național german. Pentru iobagii transilvăneni care reușiseră să ajungă cât de cât știutori de carte, Iosif al II-lea era privit ca un salvator. Mai ales de Nicola Vasile Ursu, un iobag din Albac, de pe moșia lui Ignaz von Born, miner și lucrător în lemn. El a fost ferm convins că Iosif al II-lea ar fi schimbat soarta iobagilor dacă le-ar fi știut durerile.

Așa că Nicola Ursu, cunoscut ulterior drept „Horea”, principalul lider al răscoalei din 1784, nu și-a început lupta cu furca în mână, ci ca petiționar. Horea era un țăran sărac, dar deștept, vorbăreț și hotărât. Așa că a adunat nemulțumirile iobagilor, a rugat doi nobili omenoși să le scrie în latină și, fără să ezite, a plecat la Viena cu doi dintre tovarășii săi, Cloșca și Crișan.

Cel din urmă a fost soldat în armata austriacă și cunoștea limba. „Principalele doleanțe din petițiile purtate de el și de Cloșca (în principal) către Curtea Imperială, scrise în numele țăranilor din Țara Moților, se refereau la cerințe cum ar fi: ușurarea obligațiilor de muncă, respectarea vechilor drepturi ale moților cu privire la pășunat, exploatarea pădurilor, crâșmăritul și libera circulație a produselor meșteșugărești prin țară, cu ajutorul cărora își puteau procura cele necesare traiului și așa mai departe”, preciza Cristian Felea în „L-a folosit Iosif al II-lea pe Horea ca pe un pion împotriva conservatorismului nobiliar maghiar din Transilvania?”, pe Contributors.

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Totodată, istoricul Gheorghe Anghel preciza că Horea și Cloșca au făcut patru drumuri la Viena, ducând petițiile țăranilor. Una dintre acestea a fost dată împărătesei Maria Tereza, iar celelalte trei lui Iosif al II-lea.

Nicola Ursu a bătut de mai multe ori drumul Vienei Foto: imagine generata cu AI

„Întâia dată (1779) Horea, Cloșca, Dumitru Todea Bută și un alt locuitor din comuna Râu Mare cu numele de Gavrilă. În călătoria a doua (1780) au fost Horea, Cloșca, Cristea Nicola și Gavrilă Onu din comuna Râu Mare. Iar în călătoria a treia (1782) au fost la Viena Horea, Cloșca, Simion, vărul lui Dumitru Todea din Râu Mare și Popa Dumitru din Certeju (sat în componența orașului Câmpeni). Horea, adaugă Cloșca, a mai fost încă o dată, pentru a patra oară, la Viena, și anume în postul Crăciunului din 1783, și de astă dată s-a întors acasă numai târziu, pe la Paști (1784)”, preciza Cloșca la interogatoriu, după ce a fost prins. Horea și fârtații săi mergeau pe jos, dus-întors, până la Viena.

Călătoria dura în general două luni, dus-întors, iar la Viena erau nevoiți să aștepte și câte trei săptămâni până să fie primiți. Banii de cheltuială erau strânși cu mare efort de oamenii din satele în numele cărora se ducea Horea la Viena.

Ultima întrevedere la împărat a fost pe 1 aprilie 1784, atunci când Horea a depus o petiție în numele a mai multe comune. Iosif al II-lea a reacționat și a cerut guvernatorului Transilvaniei să ia măsuri urgente prin care să fie curmate abuzurile funcționarilor fiscului. Este posibil ca Horea, ca și mulți țărani iobagi, să creadă că Iosif al II-lea, dornic de schimbare cum se arăta, ar putea să le țină partea. Ba chiar Horea și Crișan se lăudau oamenilor cu o cruce de aur primită de la împărat ca simbol al bunăvoinței, dar și garanția că-i lasă pe țărani să-și obțină dreptatea.

„Cu prilejul târgului ţinut la Brad, la 28 octombrie 1784, Gheorghe Crişan, din porunca lui Horea, cheamă din fiecare sat 4-5 bărbaţi pentru ziua de 31 octombrie la Mesteacăn, la câţiva kilometri de Brad. Se adună vreo 500-600 de ţărani din Zarand, Hunedoara şi munţii Abrudului. Crişan le aduce la cunoştinţă că Horea s-a întors de la Viena cu un ordin din partea împăratului ca ţăranii să primească arme şi să nu mai facă servicii nobilimii. În frunte cu Crişan, ţăranii adunaţi pornesc spre Alba Iulia pentru a se înscrie voluntari. Înnoptează în satul Curechiu. Aici autorităţile comitatului Zarand încearcă să-l prindă pe Crişan şi să împrăştie ţăranii. Doi subprefecţi şi garda militară au fost capturaţi şi dezarmaţi”, se arată în „Insurecţia Românilor transilvăneni din 1784. Prolog al revoluţiilor europene”.

Împăratul a aprins scânteia răscoalei și tot el a stins-o

De altfel, atitudinea împăratului habsburgic Iosif al II-lea a fost cea care a determinat atât izbucnirea răscoalei, dar și înfrângerea în sânge a acesteia. Practic, două decizii ale lui Iosif al II-lea au făcut ca Transilvania să se transforme într-un butoi cu pulbere. Într-o primă fază, în 1784, împăratul Iosif al II-lea a dispus înscrierea țăranilor în oastea de graniță. Acest lucru le-ar fi adus scutirea de iobăgie. Este ușor de imaginat cam ce impresie a făcut în rândul sătenilor și cam ce mulțimi de iobagi s-au adunat la centrele de recrutare.

„S-a răspândit vestea că împăratul (n.r. Iosif al II-lea) a dat ordin să se facă noi înrolări în regimentele grănicereşti. Iobagii ştiau că grănicerii înrolaţi în aceste unităţi scăpaseră de servituţile faţă de nobili şi de fisc. Împăratul Iosif al II-lea a emis pe 31.01.1784 un decret cu privire la înscrierea voluntară a satelor din vecinătatea graniţei militare de est şi sud a Transilvaniei”, scria Mircea Dogaru.

Împăratul Iosif al II lea Foto: arhiva

A urmat apoi cea de-a doua decizie decisivă a lui Iosif al II-lea. Speriați de faptul că rămân fără țărani pe domenii, grofii, adică nobilii transilvăneni, au făcut presiuni pentru anularea recrutărilor. Guvernatorul Transilvaniei, baronul Samuel von Brukenthal, a declarat întreaga conscripţie fără valoare şi a poruncit ţăranilor să continue servituţile iobăgeşti.

Totul cu acordul tacit al împăratului. „Prin astfel de măsuri, ca şi prin cele anterioare, repetate timp de aproape 100 de ani, Curtea de la Viena nu a făcut altceva decât să prelungească iobăgia şi să-i amăgească pe ţărani pentru a nu se revolta. Peste câteva săptămâni, ultima scânteie se va transforma într-o mare vâlvătaie”, scria Dogaru. Evident, a fost picătura care a umplut paharul pentru țărani. Și au urmat evenimentele de la Brad, Curechiu (pe 2 noiembrie), dar și întreaga răscoală.

A urmat și cea de-a treia decizie a împăratului Iosif al II-lea. După mai multe negocieri eșuate și văzând că trupele transilvănene nu fac față, pe 21 noiembrie 1784, împăratul Iosif al II-lea a dat ordinul de reprimare a răscoalei. Practic, a fost momentul care a hotărât soarta răscoalei de la 1784. Trupele imperiale erau numeroase și bine organizate. Țăranii, deși numeroși, nu au avut nicio șansă. La Mihăileni, pe 7 decembrie 1784, trupele vicecolonelului Anton Kray au spulberat cetele răsculaților. Conform specialiștilor, precum istoricul David Prodan, rezistența principalelor grupuri de răsculați a fost înfrântă. Începea vânătoarea liderilor. Pe scurt, Iosif al II-lea a decis soarta răscoalei de la 1784.

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Capii răscoalei, trădați de propriii consăteni

Horea, Cloșca și Crișan s-au ascuns. Așteptau să se potolească lucrurile sau chiar să se regrupeze ulterior. Nu au mai apucat. Au fost capturați de trupele imperiale. Cei care i-au vândut au fost propriii consăteni, cei pentru ale căror drepturi luptaseră. Horea se ascundea în zona Albacului, în pădurea Scorucetului, între satele Râul Mare și Arada.

Autoritățile au trimis grupe de soldați în satul natal al lui Horea, bănuind că se ascunde în pădurile din zonă. Imperialii au plătit și pe câțiva săteni dispuși să trădeze. Culmea, erau dintre prietenii și consătenii alături de care Horea a trăit. Mai precis, cei care l-au trădat au fost Dumitru Neagu, Ștefan Trif și frații Matieș și Nuțu. Aceștia s-au dus la coliba în care stăteau Horea și Cloșca. S-au dat drept prieteni, în căutare de vânat, după care au tăbărât pe consăteanul lor. L-au legat fedeleș și mai apoi l-au predat autorităților.

„Apropiindu-se de colibă, Horea îi primi ca pe prieteni. Îi întrebă dacă nu umblă cumva după vânat. Răspunseră că da şi că sunt siliţi să caute vânat pentru armată, dar nu pot găsi nimic şi sunt pe jumătate îngheţaţi. Atunci Horea îi pofti să şadă lângă foc. Doi se aşezară lângă Horea, ceilalţi doi, lângă Cloşca. Acesta îi întrebă numaidecât ce noutăţi mai sunt în sate. Răspunseră că oamenii peste tot se plâng de mulţimea cea mare a soldaţilor, încât poporul trebuie să fugă. Ştefan Trif şi Nuţu Matieş se aruncară amândoi, unul asupra lui Horea, celălalt asupra lui Cloşca, îi prinseră de gât, îi trântiră la pământ şi îi legară“, precizează istoricul Gheorghe Anghel. Pe Crișan, care rătăcea prin zona Ponorului, l-au prins pe 30 ianuarie 1785, tot cu ajutorul unui român, preotul din Cărpiniș.

Tot Iosif al II-lea a cerut măsurile cele mai aspre pentru pedepsirea răsculaților. „Să se dea un exemplu răsunător. Să fie purtaţi prin locurile unde au comis cele mai mari ticăloşii, pentru a fi arătaţi ca o înspăimântătoare pildă poporului de rând. Apoi să fie executaţi într-un chip spectaculos, într-o localitate importantă, unde să se poată strânge cât mai mulţi supuşi şi unde să se găsească cele mai înfierbântate capete”, preciza Iosif al II-lea. Ulterior, însă, marcat de răscoală, împăratul habsburgic a desființat iobăgia.