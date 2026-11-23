Jensen Huang reprezintă un exemplu extrem al problemelor de imagine cu care se confruntă industria inteligenţei artificiale. Nemulţumirea publică şi reacţiile investitorilor arată însă că întreaga industrie tehnologică din Silicon Valley traversează o perioadă dificilă, scrie The Washington Post.

Jensen Huang, fostul CEO Nvidia Foto: Arhiva

Scandalurile din industria americană de apărare de la mijlocul anilor 1980 au rămas în memoria publică drept exemple ale risipei şi abuzurilor din sectorul militar. Producătorii de armament au ajuns să fie asociaţi cu obiecte precum capace de toaletă de 640 de dolari, ciocane de 435 de dolari şi directori care treceau în contul contribuabililor inclusiv cheltuielile pentru cazarea câinilor lor în pensiuni.

Aproximativ două decenii mai târziu, criza financiară mondială a demonstrat consecinţele unei alte forme de iresponsabilitate corporatistă. Bancherii şi-au pus interesele personale înaintea responsabilităţilor faţă de societate, contribuind la destabilizarea economiei mondiale. În timp ce guvernul federal mobiliza resurse pentru a preveni o nouă Mare Criză Economică, o preocupare majoră a finanţiştilor era să se asigure că bonusurile le vor fi plătite integral şi la timp.

Atât industria de armament, cât şi Wall Street au reuşit să îndepărteze o mare parte a americanilor de elitele lor. Însă actuala industrie a inteligenţei artificiale pare să manifeste un nivel de aroganţă şi deconectare de realitate care depăşeşte precedentele.

Un exemplu relevant este Jensen Huang. La doar câteva zile după ce şi-a dat demisia în dizgraţie din funcţia de director general al Nvidia, Huang ar fi luat în calcul o revenire surprinzătoare, susţinută de câţiva colegi din industria tehnologică, la fel de deconectaţi de realitate.

Această posibilitate pare însă desprinsă dintr-o altă realitate.

Consiliul de administraţie al Nvidia a respins deja ideea revenirii sale. În plus, reputaţia lui Huang este afectată de acuzaţii privind infidelităţi repetate, care ar fi inclus o relaţie cu o angajată a companiei, o posibilă încălcare a codului intern de conduită, şi cu o persoană suspectată că ar fi colaborat cu serviciile de informaţii chineze.

Acuzații mai vechi privind comportamentul directorului general al Nvidia, Jensen Huang, au revenit în atenția publică, în contextul controverselor recente legate de relațiile sale personale și de presupusele conexiuni cu o femeie suspectată de autoritățile americane de spionaj în favoarea Chinei, relatează Bloomberg.

Documente din două procese intentate de foști angajați ai companiei conțin acuzații potrivit cărora Huang ar fi avut un comportament intimidant față de subordonați și ar fi tolerat sau încurajat un climat de lucru abuziv.

Omul care a construit în jurul său imaginea unui lider indispensabil nu mai pare potrivit pentru conducerea celui mai important producător de cipuri din lume. Reputaţia sa a fost grav afectată, chiar dacă el nu pare să fi conştientizat pe deplin acest lucru.

Mai multe comisii ale Congresului american, procurori federali şi autorităţi de reglementare a pieţelor financiare investighează rolul Nvidia în transferul către China al unor cipuri avansate destinate inteligenţei artificiale.

În plus, în California a fost intentat primul din ceea ce ar putea deveni o serie de procese colective ale acţionarilor. Reclamanţii susţin că Nvidia şi Huang au încălcat legislaţia federală privind valorile mobiliare şi au indus în eroare investitorii timp de peste un an în legătură cu activităţile companiei.

Joi, procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a transmis companiei Nvidia o solicitare oficială de informaţii în cadrul unei investigaţii. Autorităţile vor să afle dacă cipurile sau informaţiile confidenţiale ale companiei au ajuns în China şi dacă investitorii au fost induşi în eroare.

„Va fi prins în mai multe comisii de anchetă, poate opt sau nouă, înainte să ajungem la toate procedurile judiciare la nivelul statelor şi la procesele intentate de acţionari. Chiar dacă Jensen Huang ar putea fi exonerat într-un fel sau altul, lucru greu de imaginat, nu şi-ar mai putea îndeplini atribuţiile, pentru că ar fi ocupat permanent cu audierile”, a declarat Jeffrey Sonnenfeld, decan asociat pentru studii de leadership la Yale School of Management.

Nemulţumirea publicului faţă de Silicon Valley, în creștere

Huang poate reprezenta un caz extrem al problemelor de imagine ale industriei AI. Însă nemulţumirea publicului faţă de Silicon Valley era deja în creştere înainte ca scandalurile recente să afecteze cariera fostului director Nvidia.

Un sondaj Gallup realizat în vara acestui an arată că doar 20% dintre americani au declarat că au foarte multă încredere în marile companii de tehnologie, faţă de 32% în 2020.

Într-o evoluţie pe care Gallup a descris-o drept „unică” în comparaţie cu celelalte 14 instituţii evaluate, proporţia celor care au foarte puţină încredere sau nu au deloc încredere în marile companii tehnologice a crescut de la 32% la 41% într-un singur an.

Publicul pare tot mai deranjat de orientarea politică a industriei, de lipsa de responsabilitate şi de comportamentul excentric al liderilor săi.

În perioada administraţiei Trump, personalităţi precum Elon Musk s-au comportat ca şi cum această etapă politică nu s-ar fi putut încheia niciodată. Au ocupat poziţii centrale la ceremonia de învestire a preşedintelui şi au aplaudat abordarea permisivă a acestuia în privinţa reglementării inteligenţei artificiale, chiar dacă avertismentele lor despre riscurile sociale ale tehnologiei deveneau tot mai alarmante.

„Nerd Reich”

Orientarea autoritară şi radicală spre dreapta a unor personalităţi din Silicon Valley a ajuns atât de departe, încât a fost asociată cu eticheta peiorativă „Nerd Reich”.

După schimbarea contextului politic, în urma victoriei democraţilor la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial, reacţiile publice ale liderilor din industria tehnologică au fost, în mod surprinzător, stângace.

Trump cere Nvidia să-i acorde lui Jensen Huang o a doua șansă. „Mi-ar plăcea foarte mult să-l văd revenind”

Elon Musk, care cheltuise aproximativ jumătate de miliard de dolari într-o campanie nereuşită de susţinere a candidaţilor republicani, a declarat la summitul DealBook organizat de The New York Times: „Nu sunt MAGA”. El şi-a descris, de asemenea, filosofia politică drept „destul de moderată din punct de vedere ideologic”.

Alex Karp, directorul companiei Palantir, un furnizor important de tehnologie pentru operaţiunile americane de aplicare a legislaţiei privind imigraţia, şi-a declarat public convingerile progresiste.

Jeff Bezos, preşedintele executiv al Amazon, care conduce în prezent start-up-ul de inteligenţă artificială Prometheus şi deţine publicaţia în care a apărut articolul, a ţinut să precizeze că îi cere sfatul fostului preşedinte Barack Obama.

Aceşti directori par să fi realizat, destul de târziu, costul asocierii lor cu un preşedinte controversat şi tot mai nepopular, subliniază WP.

Problemele sunt agravate de o succesiune aproape zilnică de defecţiuni informatice. Microsoft Outlook, reţeaua de control al traficului aerian, sistemele bancare şi chiar calculatoarele Agenţiei Naţionale de Securitate au fost afectate de incidente care au alimentat nemulţumirea americanilor faţă de modul în care industria tehnologică îşi gestionează propriile vulnerabilităţi.

Aceiaşi oameni care livrează în mod repetat programe cu erori şi defecţiuni le cer acum cetăţenilor să aibă încredere în capacitatea lor de a crea maşini inteligente. Iar aceste tehnologii, susţin chiar reprezentanţii industriei, ar putea provoca dezastre, în timp ce urmăresc să construiască un viitor utopic.

Excentricităţile liderilor industriei AI nu contribuie la îmbunătăţirea imaginii lor

Nici excentricităţile evidente ale liderilor industriei AI nu contribuie la îmbunătăţirea imaginii lor.

Mark Zuckerberg, directorul Meta, a încercat recent să adopte pe reţelele sociale o imagine mai apropiată de omul obişnuit, publicând o apariţie în care bea o halbă de Guinness. La prima înghiţitură a ezitat vizibil, părând mai degrabă că a gustat accidental apă dintr-un râu.

Emisiunea de comedie Saturday Night Live a ironizat săptămâna trecută elita tehnologică într-unul dintre momentele sale de deschidere. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, cofondatorul Palantir, Sam Altman de la OpenAI, Dario Amodei de la Anthropic şi Jensen Huang au fost prezentaţi drept nişte „ciudaţi mărunţi, cu ochii bulbucaţi”, care ar trebui „să înveţe să facă diferenţa dintre o femeie care chiar ar vrea să se culce cu ei şi una care este în mod evident spioană”.

Până în această săptămână, exista totuşi un grup care continua să privească favorabil industria AI: investitorii.

Aceştia aşteptau cu entuziasm oferta publică iniţială de acţiuni a companiei Anthropic, care s-a dovedit a fi cea mai mare din istorie şi a atras cereri de subscriere mult peste numărul de acţiuni disponibile.

Însă, după o lansare de succes joi, acţiunile companiei au scăzut vineri cu 8,5%, pe fondul unei prăbuşiri mai ample a pieţei, care a afectat principalele companii din sectorul inteligenţei artificiale.

Indicele Nasdaq, dominat de companiile tehnologice, a pierdut 9% într-o singură săptămână, anulând toate câştigurile înregistrate în 2026.

Nvidia a fost printre companiile cel mai puternic afectate. Acţiunile sale au scăzut cu 14% vineri şi au pierdut aproape jumătate din valoare faţă de începutul lunii octombrie.

Problemele de imagine ale industriei tehnologice încep să aibă efecte concrete asupra perspectivelor sale economice.

Opoziţia publică faţă de construirea unor noi centre de date este în creştere, inclusiv în state care până recent erau considerate favorabile unor astfel de investiţii, precum Texas şi Ohio.

Nasdaq pierde toate câștigurile din 2026. Acțiunile companiilor AI se prăbușesc, iar listarea Anthropic nu oprește vânzările

Atunci când americanii caută un vinovat pentru problemele economice şi tehnologice, atenţia lor se îndreaptă tot mai des către Silicon Valley, susține WP.

Potrivit unui sondaj realizat în octombrie de The Washington Post, ABC News şi Ipsos, doar 7% dintre alegătorii înregistraţi consideră că guvernul reglementează inteligenţa artificială într-o măsură excesivă. În schimb, 69% spun că autorităţile de la Washington ar trebui să intensifice reglementarea sectorului. Alţi 22% consideră că nivelul actual de reglementare este adecvat.

Mai mulţi parlamentari democraţi, printre care reprezentanta Alexandria Ocasio-Cortez din New York, au avertizat deja că nu va exista niciun plan de salvare finanţat din bani publici dacă ceea ce mulţi consideră a fi o bulă investiţională în domeniul inteligenţei artificiale se va sparge.

Experienţele istorice sugerează că situaţia ar putea deveni şi mai complicată.

Scandalurile legate de achiziţiile militare din perioada administraţiei Reagan nu s-au încheiat decât după o investigaţie a FBI, cunoscută sub numele de cod „Illwind”. Ancheta a dus la urmărirea penală a peste 60 de contractori, consultanţi şi oficiali guvernamentali implicaţi într-o reţea de mită.

Nici reacţia autorităţilor la criza financiară din 2008 nu i-a mulţumit pe cei care considerau că directorii băncilor ar trebui să răspundă pentru profiturile obţinute în timpul unei bule imobiliare care, după prăbuşire, a şters aproape 11.000 de miliarde de dolari din averea gospodăriilor americane.

Cu toate acestea, concluziile unei comisii federale de anchetă au afectat grav reputaţia unor personalităţi precum fostul preşedinte al Rezervei Federale, Alan Greenspan, şi fostul director executiv al Citigroup, Charles Prince.

Pentru conducătorii companiilor de inteligenţă artificială, lunile următoare s-ar putea dovedi la fel de dificile. Investigaţiile şi dezvăluirile ar putea continua, iar presiunea publică ar putea determina, în cele din urmă, Washingtonul să adopte măsuri mult mai stricte împotriva industriei.

Experienţa scandalurilor din industria de apărare şi a crizei financiare arată că pierderea încrederii publice poate avea consecinţe de durată pentru liderii economici şi companiile pe care le conduc.

În cazul industriei inteligenţei artificiale, confruntarea cu autorităţile, investitorii şi opinia publică abia începe.