 Trump i-a cerut din nou lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești | adevarul.ro
search
Luni, 21 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Deputatul PNL Ionel Bogdan la „Interviurile Adevărul”

Trump i-a cerut din nou lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele american Donald Trump a cerut din nou, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să înceteze loviturile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Potrivit publicației americane Axios, Casa Albă asociază aceste atacuri cu creșterea prețurilor globale la motorină.

Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO:Shutterstock

Zelenski a anunțat, după convorbire, că cei doi șefi de stat s-au înțeles să se întâlnească în cursul acestei săptămâni, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, întâlnirea urmând să aibă loc marți.

"Tocmai am vorbit cu președintele Trump. O discuție importantă, în care am reușit să abordăm multe subiecte. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există o dinamică diplomatică. I-am mulțumit pentru vizita lui Steve Witkoff și a lui Jared Kushner la Kiev, am trecut împreună prin detalii esențiale, iar cei doi au văzut cu ochii lor situația din Ucraina. Calea diplomatică rămâne prioritatea numărul unu", a scris Zelenski pe Telegram.

Șeful echipei de negociere ucrainene și director al Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, a declarat că a lucrat în ultimele zile împreună cu reprezentanți ai Casei Albe pentru organizarea întâlnirii. Aceasta are loc pe fondul eforturilor Washingtonului de a obține pași reciproci din partea Rusiei și Ucrainei, menite să reducă nivelul de escaladare și să relanseze negocierile — chiar dacă, în ultimele zile, luptele de pe front s-au intensificat.

"Cuvântul motorină a fost menționat de mai multe ori în timpul discuției"

Un subiect aparte al discuției telefonice dintre Zelenski și Trump l-a constituit atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol. Potrivit unei surse Axios familiarizate cu conținutul convorbirii, președintele american i-ar fi cerut în mod repetat lui Zelenski să renunțe la aceste atacuri, Washingtonul considerând că loviturile asupra industriei petroliere ruse contribuie la creșterea prețurilor globale la motorină. "Cuvântul motorină a fost menționat de mai multe ori în timpul discuției", a precizat sursa citată.

Întâlnirea programată la New York vine la doar câteva zile după ce Trump a semnat un proiect de lege privind sancțiuni împotriva Rusiei și a aprobat cel mai amplu acord de livrare de armament american către Ucraina de la preluarea mandatului, două decizii pe care Kievul le solicita de mai multe luni. „Avem idei privind pașii de dezescaladare și chestiunile fundamentale de securitate - energetică, alimentară, protecția vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat serioși. I-am mulțumit președintelui american pentru semnarea legii Lindsey Graham. Suntem cu toții de acord: trebuie să fie pace. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina! Mulțumesc tuturor celor care ne ajută!“, a declarat Zelenski după convorbire.

La câteva zile după vizita lui Witkoff și a consilierului lui Trump, Jared Kushner, la Kiev, publicația Kyiv Independent a scris că autoritățile ucrainene ar fi tot mai nemulțumite de activitatea trimisului special al Casei Albe. Umerov a calificat drept nereale informațiile privind o eventuală nemulțumire ucraineană, subliniind că evaluarea activității negociatorilor americani ar trebui să revină, în primul rând, celor implicați direct în proces și care colaborează constant cu aceștia. Potrivit lui Umerov, el însuși lucrează zilnic, de un an, alături de Witkoff și Kushner.

„Ne concentrăm, în principal, pe găsirea unor soluții pentru încheierea războiului și pentru asigurarea garanțiilor de securitate și prosperitate pentru poporul ucrainean“, a spus el.

Umerov a recunoscut că procesul de negociere se află sub atenția constantă a publicului și a presei, ceea ce atrage inevitabil critici, însă a apreciat pozitiv colaborarea cu Witkoff, precizând că părțile încearcă să nu piardă timp și să se concentreze pe soluții concrete. El a mai afirmat că negocierile au înregistrat un progres semnificativ, numărul punctelor de divergență scăzând de la câteva zeci la, practic, unul sau două aspecte-cheie rămase în discuție.

„Tendința este pozitivă. Statele Unite sunt extrem de concentrate pe oprirea războiului din Ucraina. Washingtonul înțelege situația de pe front și transmite tuturor semnalul că acest război cumplit trebuie să se încheie“, a spus Umerov.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
digi24.ro
image
Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale
stirileprotv.ro
image
Ce AVERE s-a găsit în casa lui Călin Georgescu: Anchetatorii verifică pereții și pardoseala cu aparatură specială / SURSE
gandul.ro
image
„Saci cu cadavre nedescompuse din perioada COVID”, găsiți în cimitirul din Slatina, susține primarul
mediafax.ro
image
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă
fanatik.ro
image
Toate manevrele prin care Florian Coldea și oamenii lui au încercat să scape de dosarul „optimizărilor” din justiție
libertatea.ro
image
Prima reacție a lui George Simion, după ce Călin Georgescu a fost săltat din trafic de DIICOT
digi24.ro
image
Despărțire după 20 de ani pentru Kylian Mbappe! Undă de șoc și pe Bursă
gsp.ro
image
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
digisport.ro
image
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!”
click.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Momentul când un motociclist intră într-un scuter pe care se afla o mamă şi fiica ei de 3 ani. Copila a murit
observatornews.ro
image
SECRETUL de la înmormântarea Prințesei Diana iese la iveală după aproape 30 de ani! Dorința care nu i-ar fi fost respectată
cancan.ro
image
Șeful Casei de Pensii refuză să analizeze 2.100.000 pensii recalculate în minus. E specialist în agricultură
newsweek.ro
image
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
prosport.ro
image
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
playtech.ro
image
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
fanatik.ro
image
Ce s-ar întâmpla cu economia mondială dacă pariul inteligenței artificiale eșuează. Trilioanele investite depind de profituri care încă nu există
ziare.com
image
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
digisport.ro
image
Elena Udrea și-a emoționat fanii. Ce mesaj i-a transmis fiicei sale, Eva, cu ocazia zilei sale de naștere
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vilele în care au locuit Cristela și Călin Georgescu în Austria. Sunt impunătoare. Cei doi s-au bucurat și de piscină și de o curte uriașă! Au trăit aici ca niște milionari adevărați
romaniatv.net
image
Un val puternic de aer polar. România trece printr-o răcire bruscă
mediaflux.ro
image
Becali s-a dezlănțuit în direct, după miezul nopții: „Mă compari pe mine cu Rotaru? Sau «Lavațio» ăia de la Dinamo?”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT
actualitate.net
image
O „comoară” veche de 2.000 de ani, găsită în Dunăre. Misterul din jurul descoperirii
click.ro
image
Încep lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie
click.ro
image
Elena Udrea și-a emoționat fanii. Ce mesaj i-a transmis fiicei sale, Eva, cu ocazia zilei sale de naștere
click.ro
Jane Fonda foto profimedia 0164806885 jpg
„Își deschide maxilarul ca un piton...” Actrița celebră care a primit cea mai scandaloasă apreciere în dormitor
okmagazine.ro
Regina Letizia profimedia 1135704232 jpg
Regina căreia nu-i mai pasă. Mesajul ei este tranșant: "Sunt frumoasă chiar și-așa!"
okmagazine.ro
Filmul concurs jpg
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Anamaria Prodan, reacție după revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Gigi Becali este pentru el un al doilea Dumnezeu”
image
O „comoară” veche de 2.000 de ani, găsită în Dunăre. Misterul din jurul descoperirii

OK! Magazine

image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică