Trump i-a cerut din nou lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești

Președintele american Donald Trump a cerut din nou, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să înceteze loviturile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Potrivit publicației americane Axios, Casa Albă asociază aceste atacuri cu creșterea prețurilor globale la motorină.

Volodimir Zelenski și Donald Trump/FOTO:Shutterstock

Zelenski a anunțat, după convorbire, că cei doi șefi de stat s-au înțeles să se întâlnească în cursul acestei săptămâni, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, întâlnirea urmând să aibă loc marți.

"Tocmai am vorbit cu președintele Trump. O discuție importantă, în care am reușit să abordăm multe subiecte. Am convenit să ne întâlnim la New York, iar această întâlnire ar putea schimba multe lucruri. Există o dinamică diplomatică. I-am mulțumit pentru vizita lui Steve Witkoff și a lui Jared Kushner la Kiev, am trecut împreună prin detalii esențiale, iar cei doi au văzut cu ochii lor situația din Ucraina. Calea diplomatică rămâne prioritatea numărul unu", a scris Zelenski pe Telegram.

Șeful echipei de negociere ucrainene și director al Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, a declarat că a lucrat în ultimele zile împreună cu reprezentanți ai Casei Albe pentru organizarea întâlnirii. Aceasta are loc pe fondul eforturilor Washingtonului de a obține pași reciproci din partea Rusiei și Ucrainei, menite să reducă nivelul de escaladare și să relanseze negocierile — chiar dacă, în ultimele zile, luptele de pe front s-au intensificat.

"Cuvântul motorină a fost menționat de mai multe ori în timpul discuției"

Un subiect aparte al discuției telefonice dintre Zelenski și Trump l-a constituit atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești de petrol. Potrivit unei surse Axios familiarizate cu conținutul convorbirii, președintele american i-ar fi cerut în mod repetat lui Zelenski să renunțe la aceste atacuri, Washingtonul considerând că loviturile asupra industriei petroliere ruse contribuie la creșterea prețurilor globale la motorină. "Cuvântul motorină a fost menționat de mai multe ori în timpul discuției", a precizat sursa citată.

Întâlnirea programată la New York vine la doar câteva zile după ce Trump a semnat un proiect de lege privind sancțiuni împotriva Rusiei și a aprobat cel mai amplu acord de livrare de armament american către Ucraina de la preluarea mandatului, două decizii pe care Kievul le solicita de mai multe luni. „Avem idei privind pașii de dezescaladare și chestiunile fundamentale de securitate - energetică, alimentară, protecția vieții oamenilor. Lucrăm împreună cu echipa americană și suntem pregătiți să facem pași cu adevărat serioși. I-am mulțumit președintelui american pentru semnarea legii Lindsey Graham. Suntem cu toții de acord: trebuie să fie pace. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de Ucraina! Mulțumesc tuturor celor care ne ajută!“, a declarat Zelenski după convorbire.

La câteva zile după vizita lui Witkoff și a consilierului lui Trump, Jared Kushner, la Kiev, publicația Kyiv Independent a scris că autoritățile ucrainene ar fi tot mai nemulțumite de activitatea trimisului special al Casei Albe. Umerov a calificat drept nereale informațiile privind o eventuală nemulțumire ucraineană, subliniind că evaluarea activității negociatorilor americani ar trebui să revină, în primul rând, celor implicați direct în proces și care colaborează constant cu aceștia. Potrivit lui Umerov, el însuși lucrează zilnic, de un an, alături de Witkoff și Kushner.

„Ne concentrăm, în principal, pe găsirea unor soluții pentru încheierea războiului și pentru asigurarea garanțiilor de securitate și prosperitate pentru poporul ucrainean“, a spus el.

Umerov a recunoscut că procesul de negociere se află sub atenția constantă a publicului și a presei, ceea ce atrage inevitabil critici, însă a apreciat pozitiv colaborarea cu Witkoff, precizând că părțile încearcă să nu piardă timp și să se concentreze pe soluții concrete. El a mai afirmat că negocierile au înregistrat un progres semnificativ, numărul punctelor de divergență scăzând de la câteva zeci la, practic, unul sau două aspecte-cheie rămase în discuție.

„Tendința este pozitivă. Statele Unite sunt extrem de concentrate pe oprirea războiului din Ucraina. Washingtonul înțelege situația de pe front și transmite tuturor semnalul că acest război cumplit trebuie să se încheie“, a spus Umerov.