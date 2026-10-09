Trump spune că Putin a fost de acord cu o livrare masivă de motorină în întreaga lume: „Prețurile vor scădea rapid”

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că a obținut acordul liderului rus Vladimir Putin pentru suplimentarea livrărilor de motorină către Statele Unite și piețele din întreaga lume, o măsură menită să tempereze creșterea prețurilor la energie, amplificată de conflictul cu Iranul.

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Anunțul a fost făcut de liderul de la Casa Albă pe rețelele de socializare, în urma unei runde de discuții purtate cu președintele rus.

„Tocmai am încheiat o discuție de mare succes cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de combustibil tip motorină piețelor din America și la nivel global, alte 500.000 de tone în cursul lunii noiembrie și 1.000.000 de tone imediat după aceea. În plus, pe baza stării rafinăriilor lor de motorină, Rusia va livra apoi, într-un termen scurt, 3.000.000 de tone de combustibil tip motorină. Între controlul nostru TOTAL asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț extraordinar privind energia rusă, prețurile la motorină pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume vor SCĂDEA, ÎN CIFRE RECORD ȘI RAPID! Prețurile mai mici pentru americani, în special pentru marii noștri fermieri, crescători de animale și șoferi de camioane, reprezintă cea mai mare prioritate a mea. Acesta este un anunț foarte mare și important. De asemenea, trebuie înțeles că Iranul nu va avea o armă nucleară! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, în urma discuțiilor purtate cu Putin.

Departamentul Trezoreriei al SUA a adăugat că emite o licență temporară pentru ca motorina rusească să poată ajunge pe piețele globale.

Foto: captură Truth Social

Măsura vine cu câteva săptămâni înainte de alegerile legislative din SUA, în cadrul cărora Partidul Republican al lui Trump riscă să piardă controlul actual asupra Congresului, în timp ce alegătorii se confruntă cu îngrijorări legate de costul vieții.

Moscova a fost lovită de valuri de sancțiuni din partea Statelor Unite și a partenerilor săi, după invadarea Ucrainei, în 2022.

Însă excepțiile temporare de la sancțiuni acordate de SUA în acest an pentru a permite vânzarea de petrol rusesc au stârnit îngrijorare, deoarece ar putea complica eforturile de a lipsi Moscova de veniturile necesare pentru războiul său din Ucraina, notează AFP.

Anunțul făcut vineri de Trump a venit, de asemenea, în momentul în care oficiali americani, ucraineni și europeni urmau să se întâlnească la Miami, în cadrul unui nou efort diplomatic menit să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina.