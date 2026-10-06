 Propagandistul lui Putin amenință Germania cu un atac nuclear și îl insultă pe cancelarul Merz | adevarul.ro
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Propagandistul lui Putin amenință Germania cu un atac nuclear și îl insultă pe cancelarul Merz

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Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ai Kremlinului și susținător al președintelui rus Vladimir Putin, a lansat noi amenințări la adresa Germaniei și a cancelarului Friedrich Merz, într-o emisiune transmisă de televiziunea de stat rusă.

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandiști ai regimului Putin
Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai vocali propagandiști ai regimului Putin Foto: Profimedia

Reacționând la apelurile cancelarului german pentru încetarea operațiunilor militare și trecerea la negocieri, Soloviov l-a atacat dur pe liderul de la Berlin, potrivit Nexta.

„Ascultă, Merz. De la cine și pentru ce ceri?”, a afirmat propagandistul rus în timpul emisiunii, după ce anterior l-a insultat pe cancelarul german, numindu-l „o bucată de rahat”.

Discursul a escaladat rapid către amenințări directe la adresa Germaniei. Soloviov a sugerat că Rusia ar putea recurge la un atac care ar transforma țara într-o zonă contaminată radioactiv.

Oare germanii sunt masochiști? Le place să vadă ruși marșăluind prin Berlin?”, a întrebat retoric propagandistul lui Putin, continuând cu una dintre cele mai dure amenințări formulate în ultima perioadă la adresa Germaniei:

„V-am avertizat: de data aceasta nu vom mai defila, pentru că praful radioactiv este dăunător pentru cizme”.

Soloviov a mers și mai departe, prezicând Germaniei „soarta Cartaginei”, într-o nouă ieșire caracterizată de retorică agresivă și amenințări la adresa statelor occidentale.

Considerat principalul propagandist media al Kremlinului, Soloviov realizează emisiuni de maximă audiență la postul de stat Russia-1 și conduce platforma media Solovyov Live.

De la începutul războiului din Ucraina, a avut mai multe declarații belicoase și amenințări repetate la adresa statelor NATO, inclusiv Germania, Polonia și România.

Din cauza discursului său, Soloviov a fost inclus pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Statelor Unite și Regatului Unit, iar unele dintre proprietățile sale din Italia au fost puse sub sechestru de autorități.

Amintim că, recent, Vladimir Soloviov și invitații săi au discutat la televiziunea rusă despre „prăbușirea Germaniei” și chiar despre posibilitatea revenirii la un stat german separat, după modelul fostei Republici Democrate Germane (RDG).  

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