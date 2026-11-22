Horoscop luni, 23 noiembrie. Peștii trec printr-un carusel emoțional, iar o zodie are șanse să avanseze în carieră
Luni, 23 noiembrie, aduce schimbări de ritm, conversații importante și contexte care îi vor face pe nativi să își reanalizeze prioritățile. Răbdarea și intuiția vor fi esențiale pentru a gestiona provocările zilei. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 23 noiembrie.
Berbec
Iubire - Vă bucurați de companie și puteți chiar să oferiți mici cadouri surpriză. Un gest mic, din inimă, poate apropia oamenii. Lăsați-vă ghidați de intuiție și bucurați-vă de zâmbetele celor dragi.
Sănătate - Energia poate fi canalizată haotic. Inconștient, programul se modifică rapid, oboseala apare și e nevoie de pauză.
Bani - E important să mergeți la cumpărături cu cineva din anturaj. Este mai obiectiv și atent la detalii.
Taur
Iubire - Vorbiți despre ce vă supără și cereți să se facă unele transformări în comportamentul celorlalți.
Sănătate - Faceți exerciții pentru a vă spori flexibilitatea. Atenție la accidentări! Încălziți-vă corpul înainte de efort și evitați mișcările bruște!
Bani - Stabilitatea financiară vă calmează. Asta nu înseamnă că e momentul să risipiți ce ați agonisit.
Gemeni
Iubire - Puteți deveni un mic tiran față de prieteni sau partener. Gestionați-vă apucăturile!
Sănătate - Vă energizați prin compania celorlalți, în special a persoanelor mai tinere și mai pline de poftă de viață.
Bani - Cereți împrumuturi, dar e mai bine să fiți discreți față de destinația banilor.
Rac
Iubire - Acționați în concordanță cu dorințele personale. Dacă faceți ce vor alții, la un moment dat apar nemulțumiri.
Sănătate - Zona capului este vulnerabilă. Atenție la lovituri accidentale sau la pusee de tensiune! În această ultimă situație, recomandarea este odihna.
Bani - Apar bani în contul partenerului și beneficiați de pe urma generozității acestuia.
Leu
Iubire - Faceți pe placul celor apropiați sau îi ajutați dacă au nevoie. În schimb, relația cu copilul nu este atât de sinceră.
Sănătate - Ieșiți la alergat sau la un sport dinamic. Gândurile au nevoie de timp să se așeze.
Bani - Vi se fac propuneri de avansare în carieră, dar e nevoie să știți să coordonați proiecte și echipe mari.
Fecioară
Iubire - Nu aveți pretenții ca partenerul să fie original. Mulțumiți-i pentru seara planificată!
Sănătate - Evitați perioadele lungi de nemișcare. Încercați măcar la intervale regulate să faceți câțiva pași.
Bani - Folosiți toate pârghiile pe care le aveți la îndemână pentru a convinge, dar nu uitați că alegerea finală aparține șefului.
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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.