Luni, 23 noiembrie, aduce schimbări de ritm, conversații importante și contexte care îi vor face pe nativi să își reanalizeze prioritățile. Răbdarea și intuiția vor fi esențiale pentru a gestiona provocările zilei. Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 23 noiembrie.

Horoscop luni, 23 noiembrie. Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vă bucurați de companie și puteți chiar să oferiți mici cadouri surpriză. Un gest mic, din inimă, poate apropia oamenii. Lăsați-vă ghidați de intuiție și bucurați-vă de zâmbetele celor dragi.

Sănătate - Energia poate fi canalizată haotic. Inconștient, programul se modifică rapid, oboseala apare și e nevoie de pauză.

Bani - E important să mergeți la cumpărături cu cineva din anturaj. Este mai obiectiv și atent la detalii.

Taur

Iubire - Vorbiți despre ce vă supără și cereți să se facă unele transformări în comportamentul celorlalți.

Sănătate - Faceți exerciții pentru a vă spori flexibilitatea. Atenție la accidentări! Încălziți-vă corpul înainte de efort și evitați mișcările bruște!

Bani - Stabilitatea financiară vă calmează. Asta nu înseamnă că e momentul să risipiți ce ați agonisit.

Gemeni

Iubire - Puteți deveni un mic tiran față de prieteni sau partener. Gestionați-vă apucăturile!

Sănătate - Vă energizați prin compania celorlalți, în special a persoanelor mai tinere și mai pline de poftă de viață.

Bani - Cereți împrumuturi, dar e mai bine să fiți discreți față de destinația banilor.

Rac

Iubire - Acționați în concordanță cu dorințele personale. Dacă faceți ce vor alții, la un moment dat apar nemulțumiri.

Sănătate - Zona capului este vulnerabilă. Atenție la lovituri accidentale sau la pusee de tensiune! În această ultimă situație, recomandarea este odihna.

Bani - Apar bani în contul partenerului și beneficiați de pe urma generozității acestuia.

Leu

Iubire - Faceți pe placul celor apropiați sau îi ajutați dacă au nevoie. În schimb, relația cu copilul nu este atât de sinceră.

Sănătate - Ieșiți la alergat sau la un sport dinamic. Gândurile au nevoie de timp să se așeze.

Bani - Vi se fac propuneri de avansare în carieră, dar e nevoie să știți să coordonați proiecte și echipe mari.

Fecioară

Iubire - Nu aveți pretenții ca partenerul să fie original. Mulțumiți-i pentru seara planificată!

Sănătate - Evitați perioadele lungi de nemișcare. Încercați măcar la intervale regulate să faceți câțiva pași.

Bani - Folosiți toate pârghiile pe care le aveți la îndemână pentru a convinge, dar nu uitați că alegerea finală aparține șefului.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.