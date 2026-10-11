 Trump, anunț surprinzător despre un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Reacția uimită a Kievului: „Tocmai l-am citit, la fel ca voi” | adevarul.ro
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Trump, anunț surprinzător despre un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. Reacția uimită a Kievului: „Tocmai l-am citit, la fel ca voi”

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Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 11 octombrie, că Rusia și Ucraina au convenit asupra unui „armistițiu energetic”, care ar urma să intre în vigoare imediat. Anunțul a luat însă prin surprindere oficialii de la Kiev, care susțin că nu au fost informați despre existența unui astfel de acord.

Președintele Donald Trump
Președintele Donald Trump Foto: AFP

„Începând din acest moment, intră în vigoare un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați!”, a scris Donald Trump, duminică dimineață, pe rețeaua sa de socializare Truth Social, potrivit CNN.

Președintele Trump nu a oferit detalii despre condițiile acordului sau despre negocierile care ar fi dus la încheierea acestuia.

Oficialii ucraineni, luați prin surprindere

Anunțul lui Trump pare să fi surprins autoritățile de la Kiev. O sursă apropiată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că partea ucraineană nu avea cunoștință despre existența unui astfel de acord. Aceeași sursă a precizat însă că Ucraina este dispusă să accepte un armistițiu energetic, cu condiția ca Rusia să procedeze la fel.

Un alt oficial ucrainean, întrebat despre mesajul publicat de Trump, a răspuns: „Tocmai l-am citit, la fel ca voi”.

Deocamdată, nu este clar ce a determinat anunțul președintelui american și nici dacă Moscova și Kievul au ajuns efectiv la o înțelegere.

Într-un interviu acordat duminică postului ABC News, președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis posibilității unui armistițiu care să vizeze atacurile asupra infrastructurii energetice. „Bine, dacă vor un armistițiu energetic, suntem deschiși la asta”, a afirmat Zelenski, referindu-se la Rusia.

Liderul ucrainean a explicat și condițiile în care Kievul ar accepta o asemenea înțelegere.

„Nu ne mai atacați. Nu ne mai ucideți copiii. Noi vom înceta să vă mai atacăm motorina. Și cred că este un acord corect, un acord echitabil”, a declarat președintele ucrainean.

Declarația președintelui american vine la câteva zile după o discuție cu liderul rus Vladimir Putin, în urma căreia cei doi au anunțat un acord controversat privind aprovizionarea piețelor cu motorină din Rusia.

Vineri, în timp ce acordul privind combustibilul rusesc era făcut public, la Miami au început discuții între oficiali de rang înalt din Ucraina și Statele Unite.

La negocieri au participat, printre alții, Jared Kushner, ginerele președintelui american, și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump.

Volodimir Zelenski a criticat dur acordul privind motorina rusească.

Tensiunile dintre Washington și Kiev au fost alimentate și de declarațiile făcute sâmbătă de Donald Trump, care a afirmat că Ucraina ar trebui „să își găsească un nou lider care să poată încheia un acord”.

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