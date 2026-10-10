 Acordul lui Trump cu Putin pentru motorină rusească. Miza electorală a Washingtonului și riscurile pentru Europa, Ucraina și România | adevarul.ro
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Analiză Acordul lui Trump cu Putin pentru motorină rusească. Miza electorală a Washingtonului și riscurile pentru Europa, Ucraina și România

Analize Adevărul
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Acordul anunțat de Donald Trump cu Vladimir Putin pentru importul de motorină rusească vine într-un moment sensibil pentru administrația americană, cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. În timp ce Washingtonul urmărește să limiteze presiunea prețurilor asupra alegătorilor, decizia ridică semne de întrebare privind sancțiunile împotriva Moscovei și consecințele pentru Ucraina, Uniunea Europeană și România. Expertul în securitate Cătălin Buciumeanu explică cine ar putea câștiga din această înțelegere și ce riscuri strategice implică.

Trump si putin la telefon
Donald Trump a anunțat un acord cu liderul rus Vladimir Putin Foto: arhivă

Trump relaxează temporar sancțiunile pentru a permite livrări de motorină din Rusia. Potrivit expertului în securitate Cătălin Buciumeanu, decizia are o miză electorală imediată: administrația americană încearcă să limiteze efectele scumpirii carburanților, care se reflectă în costurile transportului, agriculturii și alimentelor.

Buciumeanu subliniază că măsura vizează motorina, nu ridicarea generală a restricțiilor asupra petrolului rusesc. Acordul prevede o primă livrare de peste 300.000 de tone, urmată de volume suplimentare.

„Decizia anunțată de Donald Trump pe 9 octombrie, de a permite temporar livrări de motorină rusească prin relaxarea sancțiunilor americane, arată cum politica electorală internă reordonează prioritățile strategice ale Washingtonului”, explică expertul.

În opinia sa, Trump încearcă să transforme o vulnerabilitate economică într-o demonstrație de eficiență personală: președintele care negociază direct cu Putin și obține combustibil pentru americani.

Totuși, efectele reale ale acordului rămân incerte. O reacție inițială favorabilă a piețelor nu garantează o reducere durabilă a prețurilor la pompă. Dacă ieftinirea nu ajunge rapid la consumatori, adversarii politici ai lui Trump ar putea prezenta înțelegerea drept o concesie făcută Moscovei pentru un beneficiu economic nesigur.

Riscul strategic pentru Europa

Pentru Uniunea Europeană, acordul pune în balanță avantajul economic imediat al unei eventuale temperări a prețurilor și consecințele pe termen lung asupra securității continentului. O ofertă mai mare de motorină ar putea reduce presiunea asupra pieței, însă redistribuirea unor volume existente nu rezolvă deficitul de capacitate de rafinare.

Buciumeanu avertizează că principalul risc este slăbirea coordonării occidentale. Dacă sancțiunile sunt relaxate din cauza presiunilor economice interne, Kremlinul poate concluziona că este suficient să reziste până când costurile politice îi determină pe adversari să facă excepții.

În acest context, acordul poate transmite Moscovei un semnal că unitatea occidentală este vulnerabilă atunci când interesele economice și electorale intră în conflict cu obiectivele strategice.

Ucraina, presată să limiteze atacurile asupra rafinăriilor rusești

Pentru Ucraina, consecințele pot fi mai directe. Atacurile asupra rafinăriilor rusești urmăresc să afecteze resursele economice și capacitatea logistică a agresorului.

Potrivit unei relatări Axios, care citează un oficial american, înțelegerea a venit după solicitări repetate ale Washingtonului ca Kievul să oprească aceste atacuri. Aceeași relatare arată că Putin nu s-a angajat, în convorbirea cu Trump, să reia negocierile de pace.

Expertul atrage atenția asupra dezechilibrului care s-ar putea crea: Rusia beneficiază de o deschidere economică, în timp ce Ucraina riscă să fie presată să renunțe la un instrument militar, fără să primească în schimb concesii clare din partea Moscovei.

„Acesta este pericolul central: necesitatea electorală americană va restrânge libertatea de acțiune a statului atacat”, apreciază Buciumeanu.

Ce înseamnă acordul pentru România

Pentru România, o eventuală temperare a prețurilor la motorină ar putea aduce beneficii transportatorilor, agricultorilor și consumatorilor. Reducerea costurilor nu se va reflecta însă automat și imediat la pompă.

Miza pentru București depășește prețul carburanților. Capacitatea Ucrainei de a rezista și credibilitatea coordonării transatlantice au implicații directe asupra securității la Marea Neagră.

În opinia lui Buciumeanu, România are motive să susțină condiționarea oricărei relaxări a sancțiunilor de concesii rusești verificabile.

Bilanțul acordului ar putea fi, astfel, inegal: Trump câștigă o oportunitate electorală, Putin obține o deschidere economică și diplomatică, iar aliații europeni preiau o parte din riscul strategic. Pentru ca înțelegerea să contribuie la pace, avertizează expertul, ea trebuie să aducă reciprocitate. O eventuală ieftinire a motorinei nu este, în sine, o dovadă că Rusia a făcut concesii.

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