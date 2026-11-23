Securitatea cibernetică a fost tratată mult timp ca o prioritate secundară încă din primii ani ai internetului. Inteligenţa artificială scoate acum la iveală vulnerabilităţi ascunse de zeci de ani, iar costurile neglijenţei tehnologice încep să devină evidente, scrie The New York Times.

Atacurile cibernetice, tot mai frecvente Foto: Arhiva

Uneori, mai ales în ultima perioadă, funcţionarea software-ului pare să se bazeze pe un echilibru extrem de fragil.

Aceasta a fost şi impresia cercetătorului în securitate cibernetică Paulos Yibelo, după ce a descoperit o vulnerabilitate într-un program de procesare a documentelor şi imaginilor utilizat pe scară largă pe internet.

Defecţiunea, denumită Upload2Shell, ar fi putut permite unui atacator să pătrundă în sistemele informatice ale unor companii precum Google şi Zoom, dar şi ale altor mii de organizaţii, prin simpla încărcare a unui fişier.

Yibelo, care a fondat recent compania PWN AI, a identificat vulnerabilitatea folosind inteligenţa artificială pentru a analiza în detaliu procesele care se desfăşoară în fundal atunci când utilizatorii încarcă fişiere pe diferite platforme.

Investigaţia sa a scos la iveală faptul că Ghostscript, un program creat în urmă cu 38 de ani pentru conversia imaginilor în diferite formate, putea fi exploatat prin încărcarea unor fişiere care conţineau fonturi special concepute. Acestea puteau determina programul să execute cod informatic maliţios.

Yibelo a raportat problema companiei Artifex, dezvoltatorul Ghostscript, precum şi companiilor afectate. Ulterior, acestea au lansat actualizări pentru remedierea vulnerabilităţii.

Descoperirea, care nu fusese relatată anterior, reprezintă un nou exemplu al modului în care inteligenţa artificială avansată a transformat radical securitatea cibernetică în doar câteva luni.

Lumea a intrat într-o nouă etapă digitală, dificil de anticipat

Potrivit unor foşti şi actuali oficiali ai serviciilor de informaţii din Statele Unite şi din alte ţări occidentale, precum şi unor experţi în securitate şi inteligenţă artificială, lumea a intrat într-o nouă etapă digitală, dificil de anticipat, în care perturbările tehnologice majore ar putea deveni mult mai frecvente.

Aceste probleme au început să afecteze şi viaţa cotidiană a americanilor. Serviciile de e-mail devin indisponibile, iar zborurile sunt suspendate.

În paralel, zvonurile răspândite pe reţelele sociale au alimentat confuzia şi teama privind posibilitatea unei întreruperi extinse a internetului, care ar putea afecta sistemele bancare sau infrastructurile esenţiale.

Pentru utilizatorii obişnuiţi, devine tot mai dificil să distingă între un atac informatic şi o simplă defecţiune a unui software învechit. Într-un asemenea context, întrebarea dacă economiile personale dintr-un cont de pensie ar putea fi compromise devine o sursă reală de îngrijorare.

În ultimele două săptămâni, o serie de întreruperi de servicii au încetinit tranzacţiile bancare, au afectat produsele Microsoft, au perturbat serviciile Apple, au scos temporar din funcţiune un sistem important al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) şi au dus la suspendarea temporară a întregului trafic aerian comercial din Statele Unite.

Autorităţile au declarat că nu există dovezi potrivit cărora aceste incidente ar fi fost provocate de atacuri cibernetice deliberate.

În mai multe cazuri, cu excepţia suspendării traficului aerian naţional, explicaţia oferită de oficialii americani a fost una mai puţin spectaculoasă: companiile şi instituţiile publice încearcă să îşi consolideze sistemele informatice pentru a remedia noi vulnerabilităţi, însă actualizările software necesare provoacă, la rândul lor, defecţiuni.

În unele dintre aceste situaţii, inclusiv în cazul Agenţiei Naţionale de Securitate, vulnerabilităţile au fost identificate cu ajutorul inteligenţei artificiale, potrivit oficialilor americani.

Persoanele fizice şi companiile folosesc tot mai mult modele AI pentru a descoperi erori informatice trecute anterior cu vederea. În unele cazuri, acestea pot construi în doar câteva zile sau chiar ore demonstraţii practice ale unor atacuri informatice care, în trecut, ar fi necesitat luni de muncă din partea unor echipe specializate.

În acelaşi timp, temerile că actorii rău intenţionaţi ar putea folosi inteligenţa artificială cu aceeaşi rapiditate îi determină pe responsabilii de securitate să accelereze implementarea soluţiilor de protecţie. Graba poate însă duce la actualizări defectuoase şi la noi întreruperi de servicii.

„Octombrie Negru”

Evenimentele din luna precedentă au fost considerate atât de îngrijorătoare, încât unii specialişti alarmaţi de evoluţia ameninţărilor cibernetice, dar şi reprezentanţi ai industriei de marketing care încearcă să profite de acest context, au început să numească perioada respectivă „Octombrie Negru”.

Expresia reflectă percepţia unei succesiuni aproape neîntrerupte de vulnerabilităţi informatice descoperite cu ajutorul inteligenţei artificiale, în faţa cărora echipele de apărare par depăşite numeric şi epuizate.

În această lună, situaţia s-a agravat, sporind neliniştea unei populaţii deja preocupate de ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice.

Este puţin probabil ca aceste incidente să reprezinte doar o perioadă temporară de instabilitate.

Estimările diferă, însă experţii în securitate cibernetică avertizează că următorii unul sau doi ani ar putea fi deosebit de periculoşi. Modelele avansate de inteligenţă artificială încep să identifice erori de programare pe care specialiştii umani nu le-au observat niciodată, chiar dacă multe dintre atacurile informatice continuă să folosească metode relativ simple.

Unii experţi speră că, după această perioadă dificilă de tranziţie, internetul va ajunge la un nou echilibru, în care inteligenţa artificială va contribui la rescrierea codului vulnerabil şi la consolidarea sistemelor.

Alţii au o perspectivă mult mai pesimistă şi consideră că inteligenţa artificială va reprezenta o ameninţare permanentă pentru reţelele tehnologice interconectate de care depind societatea modernă şi economia mondială.

„Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână reprezintă noua normalitate”, a declarat generalul în retragere Paul M. Nakasone, fost director al Agenţiei Naţionale de Securitate şi al Comandamentului Cibernetic al SUA, în cadrul unei conferinţe organizate la Washington de Institutul pentru Securitate Naţională al Universităţii Vanderbilt.

„Industriile şi instituţiile încearcă să se modernizeze rapid şi, în acelaşi timp, să se apere. Inteligenţa artificială determină toate aceste evoluţii, atât oportunităţile, cât şi provocările”, a explicat Nakasone.

Acesta, care face parte din consiliul de administraţie al OpenAI, a descris inteligenţa artificială drept „cea mai perturbatoare tehnologie” din istorie, cu implicaţii profunde nu doar pentru lumea digitală, ci şi pentru întreaga societate.

„Ne aflăm într-o perioadă în care trebuie să regândim modul în care ne putem consolida rezilienţa”, a adăugat el.

O industrie care a funcţionat până când sistemele au cedat

Directorul executiv al Meta, Mark Zuckerberg, este considerat unul dintre promotorii sloganului devenit emblematic în Silicon Valley: „Mişcă-te repede şi strică lucrurile”.

O evaluare mai realistă a evoluţiei internetului ar putea fi însă aceea că sistemele sale au fost vulnerabile încă de la început, iar ritmul dezvoltării a fost atât de rapid, încât remedierea problemelor a rămas permanent în urmă.

Dezvoltarea industriei tehnologice a fost marcată de o competiţie intensă. Companiile au încercat să lanseze cât mai repede produse destinate consumatorilor, în timp ce securitatea informatică, un domeniu care poate încetini dezvoltarea, a fost adesea tratată ca o preocupare secundară.

Deficienţele acumulate în urma programării grăbite se adună în timp. În domeniul informatic, acest fenomen este cunoscut sub denumirea de „datorie tehnică”.

Concentrarea asupra dezvoltării rapide a produselor a lăsat numeroase aplicaţii şi sisteme tehnologice cu vulnerabilităţi ascunse, pe care, cel puţin în trecut, doar câţiva hackeri foarte bine pregătiţi reuşeau să le identifice şi să le exploateze.

„Nivelul datoriei tehnice pe care majoritatea companiilor sunt dispuse să îl accepte şi cu care continuă să funcţioneze este de neiertat”, a declarat Juan Andrés Guerrero-Saade, cercetător specializat în securitate şi inteligenţă artificială la compania de securitate cibernetică SentinelOne.

„În domeniul tehnologiei, companiile au continuat să înainteze până când roţile au început să cadă. Există întotdeauna bani în lansarea unui produs, dar nu şi în întreţinerea lui”, a explicat acesta.

Inteligenţa artificială a schimbat fundamental regulile jocului, facilitând identificarea fisurilor din programele utilizate pe scară largă.

Noile modele AI specializate în securitate cibernetică pot descoperi vulnerabilităţi ascunse, iar cercetătorii care caută erori informatice au intrat într-o competiţie tot mai intensă pentru identificarea unor noi metode de compromitere a sistemelor.

Companiile folosesc, la rândul lor, inteligenţa artificială pentru a-şi testa infrastructura şi pentru a identifica problemele înainte ca acestea să fie exploatate de hackeri.

„Practic, iei baze de cod fragile şi începi să le scuturi”, a explicat Guerrero-Saade.

Nici măcar Agenţia Naţională de Securitate a SUA, instituţie specializată în operaţiuni informatice şi apărare cibernetică, nu este imună la aceste probleme.

Potrivit oficialilor americani, agenţia s-a confruntat în această săptămână cu o întrerupere de mai multe zile a unei reţele clasificate, după instalarea unor actualizări defectuoase menite să remedieze vulnerabilităţi ale limbajului de programare PHP, descoperite de cercetători care au folosit inteligenţa artificială.

În această săptămână, senatoarea Maria Cantwell, din statul Washington, principalul reprezentant democrat în Comisia pentru Comerţ, şi senatorul republican Mike Rounds, din Dakota de Sud, preşedintele unei subcomisii pentru securitate cibernetică, au transmis o scrisoare Casei Albe.

Cei doi au avertizat că ameninţările cibernetice facilitate de inteligenţa artificială depăşesc capacitatea de reacţie a sistemelor de apărare americane, notează NYT.

„Inteligenţa artificială creşte rapid capacitatea de a descoperi şi exploata vulnerabilităţile software, iar sistemele noastre de apărare nu ţin pasul cu această evoluţie”, au scris senatorii într-o scrisoare adresată lui Jay Clayton, directorul serviciilor naţionale de informaţii, care conduce şi grupul de lucru al Casei Albe pentru superinteligenţă.

„Nu putem face faţă acestor ameninţări folosind infrastructura de securitate cibernetică de ieri şi nici nu ne putem baza exclusiv pe companii individuale pentru rezolvarea unei probleme care afectează întreaga economie digitală.”

Explozia vulnerabilităţilor informatice

Datele recente arată cât de profund transformă inteligenţa artificială ecosistemul securităţii cibernetice.

Luna trecută, Microsoft a publicat peste 1.400 de actualizări de securitate pentru diferitele sale produse. Ritmul a fost de aproximativ zece ori mai mare decât nivelul istoric obişnuit al companiei.

Numărul a depăşit recordul anterior, de aproape 1.000 de actualizări, înregistrat cu doar o lună înainte, în septembrie.

Numărul specialiştilor calificaţi pentru evaluarea şi prioritizarea acestor vulnerabilităţi, insuficient

Experţii sunt îngrijoraţi de faptul că numărul specialiştilor calificaţi pentru evaluarea şi prioritizarea acestor vulnerabilităţi este insuficient.

Marile companii tehnologice au efectuat concedieri masive în acest an, parţial în încercarea de a înlocui angajaţii cu sisteme de inteligenţă artificială. În urma acestor reduceri de personal, organizaţiile riscă să piardă şi cunoştinţe interne esenţiale despre modul în care au fost construite şi întreţinute vechile sisteme informatice.

Datele privind angajările publicate în această săptămână de LinkedIn şi analizate de The New York Times arată că, în pofida creşterii incidentelor de securitate şi a numărului tot mai mare de vulnerabilităţi descoperite, recrutările din domeniul securităţii cibernetice în Statele Unite au rămas în urma ritmului general al angajărilor.

Lea Kissner, directoarea pentru securitatea informaţiilor la LinkedIn, consideră că actualele provocări fac ca experienţa specialiştilor umani să fie mai importantă ca oricând.

„În acest moment, nimeni nu ştie care este cea mai bună metodă de a asigura securitatea, pentru că totul se schimbă atât de repede. De aceea, este absolut necesară prezenţa unor oameni care înţeleg cum funcţionează sistemele, sunt curioşi şi ştiu să rezolve probleme”, a declarat Kissner.

În pofida numărului mare de vulnerabilităţi descoperite cu ajutorul inteligenţei artificiale, anumite aspecte ale securităţii informatice nu s-au schimbat.

Cele mai multe atacuri cibernetice majore recente demonstrează că hackerii nu au nevoie de inteligenţă artificială sau o folosesc doar marginal pentru a-şi atinge obiectivele.

Atacurile Iranului asupra a zeci de sisteme municipale de alimentare cu apă din Statele Unite, în această vară, s-au bazat în mare parte pe metode rudimentare, exploatând parole slabe sau implicite ale calculatoarelor care controlează operaţiunile.

Un atac al unui grup infracţional asupra unor dosare sensibile ale personalului FBI a exploatat o vulnerabilitate a unui program Oracle pentru care exista deja o actualizare de securitate de mai multe luni.

De asemenea, atacurile recente asupra sistemelor de refrigerare din Europa par să fi utilizat metode relativ simple.

Dintre cele 1.400 de vulnerabilităţi identificate de Microsoft luna trecută, doar una fusese deja exploatată de hackeri, după cum a observat jurnalistul specializat în securitate informatică Brian Krebs.

Această diferenţă arată că, în pofida temerilor legate de inteligenţa artificială, majoritatea atacurilor cibernetice continuă să profite de probleme vechi: lipsa actualizărilor de securitate şi neglijarea unor vulnerabilităţi cunoscute.

Michael Yeh, vicepreşedintele Microsoft pentru securitatea şi încrederea clienţilor, a declarat într-un interviu recent că, în ultimul an, primele cinci vulnerabilităţi exploatate de hackeri în produsele companiei fuseseră identificate şi remediate prin actualizări cu trei până la şase ani în urmă.

„Niciunul dintre aceste atacuri nu a fost facilitat de inteligenţa artificială. Este vorba despre exploatarea unor vulnerabilităţi existente în sisteme vechi”, a declarat Yeh.

Potrivit acestuia, incapacitatea organizaţiilor de a remedia probleme informatice cunoscute de mult timp reprezintă în continuare un pericol mai mare decât inteligenţa artificială.

Companiile trebuie, prin urmare, să privească aceste riscuri cu maximă atenţie.

O tehnologie care arde din temelii sistemele vechi

Unii specialişti în securitate consideră că inteligenţa artificială ar putea inaugura o perioadă în care sistemele informatice vor deveni mai rezistente.

Aceştia anticipează un viitor în care AI va contribui la eliminarea datoriei tehnice, iar infrastructurile digitale vor deveni considerabil mai sigure.

Alţi experţi cred însă că procesul de identificare şi remediere a vulnerabilităţilor va continua la nesfârşit, pe măsură ce modelele de inteligenţă artificială devin mai performante şi descoperă deficienţe tot mai complexe.

Rob Joyce, fost oficial de rang înalt responsabil de securitatea cibernetică în cadrul Agenţiei Naţionale de Securitate, consideră că inteligenţa artificială nu inventează neapărat metode complet noi de atac, ci exercită o presiune suplimentară asupra organizaţiilor pentru a remedia problemele existente. În acelaşi timp, tehnologia ar putea oferi şi soluţii pentru depăşirea acestora.

La o conferinţă dedicată securităţii cibernetice, Cyberwarcon, organizată anual în apropiere de Washington, Joyce a comparat situaţia actuală cu un incendiu forestier.

„Toată tehnologia care este acum în flăcări şi urmează să ardă va lăsa în urmă, pe solul pădurii, lucruri mici care vor creşte din nou. Vor fi mai puternice şi mai capabile. Dar trebuie să traversăm această perioadă în care totul pare să fie în flăcări”, a declarat acesta în discursul său.

Paulos Yibelo, cercetătorul de la PWN AI care a descoperit vulnerabilitatea Upload2Shell, este însă sceptic în privinţa perspectivei unei stabilizări rapide.

El consideră că modelele de inteligenţă artificială, pe măsură ce devin mai puternice, vor continua să identifice noi vulnerabilităţi, inclusiv în programe scrise integral de generaţiile anterioare de sisteme AI.

„Nu văd de ce ar exista un moment în care vulnerabilităţile ar dispărea. Probabil va fi întotdeauna un joc de-a şoarecele şi pisica”, a declarat Yibelo.

Pentru moment, una dintre cele mai mari provocări ale industriei tehnologice nu este doar dezvoltarea unor sisteme de inteligenţă artificială mai performante, ci şi capacitatea de a repara infrastructura digitală construită de-a lungul deceniilor.

Iar această perioadă de tranziţie ar putea aduce perturbări tot mai frecvente, înainte ca beneficiile promise de inteligenţa artificială să devină pe deplin vizibile.