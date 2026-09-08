Zelenski: Putin ar putea încerca să-i ofere lui Trump un câștig diplomatic înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului

Președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să evite o confruntare cu președintele american Donald Trump și să fie dispus să-i ofere acestuia un succes diplomatic înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat publicației Axios, publicat pe 7 septembrie.

Volodimir Zelenski, Donald Trump și Vladimir Putin/FOTO:AFP

Declarațiile lui Zelenski vin după o nouă rundă de negocieri de pace mediate de Statele Unite, purtate de emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Kiev și Moscova.

Întrebat dacă Vladimir Putin ar putea dori să-i ofere lui Donald Trump un succes diplomatic înaintea alegerilor, Zelenski a răspuns afirmativ.

„Am sentimentul că Putin are nevoie de Trump”, a declarat Zelenski pentru Axios, adăugând că liderul rus nu dorește să-l nemulțumească pe președintele american.

Trump s-a retras în mare parte, în ultimele luni, din eforturile diplomatice directe privind Ucraina. Cea mai recentă inițiativă de pace condusă de Statele Unite nu a dus însă la un progres semnificativ.

Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu Vladimir Putin la Moscova pe 5 septembrie, într-o discuție care a durat mai mult de trei ore. A doua zi, cei doi s-au deplasat la Kiev pentru negocieri cu Volodimir Zelenski.

După întâlniri, emisarii americani au declarat că speră să poată organiza, în viitorul apropiat, negocieri trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite.

Eforturile diplomatice relansate nu s-au limitat la discuțiile dintre Witkoff și Kushner. Pe 7 septembrie, Donald Trump a discutat și cu premierul britanic Andy Burnham despre necesitatea continuării demersurilor pentru obținerea unei încetări a focului, potrivit Downing Street.

Rusia nu dă semne că e dispusă la compromisuri

Evaluarea făcută de Zelenski cu privire la poziția lui Putin este similară cu declarații anterioare ale șefului administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov. Acesta a sugerat că negocierile ar putea prinde din nou contur spre sfârșitul lunii septembrie, la câteva zile după alegerile parlamentare din Rusia și cu câteva săptămâni înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului.

În pofida intensificării activității diplomatice și a implicării Statelor Unite în ultima săptămână, Rusia a dat până acum puține semne că ar fi dispusă să facă compromisuri.

Surse citate de Kyiv Independent afirmă că Putin continuă să respingă concesiile importante și pare să mizeze pe o nouă iarnă dificilă ca parte a unei strategii de creștere a presiunii asupra Ucrainei.

Zelenski a declarat pentru Axios că perioada de dinaintea iernii ar putea reprezenta o fereastră pentru reluarea diplomației, deși rămâne sceptic în privința disponibilității Moscovei de a face concesii reale.

El a avertizat, de asemenea, că Putin ar putea alege, în schimb, să încerce să forțeze Kievul să capituleze prin intensificarea presiunii în timpul iernii.

Potrivit lui Zelenski, Statele Unite analizează o serie de măsuri pentru reducerea tensiunilor înaintea iernii și pe durata acesteia. Printre propuneri se numără măsuri referitoare la infrastructura energetică, transporturile de cereale, instalațiile de producție a electricității și exporturile de petrol și gaze.

Iarna trecută, atacurile rusești repetate au provocat distrugeri severe sistemului energetic al Ucrainei. Atacurile au scos din funcțiune aproximativ 9 gigawați de capacitate de producție la nivel național.

Mii de locuitori ai Kievului au fost astfel nevoiți să treacă prin luni de iarnă fără acces constant la încălzire sau electricitate, în condițiile în care temperaturile au coborât până la -25 de grade Celsius.