 Rusia anunță că nu își recheamă ambasadorul din România, dar promite un răspuns după expulzarea unui diplomat rus | adevarul.ro
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Rusia anunță că nu își recheamă ambasadorul din România, dar promite un răspuns după expulzarea unui diplomat rus

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Rusia a anunțat că nu își va rechema ambasadorul din România pentru consultări, însă expulzarea unui diplomat rus de către autoritățile de la București va primi „un răspuns adecvat”, a spus Aleksei Fadeev, director adjunct al Departamentului pentru comunicare din cadrul Ministerului rus al Afacerilor Externe.

Rusia a anunțat că nu își va rechema ambasadorul din România. FOTO: Shutterstock
Rusia a anunțat că nu își va rechema ambasadorul din România. FOTO: Shutterstock

„Respingem pretenţiile formulate de partea română. Nu vedem motive să imităm gesturile teatrale ale altora. Nu intenţionăm să ne retragem ambasadorul de la Bucureşti pentru consultări”, a afirmat oficialul rus, citat de agenția TASS și preluat de News.ro.

Acesta a adăugat că măsura luată de România reprezintă un „gest neprietenos” și a avertizat că Moscova va răspunde „în forma și în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare și optime”.

„În ceea ce priveşte consecinţele expulzării diplomatului rus din România, aşa cum s-a menţionat deja, acest gest neprietenos va primi cu siguranţă un răspuns adecvat, în forma şi în termenele pe care Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei le va considera corespunzătoare şi optimei”, a punctat Aleksei Fadeev.

România a expulzat un diplomat rus după incidente cu drone

Ministerul Afacerilor Externe al României a anunțat pe 27 iulie expulzarea unui diplomat al Federației Ruse, după ce, în decurs de trei zile, Forțele Aeriene Române au doborât trei drone de origine rusă care au pătruns în spațiul aerian național.

În urma incidentelor, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru a i se transmite protestul oficial al României. Totodată, ambasadorul României la Moscova a fost rechemat la București pentru consultări.

  Ambasada Rusiei la București a distribuit marți seară o declarație a purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care califică doborârea dronelor rusești pe teritoriul României drept „incidente regizate” și acuză autoritățile române că încearcă să acopere „eșecul politicii de sprijinire a regimului de la Kiev”. Totodată, oficialul rus avertizează că „acțiunile neprietenoase” ale Bucureștiului „nu vor rămâne fără răspuns”.

Declarația a fost publicată pe paginile oficiale ale Ambasadei Rusiei și reprezintă reacția Moscovei după convocarea ambasadorului rus la Ministerul Afacerilor Externe și decizia României de a expulza un diplomat rus, în urma incidentelor în care Armata Română a doborât trei drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național.

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