 Putin nu s-ar da în lături „să doboare un avion de pasageri" în Europa, susține un expert în securitate, după incidentul cu drona cu explozibil din Germania | adevarul.ro
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Putin nu s-ar da în lături „să doboare un avion de pasageri" în Europa, susține un expert în securitate, după incidentul cu drona cu explozibil din Germania

Război în Ucraina
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Descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe un aeroport german arată că Rusia ar fi capabilă de un asemenea atac, avertizează un specialist britanic în securitate.

Avion Antonov pe aeroportul din Leipzig
Avion Antonov pe aeroportul din Leipzig/FOTO:X

Descoperirea unei drone încărcate cu explozibil pe aeroportul din Leipzig demonstrează că președintele rus Vladimir Putin ar fi pregătit să doboare un avion de pasageri undeva în Europa, avertizează un expert în securitate citat de publicația britanică The Sun.

Panica a izbucnit miercuri pe aeroportul din Leipzig, după ce o dronă modificată a fost descoperită în apropierea unei flote de avioane de marfă ucrainene. Câteva momente mai târziu, situația s-a agravat, după ce un al doilea obiect neidentificat a intrat în coliziune cu o aeronavă aflată în apropiere.

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Avertismentul expertului în securitate

Will Geddes, expert în securitate, a declarat că aceste breșe alarmante au „generat teamă nu doar în rândul armatelor și la nivel mondial, ci și în rândul aeroporturilor comerciale."

Potrivit acestuia, incidentul demonstrează că Putin ar fi mai mult decât capabil să folosească o dronă pentru a distruge un avion de pasageri în Europa.

„Este un dezastru care așteaptă să se întâmple", a declarat Geddes pentru The Sun.

Expertul a adăugat că dispozitivul ar putea fi adaptat pentru a transporta material radioactiv sau chiar o armă biologică.

„Demonstrația vizibilă a capacității de a te apropia de un avion de marfă pe un aeroport precum cel din Leipzig arată că, dacă dispozitivul ar fi explodat, impactul ar fi fost devastator", a spus Geddes.

Vulnerabilități în apărarea occidentală împotriva dronelor

Geddes a avertizat, de asemenea, că statele occidentale nu dispun de contramăsurile necesare pentru a se apăra împotriva atacurilor cu drone — o vulnerabilitate care ar putea expune și Regatul Unit unor riscuri similare.

„Acestea sunt, în mare măsură, aproape imposibil de oprit, fiind, totodată, extrem de greu de doborât în aer de către infanterie", a avertizat el.

„Iar dacă transpunem acest scenariu într-un mediu precum Regatul Unit — Manchester, Londra, Birmingham, Glasgow sau orice alt nod major de transport — o dronă de tip FPV ar putea provoca un impact uriaș."

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Expertul a subliniat, totodată, că raza mare de acțiune a dronelor reprezintă o amenințare suplimentară majoră pentru NATO.

„Versatilitatea lansării unei drone FPV constă în faptul că poate fi lansată din propria mașină, din propria locuință sau, practic, din aproape orice loc", a explicat Geddes.

„Acel «spațiu sigur» din jurul unui aeroport se extinde, de fapt, pe o rază considerabilă, în funcție de tipul aeronavei și de capacitatea acesteia de a atinge rapid o altitudine ce depășește raza de acțiune a unei drone."

Reacția Kievului

În urma incidentului, au fost publicate imagini cu drona descoperită, iar anchetatori NATO s-au alăturat autorităților locale germane pentru a investiga cazul.

Întrebat cu privire la posibilii responsabili, ambasadorul Ucrainei în Germania, Oleksii Makeiev, a declarat: „Cine altcineva ar putea fi, dacă nu Rusia?"

Alertă sporită în Germania

Aeroporturile germane se află în stare de alertă sporită, după o serie de survolări neautorizate cu drone înregistrate în ultimele luni. Mai multe obiecte zburătoare neidentificate au fost observate în apropierea unor obiective militare, terminale energetice, porturi maritime și companii de logistică, generând îngrijorare.

Alertă de securitate în Germania. Aeroportul Leipzig/Halle, închis după descoperirea unei drone suspecte lângă un avion Antonov al Ucrainei

Poliția germană susține că aceste survolări ar putea fi legate de agenți ruși.

Geddes a mai declarat că Rusia și statele occidentale se află, în prezent, într-o adevărată „cursă a înarmării" în privința contramăsurilor, ambele părți căutând soluții pentru a se apăra împotriva dronelor.

„Am asistat la o evoluție extrem de rapidă a tehnologiei și a capacităților acestor drone, în special în contextul războiului din Ucraina", a spus expertul.

Geddes a adăugat că incidentul cu drona-bombă a generat, de asemenea, îngrijorare în rândul potențialilor furnizori pe care Rusia i-ar putea viza.

„Nu este vorba, neapărat, despre ținta finală, ci despre o parte a lanțului de aprovizionare, care, dacă este întrerupt, vizat sau atacat, generează îngrijorare", a explicat el.

„Alte părți implicate în acest lanț de aprovizionare, deși nu contribuie direct la efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei, se consideră parte a acestui mecanism și ar putea fi, la fel de ușor, vizate."

Detalii despre incidentul de la Leipzig

Drona descoperită miercuri se afla în apropierea unei flote de avioane Antonov. Aeronavele Antonov folosesc aeroportul Leipzig/Halle drept bază operațională încă de la începutul invaziei ruse la scară largă, din 2022.

După descoperirea dronei, pista sudică a aeroportului — un important nod pentru operațiunile DHL și pentru aeronavele ucrainene — a rămas închisă, în timp ce experții în muniții au examinat dispozitivul.

Imaginile realizate cu raze X au arătat că drona era conectată la un detonator defect. Potrivit publicației germane Bild, explozibilul ar fi putut fi unul dintre tipurile care pot fi produse cu ușurință din îngrășăminte chimice și benzină.

Mai multe zboruri, inclusiv o cursă de pasageri, au fost redirecționate peste noapte.

Un al doilea incident, în plină confuzie

În mijlocul haosului generat de redirecționarea traficului aerian, un avion de marfă a fost nevoit să întrerupă manevra de aterizare. Potrivit relatărilor, aeronava ar fi lovit ulterior un obiect neidentificat, înainte de a ateriza la Hanovra, unde au fost constatate avarii minore la nivelul botului aparatului.

Precedente: coletele-bombă din 2024

Agențiile europene de securitate anchetează, de asemenea, o serie de dispozitive incendiare disimulate în colete poștale, care au luat foc în 2024. Aceste incidente au generat îngrijorări legate de posibilitatea ca actori răuvoitori să planifice sabotarea operatorilor de transport aerian de marfă.

Alertă în Europa după descoperirea unei drone cu explozibil pe un aeroport strategic din Germania

Vladimir Putin a fost suspectat, la acea vreme, chiar de plasarea unui colet-bombă la bordul unui avion cu destinația un depozit din Regatul Unit. O parte dintre dispozitivele descoperite atunci se aflau într-un depozit DHL din Leipzig, precum și în transporturi de marfă aflate în tranzit prin Europa.

Comentator rus lansează amenințări la adresa SUA și Regatului Unit într-o emisiune a televiziunii de stat

Incidentul vine pe un fond tensionat între Rusia și Occident. Un comentator politic rus a lansat, zilele trecute, amenințări la adresa Statelor Unite, Regatului Unit și altor state occidentale în cadrul unei emisiuni difuzate de televiziunea de stat din Rusia, susținând că Moscova ar trebui să adopte o abordare mai dură față de Occident.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea Full Contact, prezentată de Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai cunoscuți realizatori ai televiziunii de stat ruse și un susținător al Kremlinului.

Invitat în cadrul emisiunii, analistul politic Dmitri Simes a afirmat că Rusia nu ar mai trebui să considere Occidentul un potențial partener, ci un adversar.

„Nu credeți că, în timp ce reflectăm asupra responsabilității noastre, uităm un lucru important – că viețile adversarilor noștri occidentali depind de ceea ce permitem noi? Ei continuă să trăiască doar atât timp cât le permitem”, a declarat Simes.

El a adăugat că orice decizie de acest fel ar avea consecințe serioase și a susținut că liderii de la Kremlin sunt conștienți de riscurile implicate.

„Desigur, la Kremlin astfel de decizii nu vor fi luate cu ușurință. Trebuie să înțelegem că orice acțiune ar atrage repercusiuni importante, motiv pentru care este nevoie de prudență și de o abordare atentă”, a spus acesta.

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