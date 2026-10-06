Membri ai grupărilor „Ștoacă” și „Toboșarii”, trimiși în judecată pentru mai multe conflicte în stradă. Într-unul au fost folosite cocktailuri Molotov

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au trimis în judecată 14 membri ai clanurilor „Ştoacă” şi „Toboşarii”, pentru implicare în mai multe conflicte violente pe stradă, în Bucureşti.

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Potrivit Agerpres, 11 dintre ei sunt arestați preventiv. Acuzaţiile din dosar sunt de şantaj, loviri sau alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept.

Potrivit Parchetului, între ianuarie și iunie 2026, conflictul dintre grupările „Ștoacă” și „Toboșarii” a escaladat, membrii primei grupări exercitând presiuni și amenințări asupra rivalilor pentru a-i împiedica să intre în zonele controlate de familia „Ștoacă”.

Amenințările au fost urmate de acte de violență, inclusiv spargerea cu o rangă a lunetei unui autoturism aflat în mers, în ianuarie 2026.

Ulterior, pe 22 aprilie, un membru al grupării „Toboşarii” a fost agresat fizic într-o sală de jocuri de 4 rivali din clanul „Ştoacă”, care l-au scos apoi pe stradă şi l-au obligat să stea în genunchi, ameninţându-l cu moartea.

Conflictul dintre cele două grupări a escaladat în luna mai, când 9 indivizi din ambele grupări au fost implicaţi într-un conflict stradal, având asupra lor pistoale neletale supuse autorizării, sticle incendiare de tip cocktail Molotov şi multe alte obiecte contondente (macete, bâte, cozi de lemn, bare alungite etc).

În timpul încăierării au fost trase 10 focuri de armă, au fost incendiate porţiuni stradale şi au fost produse distrugeri la nivelul caroseriilor a două autoturisme.

Pe 9 iunie, un membru al grupării „Ştoacă” a fost prins pe stradă de doi rivali, fiind tăiat cu o macetă în zona abdominală şi împuşcat în spate cu un pistol cu bile de cauciuc.

Pe 18 iunie, poliţiştii de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au efectuat zeci de percheziţii în acest caz, anchetatorii confiscând un adevărat arsenal de la membrii celor două clanuri: cuţite, săbii, cozi de topor, spray-uri lacrimogene, sticle cu benzină.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.