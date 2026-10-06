George Simion le cere parlamentarilor PSD să semneze pentru suspendarea lui Nicușor Dan: „Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm țara”

Liderul AUR, George Simion, reia demersul pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan și anunță că le va transmite marți, 6 octombrie, parlamentarilor PSD tabelul necesar pentru strângerea semnăturilor.

Liderul AUR George Simion Foto: AFP

Anunțul vine la o zi după ce șeful statului l-a desemnat pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru, nominalizare respinsă deja de AUR.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm țara”, a scris George Simion, marți, pe Facebook.

Amintim că AUR a lansat încă din luna august platforma suspeND.ro, prin care prezintă stadiul inițiativei de suspendare a președintelui. Pe platformă s-au pronunțat pentru suspendare 119 parlamentari și peste 409.000 de simpatizanți AUR.

Pentru inițierea procedurii de suspendare sunt necesare cel puțin 155 de semnături ale parlamentarilor, astfel că AUR încearcă să obțină sprijin suplimentar din partea parlamentarilor PSD.

Demersul lui Simion vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru funcția de prim-ministru. Niculescu trebuie să formeze un Guvern și să obțină susținerea parlamentarilor.

AUR a anunțat însă imediat că nu va susține noul Executiv. George Simion a reacționat dur după nominalizare și a transmis: „Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”.

Poziția partidului a fost confirmată și de Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Acesta a anunțat că parlamentarii formațiunii nu vor vota Guvernul propus de Niculescu și nici nu vor participa la votul de învestitură.

„Nu vom vota. Nu suntem parte din guvernul Luca Niculescu, nu votăm pentru guvern. Nu va vota nimeni din AUR acest guvern, nici nu vom participa la vot”, a declarat Petrișor Peiu.